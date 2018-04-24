Кам’янська ОТГ виграла «європейські кошти» для розвитку туризму

7,3 мільйони гривень, які надає державному бюджету України Європейський Союз, виграла Кам’янська об’єднана територіальна громада в конкурсі проектів регіонального розвитку для розвитку туризму.

Місто Кам’янка широко відоме своїм державним історико-культурним заповідником, що пов’язаний із іменами декабристів, Олександра Пушкіна і Петра Чайковського. Проте, для туристів можуть бути цікавими не лише ці історичні об’єкти, а й надзвичайно красива природа Кам’янщини, особливо мальовничий, але не дуже «розкручений» каньйон на річці Тясмин.

– Чимало вже зроблено за власні кошти громади, – розповів журналістам міський голова Кам’янки Володимир Тірон. – Торік ми облаштували центр міста, і тепер сюди не соромно запрошувати туристів із будь-яких країн світу. Розпочали будівництво під’їзної дороги до Тясминського каньйону.

А на «європейські» кошти буде впорядковано територію біля каньйону – автомобільні під’їзди, пішохідні доріжки вздовж берега, оглядові майданчики, освітлення, човнова станція, сходи, місця для купання... Також буде облаштовано три джерела, кожне з яких має свою історію і свої легенди.

Тясминським каньйоном планується організувати спеціальні туристичні маршрути. Наразі йдуть перемовини із власниками міського готелю щодо заселення туди майбутніх туристів, розглядається також варіант створення комунального готелю в приміщенні колишнього дитячого садочка.

Як зазначив директор Кам’янського літературно-меморіального музею О.С. Пушкіна і П.І. Чайковського Олександр Мушта, планується також модернізація цього музею та Кам’янського державного історико-культурного заповідника.

– Кам’янська громада, до якої ввійшли місто Кам’янка та села Тимошівка і Юрчиха, унікальна тим, що, не чекаючи виборів, уже почала роботу над проектом з розвитку туристичної галузі – і ми їм у цьому також допомагали, – наголосив директор Черкаського Центру розвитку місцевого самоврядування (створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону) Сергій Слинько. – А сьогодні громада, також із нашими експертами, розпочала роботу над створенням власної стратегії розвитку, що допоможе виявити її потенціал і відкрити для неї нові можливості. Нас це дуже тішить, адже громаді при створенні довелося пережити цілу низку судових процесів, ініційованих супротивниками об’єднання.

У Кам’янці не лише покладаються на допомогу з-зовні, а й активно шукають інвесторів. Сьогодні громада заявляє про те, що їй уже вдалося залучити норвезьку компанію Scatec Solar, яка має плани побудувати у Кам’янці сонячну електростанцію потужністю 25 МВт.

– Бюджет громади наразі становить 81 мільйон гривень, Це – немало. Проте, разом із коштами наша новостворена громада отримала й більше десятка об’єктів, які має утримувати – школи, дитсадки, будинки культури тощо. Серед них – унікальна музична школа, яка завдяки імені Петра Ілліча Чайковського відома любителям музики з усього світу. Сьогодні ми ремонтуємо велику концентру залу цього закладу, – наголосив Володимир Тірон.

Крім ремонтів доріг, упорядкування до 9 Травня пам’ятних місць, ремонту Юрківського дитсадка і Тимошівської школи, в ОТГ працюють над проектами нових ремонтів. Це утеплення та заміна системи опалення у одній з шкіл, заміна покрівлі на іншій, заміна покрівлі на дитсадку.

– Нас об’єднує магічне слово «громада», – зауважив міський голова. – Ми з 2015 року вивчали досвід перших об’єднаних територіальних громад, цікавилися їх розвитком, першими успіхами. Тепер по такий досвід стали приїжджати й до нас. Сподіваюся, з кожним роком ми зможемо розповідати гостям про нові й нові наші об’єкти і досягнення.

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