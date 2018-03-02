«Час трудоголіків минув, прийшов час переможців», – Ксенія Прожогіна

Ольга ВІТЕР Резонанс

Коли мета — не просто залишатися на плаву, а бути лідером у своїй галузі, основним засобом її досягнення стає міцна команда, згуртована єдиними амбітними цілями. Завдання менеджменту — зібрати колектив із «палаючими очима», який у найскладнішій ринковійситуації зіграє найкращим чином, і забезпечити його всім необхідним для успішного виконання роботи. Чи легко це зробити? Про це ми поспілкувалися з директором департаменту управління персоналом і комунікацій агрохолдингу МХП («Миронівський хлібопродукт») Ксенією Прожогіною.

– Незважаючи надостатню кількість претендентів, не всі з них готові до ефективної роботи, – вважає Ксенія. –На жаль, українців десятиліттями вчили поважати важку й виснажливу працю, підміняючи нею результати ефективної роботи. У підсумку маємо безліч трудоголіків, які «застрягають» у процесіта щиро вірять, що працювати на знос багато годин – це те ж саме, що і працювати ефективно. А бізнесу зараз потрібні зовсім інші люди, які будуть працювати на конкретний результат, якийбуває не тільки особистим, але і командним. Лише командні гравці, що прагнуть до перемоги, зможуть зробити компанію лідером.

– Як впізнати командного переможця?

– Починати відбір правильних людей в команду потрібно з себе, якщо йдеться про менеджмент персоналу. Запорука успіху тут –відповідність між позиціонуванням і реальними цінностями компанії. Забудьте загальні фрази на кшталт «люди – наш основний ресурс». Основний ресурс – мотивовані люди, готові працювати на командну мету: маленька, але вирішальна поправка. Формулюйтечіткі вимоги,встановлюйте високу планку і шукайте тих, хто захоче відповідати їм. Створюйте команду-зірку, а не команду розрізнених «зірок».

Грамотна комунікація в площині корпоративної культури спрощує пошук і залучення потрібних фахівців. Люди можуть одразу приміряти корпоративнуфілософію роботодавця і зрозуміти, чи хочуть вони взагалі жити відповідно до цінностей, які сповідує компанія. Ця заздалегідь сформована мотивація і видає потенційних командних переможців. Вони усвідомлюють власну цінність як професіоналів. Пріоритетом для таких людей є розкриття свого потенціалу в команді і досягнення конкретних результатів, у тому числі будується глобальна мета.

– Вочевидь, попит на переможців сьогодні не малий. Як залучити такого фахівця в команду?

– Традиційним методом залучення довго вважалисякомфортне робоче місцей гідназаробітна плата. Для сучасного бізнесу такий підхід –учорашній день. Конкурентні умови праці – сьогоднішня норма. МХП вжедавно забезпечив своїх співробітників і зарплатнею, і соцпакетом на рівні їхніхєвропейських колег, оскільки це узвичаєна практика успішних глобальних компаній. Мотивація команди все більше залежить від нематеріальних аспектів, це завдання лягає на плечі керівників, і саме в цій площині ми багато і старанно працюємо.

– Що це за «нематеріальні аспекти», про які ви згадали?

– Навіть найталановитіші йдобре мотивовані співробітники втратять потенціал без грамотного керівництва. Завдання менеджменту, від топів до начальників окремих груп, передусім полягає у формулюванні зрозумілої мети: щоб працювати на результат, потрібно знати, чого прагнути. Наступний пріоритет – розстановка завдань з урахуванням сильних сторін кожного гравця. Так виникає професійна синергія, і ефективність команди зростає по експоненті.

У подібних умовах справжні командні гравціотримують потужний стимул до продуктивної роботи. Гідні умови праці в поєднанні з відображенням власних зусиль у фактичних, вимірних результатах лідера галузі дозволяють кожному члену команди відчути себе частинкою великого успіху і зрозуміти, що без особистого внеску цього ніколи б не сталося. Це дуже мотивує.

– Які практичні результати такого вашого підходу?

– Лише на одній «Миронівській птахофабриці» на Канівщині працює більше 3 600людей, чверть з яких – це молоді амбітні люди віком до 30 років. Усього в Черкаській області налічується близько 6000 працівників холдингу. Люди їдуть влаштовуватись навіть з інших областей, де гірша ситуація на ринку праці. Переїжджають цілими родинами, або заводять сім'ю вже на Черкащині. Підприємства постійно розширюються, а тому холдинг зацікавлений в такій міграції кандидатів з високою мотивацією.

– Ви згадали про амбітних молодих людей. А чи не суперечить амбітність принципу командної гри?

– Налагоджений механізм залучення і розвитку співробітників – ключовий момент для функціонування колективу. МХП як лідер галузі знайшов свій підхід в тому, щоб давати кожному можливість реалізувати свої амбіції. Ми не чинимо перешкод для розвитку членів команди – навпаки, створюється максимум можливостей для кар'єрного та особистісного зростання. В підсумку глобальна перемога складається з особистих перемог кожного члена команди. Головне – щоб мета була спільною, а не у кожного своя.

– Багато роботодавців не довіряють початківцям без досвіду роботи...

– У нас – зовсім інший підхід. Ми орієнтовані та зацікавлені у залученні саме талановитої й цілеспрямованої молоді. Молодим фахівцям допомагає програма «Почникар'єру з МХП». В її рамках ми працюємо зі студентами і випускниками аграрних татехнічних ВНЗкраїни: проводимо лекції для знайомства з холдингом та напрямками його діяльності, майстер-класи від експертів компанії та екскурсії на підприємства, демонструємо виробничі потужності холдингу, запрошуємо на практику і стажування. Під час стажування для кожного студента розробляється індивідуальний план розвитку, щоб максимально розкрити потенціал практиканта і дати йому повне уявлення щодо реалій обраної професії. Найуспішніші стажери отримують можливість працевлаштуватисьдо компанії.

У співробітників МХП також є безліч варіантів розвитку: внутрішні програми, обмін досвідом між підприємствами, кваліфікаційні поїздки в успішні компанії за межами України. Є програми, спрямовані на боротьбу з професійним вигорянням, що дозволяють співробітникам проявити професійні і особистісні компетенції та навички в новій виробничій сфері. Можнаобрати найбільш цікавий і перспективний для себе напрямок, фактичнопобудувавши кар'єру в холдингу з нуля.

Формуючи колектив із командних переможців, ви повністю вирішуєте проблему кадрового резерву. Ми прийшли до розуміння цього фактубагато років тому, в результаті чого 90% ключових управлінських посад в МХП зараз займають люди, що працевлаштувались ще на початкових етапах розвитку холдингу. Маючи такий надійний фундамент, можна з упевненістю планувати стратегію розвитку людського ресурсу на роки вперед. Саме завдяки такому підходу МХП сьогодні – впевнений лідер в агропромисловій галузі України і не тільки. Ми щиро вдячні всім нашим командним переможцям за цей результат.

– Ви говорите про успішність. А як бути тим, хто не відразу знайшов себе, помилився? Даєте другий шанс?

– Одна річ – другий шанс, а інша – хронічна неефективність. Важливо усвідомити, що в команді не повинно бути «чорних дір» – людей, які весь часпомиляються, не підтримують загальні починання, не хочуть вчитися, розвиватися і рухатися в темпі команди. Нескінченні «другі шанси» відіб'ються на результатах усього колективу. Це завжди демотивує інших учасників. І заради благополуччя основного складу команди слід прощатися з неефективними працівниками.

– Отже, головне завдання, по-вашому, це не «робота на знос», а робота заради ефективності.

– Так. Викорінюйте стереотип щодо роботи на знос. Прийшла ера переможців: стати лідером можна тільки з результативною командою, члени якої керуються єдиними амбітними цілями, радіють перемогам разом і разом борються за результат. У МХП ми зібрали саме таку команду, і саме такі люди – наш головний актив.

реклама