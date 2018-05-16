«І так згодиться»... У Черкасах недбалість і недоробки виконавців робіт – практично норма

Максим СТЕПАНОВ Резонанс

Недоробили – й покинули. В Черкасах такий підхід вважається цілком прийнятним. Коли в 2016-2017 роках центральна вулиця багато місяців стояла без асфальту, влада це пояснювала примхами погоди і складністю тендерних процедур. Можна було б повірити, якби недбалість при виконанні робіт і численні недоробки не стали в місті сумним правилом.

Складається враження, що, хто б у Черкасах не виконував дорожні роботи, недоробки все одно залишаються. Якщо дорогу поклали – то не зробили стики на перехрестях. Якщо зробили стики – не підняли люки і зливові решітки. Якщо підняли люки – не полагодили зруйновані обабіч дороги тротуари...

Позаторік у грудні міський голова Анатолій Бондаренко обіцяв черкащанам, що підрядник, який ремонтував бульвар Шевченка і не вклався в терміни виконання робіт, як «компенсацію за незручності» виконає низку додаткових робіт, зокрема й «приведе до ладу тротуари». Але «віз і нині там». Як не було тротуарів у центрі Черкас, так і немає.

Що цікаво, багатьох у мерії таке «обличчя міста» цілком влаштовує. Серед тих, кого не влаштовує, – секретар міськради Ярослав Нищик. Але зробити він нічого не може.

– Тротуари по бульвару Шевченка в проект бюджету на цей рік не закладено, – сказав у коментарі «Прочерку» Ярослав Володимирович. – Тим часом, як мені відомо, по вулиці Сумгаїтській, за мостом, в бік дамби, де, умовно кажучи, за добу проходить дві людини, вже поклали новий тротуар. Ця логіка для мене незрозуміла. Але через певні обставини я не можу ставити такі питання відповідальним за це людям.

Ремонт бульвару Шевченка парадоксальним чином призвів до подальшого руйнування тротуарів. Реконструюючи бордюри, ремонтники понищили частину пішохідних шляхів. Зроблено це було ще торік. Надворі травень, а все залишилося, як було.

На запитання, чому так, один із депутатів міськради пояснив кореспондентові «Прочерку», що грошей, виділених на дорогу, для відновлення тротуарів не вистачило, бо, мовляв, «сильно багато крадуть».

Ми не знаємо, хто краде і як, але, що тротуари поруйновано і людям із хворими ногами подолати новостворені перешкоди – проблема, це факт.

Утім, коментар на цю тему, який дав секретар міськради Ярослав Нищик, обнадіює.

– Я днями спілкувався з підрядниками, які ремонтували бульвар Шевченка, і вони обіцяють цього року цю проблему по максимуму закрити, щоб ми могли про неї забути. Вони планують цьогоріч оці всі стики, з’їзди, тротуарні частини завершити – за рахунок тих коштів, які вони отримали за виконання робіт, – сказав пан Ярослав.

Більше того, нібито планується зробити на перехрестях у центрі Черкас пониження тротуарів, як це вже зроблено на центральній алеї бульвару Шевченка.

– Тут питання в тому, що деякі наші будівельні організації не думають наперед. У нас ще з радянських часів звикли, що пішохід «може переступити». Приміром, тротуари на бульварі Шевченка, на вулиці Героїв Дніпра були спроектовані без будь-яких понижень на перехрестях. Але все буде виконано й доведено до розуму. Спробуємо і проект не порушити, і максимально забезпечити зручність містянам, – пообіцяв секретар міськради.

Хочеться вірити, але у словах самого Ярослава Володимировича бракує переконливості – він має до ремонту доріг лише дуже опосередкований стосунок.

Тим часом пересічні черкащани менш оптимістичні. Вони бачать, що час плине, а підходи до ремонтних робіт у місті не змінюються.

Торік 8 вересня черкасці масово викладали в Інтернет світлини і відео того, як ремонтники на бульварі Шевченка кладуть асфальт прямо у воду, під час сильного дощу.

– Роботи з укладки цього асфальту не буде прийнято. Асфальт утилізують або, скажімо так, знімуть. І буде покладено новий асфальт, – зазначив директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Артур Савін.

Як гадаєте, зняли, перестелили?..

Соціальні мережі аж ломляться від скарг черкащан, які мусять спостерігати в себе під вікнами купи сміття вздовж прокладених абияк доріг і тротуарів.

Фото Івана Мороза

Ось свіжий приклад. «Подивіться, як познущалися ті, хто виграв тендер (чи як це сталося?) на покладання плитки по вул. Новопречистенській, – пише черкащанин Іван Мороз. – Зруйнували все, що можна, залишили і пішли... Прийшли сьогодні ще одні «відповідальні за зовнішній вигляд міста» – знищувачі трави і всього, що тільки можна. Покосили абияк і позалишали після себе сміття. Це жах. Ми ідемо в Європу...».

Фото Івана Мороза

Цьогоріч у Черкасах очікується поява нових недоробок. На нещодавньому засіданні виконкому міськради вирішено «перекинути» понад мільйон гривень, виділених на ремонт вулиці Героїв Дніпра, на облаштування класу «Лего» і стадіону в Першій міській гімназії.

– Це гроші з третьої черги вулиці Героїв Дніпра, – пояснив міський голова Анатолій Бондаренко. – Ми спілкувалися з розпорядниками коштів. Йдеться виключно про вже додаткові роботи, які в цьому році підрядник не встигне виконати: паркан, озеленення... Можливо, не встигне там ще провести будівельні роботи до кінця... Але йдеться про додаткові роботи. Це не асфальтування, не тротуари.

Отже, знову зроблять «половину людського». І так згодиться...

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