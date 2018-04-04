Анатолій Бондаренко: «Олександр Радуцький сильно хотів все підписувати»

Назарій ВІВЧАРИК Резонанс

«Замість того, щоб займатися дорогами, благоустроєм, іншими питаннями розвитку міста, я змушений відволікатися на всі ці конфліктні питання, ходити в суд», – каже міський голова Черкас, показуючи стос судових документів. Він одразу погоджується на інтерв’ю з «Прочерком», щоб розповісти про ситуацію в місті.

До слова, в кабінет мера тепер так просто не потрапиш, як це було за попередника. Тепер тут доводиться натискати кнопку, щоб двері відкрилися і не заблокувалися. Мер визнає, що цей захід безпеки був потрібен через певних осіб, щоб ті раптово не потрапили в кабінет.

Нині позови про захист честі та гідності подали три згаданих у публічних виступах Бондаренка особи: Яценко, Радуцький, Бородай. Мер пригадує, що вказав приналежність осіб до ОЗГ.

«Гідність та ділова репутація держслужбовця має важливе значення для здійснення його обов’язків… Мені була завдана велика моральна шкода, що виразилась у моральних стражданнях та переживаннях. Була порушена душевна рівновага… Сьогодні я змушений виправдовуватись перед людьми та доводити невинність… У мене зіпсувалися відносити з друзями та рідними… Таким чином оцінюю моральні страждання в 800 тисяч гривень…» – читає позов Яценка Бондаренко.

Нині директор департаменту житлово-комунального комплексу Олександр Яценко перебуває в лавах Збройних сил України, куди пішов за контрактом.

Щодо інших згаданих осіб, то бізнесмен Андрій Бородай подав позов на спростування без певної суми коштів, а екс-секретар міськради подав позов на 50 тисяч гривень…

– Знаєте, пан Радуцький вже всі суди мені попрогравав. Не по цій справі, а по розпорядженням міського голови, по іншим справам. І мене втягують в ці судові процеси, не даючи продихнути. Скажу так: люди, які (слово «крали» було б неправильним) користувалися ресурсами громади, тепер відсторонені від бюджета і цим обурені. Про які ресурси мова? Наприклад, сквер за драмтеатром. Взяли територію і забудували. Автори ідеї хто? Бродський і Бородай, або їхні знайомі, їхні підприємства… От вони ладили тут десять років, а тепер усунуті від бюджетного процесу і це єдина причина тому, що відбувається в місті. П’ять років тому вони дружно сиділи тут на потоках (фінансових – ред.) через свої підрядні фірми…

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– Хто зараз має вплив на бюджет?

– Директори департаментів, які подали бюджетні пропозиції. А також це депутатська більшість: «Батьківщина», «Свобода», «Черкащани», «Самопоміч».

– Можна прогнозувати, що ця більшість такою і залишиться?

– Думаю, так. Щодо відкликань депутатів, що мало місце нещодавно, то не знаю, які це матиме наслідки. Наближаються президентські вибори… Думаю, якщо й будуть наслідки за результатами відкликання, то хіба за межами правового поля. Бо ще такого не було, щоб бандити з власниками «Темпу» збиралися і вирішували долю міста. Знаю, наче вже повідомлення в ТВК принесли. Але ТВК поки лише прийняло до відома, бо ще ж має бути збір підписів. Та й поліція має перевірити, бо бачили ж люди два туристичні автобуси. Ще лише сміляни не вирішували, як нам жити в Черкасах…

– Сміляни?

– Історія повторюється. Як при Тулубові наймали тітушок зі Сміли, так і зараз…

– Щодо ваших заяв по ОЗГ. Звідки ви знаєте, хто до якого угрупування належить?

– Всі ж ми виросли тут…

– Але вам постійно закидають, що ви не черкаський, а лисянський.

– Нічого. Троє моїх дітей народилися тут, тож я більше черкащанин, ніж вони. І я більше для цього міста зробив, ніж будь-хто з них. Вони ж дійшли до того, що погрожували секретаршам, працівникам, які пишуть, то відділу кадрів… Це добром би не закінчилося, а сталося б, як в Миколаєві, де були і бійки, і мінування… До речі, за їх поняттями до суду ж начебто не можна звертатися, бо всі ж вони мали проблеми з законом. Але таки звернулися. Мабуть, порушили свої поняття (сміється – ред.) Загалом, ці всі, хто на мене в суд подав, хороші хлопці, лише переплутали, де вони живуть: чи в наш час, чи в 90-х…

– Може хороші хлопці ще помиряться?

– Ні-ні. Мені нема що з ними ділити. Я скажу, що чим раніше ми з ними попрощалися, тим краще. А загалом, життя на цій посаді не закінчується. мене раніше до цих хлопців теж приписували, та я немісцевий і з ними справ не мав. Бо з ними не можна їх мати.

– Чи була зустріч з головою Черкаської ОДА Юрієм Ткаченком за наслідками ваших заяв про тиску на команду «батьківщинівців»?

– Була зустріч. Юрій Олегович обіцяв розібратися. Насправді ж, де є використання бюджетних коштів я сам прошу проводити перевірки, зокрема по департаменту ЖКГ за 2015-2017 роки. Прошу найняти незалежних фінансових аудиторів. Але нічого не робиться! Поряд з тим перевіряються підприємства, які… Таке враження, що перевіряється підприємство, де побував мій знайомий абощо. Скажу словами Романа Дісканта, що при Тулубові такого тиску на бізнес не було.

– Так а хто тисне? Тоді це йшло, я так розумію, від владної верхівки, а зараз?

– Або це команди з Києва через наближення президентських виборів, або це криміналітет, який зрісся з правоохоронними органами. І хтось дуже хоче відправити нинішній виконавчий комітет у відставку. Київські керманичі Партії вільних демократів досі не зрозуміли, що програли вибори і все мріють повернутися. Тому що в них тут бізнес…

– На кого можете опиратися з нардепів?

– Це і «батьківщинівці», й інші нардепи. Зокрема, нардепи з «Самопомочі» допомагають. Також візьмемо наших мажоритарників. Це і Олег Петренко.

– Одна з стратегій президента на майбутніх президентських виборах – це можливість опиратися на мерів міст…

– Є така стратегія. Він хоче поєднати свій рейтинг з рейтингом мерів міст. Зрозуміло, мені через це буде важче. Вже це відчувається по нашій команді. Перевіряли все, що можна, навіть те, за яким паспортом зареєстрована моя квартира, взята у забудовника десять років тому. Повірте мені, що і мою декларацію, і всі мої доходи вже перешерстили. А правоохоронці кажуть поза очі, що в них там «все під сукном». Я пропоную те сукно діставати і перед громадою показувати.

– Яка, до речі, ситуація з замахом на ваше життя? Поліція розслідує?

– Неприємно те згадувати. Поки ніяких результатів.

– А чи дійсно замахи можна пов’язувати саме з діяльністю, пов’язаною з владою? Може це бізнесові справи?

– Які? Таксі в Лисянці чи магазин? Цей бізнес зараз ледь виживає.

– Ви вже стільки на посаді. Згадуючи попередників, хотілося б запитати, а які ваші плюси, якщо порівнювати з Одаричем?

– Я принципова людина, маю свою думку, я впертий. І плюсом є те, що не збираюся нікуди виїздити. Я тут живу, мої діти тут ходять в дитсадок, школу. А результати мають говорити самі за себе. Найдеться кращий, то допоможу, потисну руку, побажаю кращої дороги. Взагалі, це нелегкий хліб. Діти ростуть без батька. Я встаю, то вони ще сплять, а приходжу, то вже сплять. Родина обділена увагою, але я обрав цей шлях.

– Найбільше черкащани скаржаться щодо доріг…

– 10 квітня запустяться асфальтобетонні заводи. Ми зі своїм черкаським і досі не можемо розібратися. Не бачу жодних дивідентів. Загалом ,чесно кажучи, своїми силами не вдасться все зробити. Ви бачили ,які дороги. Напевно, і зима на це вплинула. Можливо, частково розраховуватимемо на державний бюджет. Це ще добре, що мені вдалося переконати депутатський корпус, щоб половина бюджету розвитку йшла на капремонт. А це близько 200 мільйонів. Раніше такого не було. Крім того, будемо планувати нові виробництва, бо ми відкриті до інвесторів.

Розвиватимемо тролейбусний парк. Хочемо взяти в лізинг тролейбуси. Ми з заступником виносимо ідею про те, щоб взяти 20-25 тролейбусів. Бо всього в тролейбусному парку їх близько 64 зі спецрейсами. Зараз там нових 25. Якщо взяти ще стільки ж, то буде повне оновлення. Щодо перевізників, то тут приймає рішення виконавчий комітет. Я з одного боку розумію, що подорожчало пальне, зросли зарплати і може 5 гривень вже і має бути, але взамін ми маємо отримати культуру, графіки, сервіс, нормальні автобуси. І тоді я зможу вийти до громади і сказати, що проїзд здорожчає, але навзамін ми отримуємо певне покращення сервісу. Після Великодня робитимемо круглий стіл і обговорюватимемо транспорту реформу. Принаймні поки я радію, що діти, студенти за моєї ініціативи їздять безкоштовно в тролейбусах. Так само несемо соціальне навантаження по пенсіонерах, хоч держава нас і кинула. У цьому сенсі розглядатимемо можливість і підняття ціни в тролейбусі, але все це після покращення сервісу, оновлення парку.

– Повернімося до політики. З наближенням виборів чи розглядалися питання очільника штабу?

– Мені ніколи цим займатися. Зараз вводиться посада почесного голова обласної організації партії. Тож я буду почесним головою, а виконавчий секретаріат очолюватиме депутат облради Михайло Мушієк. У нас безліч заступників. От вони всі і працюватимуть. Щодо виборів в цілому, то це для нас не нове. Наші розгалужені партійні осередки працюють. Загалом до майбутніх виборів треба готуватися після того, як закінчилися попередні.

– На попередніх виборах мера ви співпрацювали з Олександром Радуцьким. Чи очікували, що так складеться і ви розсваритеся?

– Між першим і другим туром була домовленість в мене з командою Радуцького, що він мене підтримає, а я його запропоную секретарем. Я домовленості дотримав, хоч нинішній керівник області зі мною 4 рази говорив, щоб Радуцького на посаду секретаря не висувати. Але була чоловіча домовленість і я її дотримав. Люди, які тут проживають довше за мене, сказали, що певна ситуація почнеться через рік… А почалося все через півтора…Хлопцям було мало, вони хотіли впливати на формування бюджету, визначати своїх підрядників, свої правила гри. І закінчилося тим, чим закінчилося. Довелося їх відправити туди, куди потрібно.

– Новий секретар міськради Ярослав Нищик вас влаштовує?

– Це набагато толерантніша людина. Олександр Радуцький сильно хотів все підписувати. Він же напідписував, що 10 гектарів пропало в центрі міста… А цей секретар міськради каже, що йому нічого не потрібно. І спокійно працює. Розумієте, секретар не є представником виконавчої гілки влади. Він має організувати депутатів, провести сесію. І в нього це прекрасно виходить. Он я їздив у справах, то вони прекрасно проводили сесію без криків і галасу. Загалом скажу, що «свободівці» - це самостійна команда, це наші політичні партнери. І не думаю, що вони будуть контролюватися Радуцьким, Бондаренком чи Бородаєм.

У матеріалі використані архівні фото Артема Ківака

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