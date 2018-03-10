Місто-курорт Буковель – один із найуспішніших проектів у історії сучасної України

Максим СТЕПАНОВ Резонанс

Буковелю нема ще й двадцяти років. Створений з ініціативи підприємця Олександра Шевченка в 2004 році, цей гірськолижний карпатський курорт уже в 2012-му був визнаний у своїй сфері найбільш динамічним у світі. Сьогодні Буковель слугує не лише зимовому відпочинкові – це потужний рекреаційний, фізкультурний, спортивний центр, який щороку приймає близько 2 мільйонів туристів. Після анексії Криму сюди перебрався й дитячий табір «Артек».





На початку березня завдяки Українському журналістському фондові й Благодійному фонду Олександра Шевченка журналісти з усієї України мали можливість відвідати Буковель.

За сотні кілометрів від дому було приємно зустріти земляків.

– Раніше ми їздили до Словаччини, в Татри. А тепер ось уже сім років відпочиваємо в Буковелі, – розповів кореспондентові «Прочерку» черкащанин Кирило, який разом із дружиною і дочкою-підлітком приїхав своєю машиною в Карпати. – Тут мало не половина туристів – із країн Центральної та Східної Європи: поляки, чехи, словаки, литовці, латиші. Чимало є ізраїльтян. Можна почути англійську, французьку, іспанську мови, побачити людей різних рас. Це й зрозуміло – принаймні, у східній частині Європи подібного немає ніде. Тут реально круто в усіх відношеннях: траси, сервіс, ціни – все. Ми проводимо в Буковелі кілька днів, і цього вистачає, щоб розслабити напружені нерви й «підтягнути» розслаблені м’язи...

Буковель - рай для лижників і сноубордистів

Кирило має в Черкасах невеличкий бізнес, пов’язаний із сімейним відпочинком. Буваючи в Буковелі, придивляється, як надають аналогічні послуги там. Але головне – це, ясна річ, власне сам відпочинок.

– Донька вже дуже добре катається на лижах. Щоб упевнено з’їжджати з гірської траси, їй знадобилося три дні. Каже, що перший день було страшно, другий – цікаво, а третій – уже дух захоплювало, – розповідає Кирило.

Туристи мають вибір - жити у готелях чи в будиночках

Як повідомили журналістам у Буковелі, тут нині вже є більше 60 кілометрів трас різної складності. Найпростіші для лижників називають «синіми», складніші – «червоними», а дуже складні – «чорними». Всі траси пов’язані між собою лижними з’їздами, кожна має підйомник. Розпочавши кататися з одної, можна пересуватися по колу й так об’їхати весь Буковель.

– Штучне засніження дозволяє курорту не залежати від примх погоди, – розповіла журналістам усміхнена працівниця курорту Ольга. – Для виготовлення штучного снігу використовується вода з найбільшої в Україні цілком штучної водойми – Озера Молодості. Для старту сезону необхідно лише кілька морозних днів, щоб напилити снігом схили. А завершується зимовий сезон під травень катанням у купальниках.

На наше запитання, чи є Буковель «курортом для багатих», тут упевнено відповідають, що й представники різних прошарків «середнього класу» можуть знайти в Буковелі «свою» цінову пропозицію.

Лижні траси - будь-якого рівня складності

– Коли мені кажуть, що в Буковелі «все дорого», я запитую, а чому ж тоді до нас стоять величезні черги із туристів і відпочивальників? – каже керівник і співвласник курорту Олександр Шевченко. – Економіка знає такі поняття як «пропозиція» і «попит». Тобто, на нашу пропозицію є стійкий попит. Належні ціни дозволяють нам виплачувати працівникам досить пристойні зарплати (10-30 і більше тисяч гривень) і займатися благодійністю. Але справді, такий відпочинок сьогодні для більшості українців малодоступний. І хоч у цьому винні не ми, а українська влада, ми робимо все можливе, щоб дати можливість безкоштовно відпочити у Буковелі літнім людям, дітям із цукровим діабетом і ДЦП (з батьками), людям з інвалідністю, учасникам АТО.

Село Поляниця, поруч із яким розкинувся Буковель, ще на початку цього століття було одним із найдепресивніших навіть за мірками Карпат. Роботи не було, пристойної дороги сюди не прокладали, і взимку в Поляницю навіть не їздив транспорт. Сьогодні ж у селі живуть самі мільйонери: на землі, яка шалено злетіла в ціні, вони повідкривали свої родинні бізнеси. У Буковелі та навколо нього створено понад 20 тисяч робочих місць – сюди їдуть на заробітки зі всієї України.

Просте українське село Поляниця

Між горами в Буковель тепер ведуть кілька сучасних, щойно прокладених доріг, планують прокласти залізницю. Сам курорт – це фактично єдине в Україні місто, збудоване в останні десятиліття «з нуля». У складних гірських умовах створено всю інфраструктуру включно з енергетикою, водопостачанням та очисткою стоків. Ясна річ, усе це не пройшло для природи безслідно. Проте, як запевняють у Буковелі, до екології тут ставляться з особливою увагою.

– План розвитку Буковелю розробили канадські – одні з найкращих у світі – інженери та екологи, – розповів Олександр Шевченко. – Перед нашим приходом сюди тут панували незаконні рубки лісу. За час роботи Буковелю «кубомаса» лісу збільшилася майже втричі. Всі рубки (окрім необхідних для розвитку курорту) заборонено. Щороку висаджуємо понад тисячу дерев, що в кілька разів більше, ніж вирубуєтеся. В Буковелі збудована найсучасніша австрійська система багаторівневої очистки стоків. Створено лабораторію для контролю стоків. Тож характерно, що у вихідному резервуарі очисних споруд живе і прекрасно почувається форель.

Як запевняють на Буковелі, щороку тут з’являється щось нове. Приміром, цього сезону запущено унікальну трасу для катання з гори на санах – вона має чимало крутих віражів й дозволяє дорослим відпочивальникам не тільки згадати дитячу розвагу, а й пережити досить гострі відчуття від цього доволі екстремального способу відпочинку.

У крижаному готелі - все з льоду: ліжка, стільці, столики і навіть кухлі в барі

Буковель став потужним центром підготовки спортсменів. Взимку тут до стартів готуються гірськолижники, фрістайлісти. Діє дитяча гірськолижна школа. Щороку тисячі першокласників за рахунок Благодійного фонду Олександра Шевченка проходять тут вишкіл. Крім того, інструктори готові працювати з будь-ким із туристів.

В останні роки Буковель перестав бути суто зимовим курортом. Влітку тут процвітає і професійний спорт (проводяться змагання з тріатлону, велоспорту, «Гонок націй», тут тренуються боксери Олександр Усик, Дмитро Бірінчик та багато інших), і туризм та інфраструктура відпочинку. Зокрема, прокладено піші та велосипедні туристичні маршрути. У програмі відпочинку – катання на квадроциклах, кінні прогулянки, походи в ліс, вивчення місцевих традицій, екскурсії, відпочинок на пляжі біля Озера Молодості. Цілий рік діє один із найбільших в Україні центрів відпочинку і релаксу – «VODA club».

У комплексі «VODA»

– Цього року, можливо, приїдемо в Буковель і влітку, – ділиться планами наш земляк із Черкас Кирило. – До таких місць звикаєш, сюди тягне знов і знов. Одні карпатські пейзажі чого варті. Ми з дочкою любимо спорт, торік улітку виїжджали на велосипедах у Холодний Яр. Упевнений, що в Карпатах ми відкриємо для себе нові можливості. А то шукаємо собі відпочинок у Туреччинах та Єгиптах, а тут, вдома, в Україні, така краса!

Фото Максима Степанова ("Прочерк") та Миколи Комаровського

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