«Зараз зламана деревина ще ділова і її можна продати». Наслідки снігопаду ліквідовуватимуть до осені...

Світлана Небилиця Резонанс

Повалені дерева і стовпи, пошкоджені лінії електропередач (деякі населені пункти жили без світла 9 днів), відсутність води в місті Черкаси, – таким запам’ятається січень 2018 року черкащанам. Зараз же лісівники поспішають ліквідувати наслідки сніголаму, поки деревина від поламаних дерев ще якісна. Очищати черкаські ліси від повалених дерев будуть до осені.

18-19 січня в Черкаській області пройшов сильний снігопад, внаслідок якого постраждало вісім лісництв, серед них найбільших збитків отримали лісництва Черкаського району – Дахнівське та Свидівське.

За два дні негоди було повалено більше 1070 дерев на дороги та лінії електромережі, по лісу ці ушкодження вимірюються десятками тисяч кубометрів. Поки що не встановлено точної кількості пошкоджених дерев, які підлягають вирубці, але лісівники говорять, що їх буде близько 100 тисяч. Про це повідомив директор Черкаського держлісгоспу Андрій Пустовіт під час прес-туру на тему «Наслідки сніголаму у лісах Черкащини».

Головний спеціаліст відділу цивільного захисту Черкаської районної державної адміністрації Андрій Білоус розповів, що на ранок 19 січня дороги були заблоковані снігопадом, але світло в той час ще не було вимкнуто.

– Після цього почався дощ і дерева попадали, обірвалися лінії електропередач. На 9 ранку 19 січня 22 населених пункти Черкаського району були знеструмлені. Така ситуація продовжувалася до 27 січня. Багато сіл були без світла по 8-9 днів (не факт, що на кожній вулиці світло з’явилося на дев’ятий день).

Він також повідомив, що електрики спочатку відновлювали лінії електропередач 110 кВ та 35 кВ, тому відновити світло у всіх домівках відразу було неможливо.

– Можете собі уявити, як було справлятися сільським людям. Швидка допомога не приїде, холодильники не працюють, школи не отоплюються і не освітлюються, телефони не працюють також, - говорить Андрій Білоус.

На думку Андрія Пустовіта, Черкаський район постраждав найбільше, тому що серед нашої області найбільша лісистість припадає саме на нього. Фактично всі населені пункти, дороги, лінії електромереж розташовані в лісі або проходять поряд з ним.

– Ми не будемо проводити масові заходи з вирубки. Вздовж доріг прибиратимуть виключно небезпечні або потенційно небезпечні дерева (наприклад, ті, що не були зламані, але під час снігопаду сильно похилилися), - зазначає Андрій Пустовіт. – Це величезна робота, адже щоб відключити лінію 35кВ потрібні дозволи з Києва, спеціальних служб. Крім того, потрібно відключити електрику в певному районі на досить тривалий час. Це щаслива випадковість, що не постраждала жодна людина, хоча дерева падали десятками.

Для того, щоб лісівники почали працювати потрібно, щоб зацікавлені служби звернулися з таким проханням. За словами Андрія Пустовіта, на сьогодні вже надійшло більше 20 звернень про пошкодження дерев.

Екологи запевняють, що всі дії лісівників є законними. Начальник відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного та тваринного світу державної екологічної інспекції Черкаської області Сергій Дишлюк зазначає:

– Дерева постраждали до ступеня припинення росту. Відповідно до правил лісниками будуть виписані квитки, нами буде здійснений контроль. Це все законно, тому що сосни вже не відновляться, адже в більшості з них зламані вершки, – запевнив еколог.

Чому здорові дерева поламалися, а сухостій стоїть?

За словами директора Черкаського держлісгоспу здорові дерева підпадають під більший ризик, оскільки сніг падає на крони сосон та збільшує їхню масу. Таким чином дерева починають хилитися, а згодом ламатися. Сухостійні сосни не ламаються, тому що в них немає крони. Сніг не затримується на таких деревах.

- Хоч ми прибираємо свіжі дерева, всі вони пошкоджені. Ліс – це потенційно небезпечний об’єкт, бо ми не знаємо, коли гілка впаде, чи обламається вершина. А під час надзвичайної ситуації взагалі незрозуміло, чого очікувати, - зазначає Андрій Пустовіт.

Куди вивозяться оброблені дерева?

У плановому порядку в лісгоспі вже протягом 5 років по території всієї України проводяться аукціони на продаж лісової продукції. Всі деревообробні підприємства, підприємці, організації йдуть на аукціон і виграють цю продукцію.

– Ми залишаємо наш об’єм заготівлі. На них зроблений відвод, виписаний лісорубний квиток, отриманні погодження. Є санітарні правила, де чітко вказано, хто має підписати документи до виписки лісорубного квитка (екологічні установи, лісозахисна станція у Білій Церкві, інженер-лісопатолог та інші), лише потім ми можемо виписати квиток, який дає нам право на заготівлю деревини, - каже Пустовіт.

Основне завдання лісівників не втратити даремно час, тому що зараз зламана деревина – ділова, її можна продати.

– Якщо ми втратимо місяць чи два, вона почне синіти, втратить свою якість. Якщо зараз ми можемо продати деревину приблизно за 1000-1500 грн. за кубометр, то потім ціна буде близько 400 грн. Відповідно втрати понесуть також і підприємства, і держава, - розповідає Андрій Віталійович.

Протягом якого часу очистять ліс від повалених дерев?

Директор Черкаського держлісгоспу говорить, що роботи з ліквідації сніголаму можуть затягнутися до осені:

- З 1 квітня по 15 червня буде «період тиші» згідно з постанови Кабінету Міністрів. Це період розмноження птахів, їхнє гніздування. Відповідно до цієї постанови рубку в місцях найбільшого скупчення птахів заборонено. Зараз підпадає під цю позицію все Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства. За ці місяці ми не маємо права зрізати жодного дерева. Оскільки до першого квітня ми не встигнемо закінчити всі роботи, то це затягнеться до осені, якщо не буде ніяких змін.

Представник дорожньої служби повідомив, що вони проводять роботи тільки на тих ділянках доріг, на яких в них на балансі є придорожні насадження. Відповідно до нормативів, які існують на сьогодні і тих, якими керуються дорожні службами ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху, автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», чітко вказана нормативна відстань, на якій повинні бути розташовані дерева від доріг.

Заступник начальника служби автомобільних доріг у Черкаській області Андрєєв Геннадій також прокоментував сніголам та його ліквідацію в Черкаському районі:

– Ми не проводили вирубку, тому що наші служби очищали та посипали дороги. Але дерева треба вирізати, тому що вони впливають на безпеку дорожнього руху, травмування або загибель людей.

Обриву проводів можна було б уникнути, якби електричні дроти проходили під землею або вздовж доріг, але технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заврін зазначив, що наразі такої можливості немає:

– Для цього потрібні інвестиції, яких зараз немає. Потрібно міняти підхід, відходити від повітряних ліній до кабельних.

Володимир Заврін також повідомив, що під час негоди на місця було відправлено 25 одиниць техніки та 75 осіб виконували основні роботи. За сім днів вдалося відновити роботу електропередач, але надалі лісівникам та іншим службам доведеться ще працювати над подоланням наслідків сніголаму.

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