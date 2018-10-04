Сергій Буян: У Смілі сформувалося таке об’єднання господарських суб’єтків з місцевою владою, які вирішили не платити за енергоресурси

У Смілі вкотре загострилася ситуація напередодні опалювального сезону. Торік у ПАТ «Черкасигаз» заявляли про неможливість вирішити питання і стабілізувати подачу тепла через не фаховість представників місцевого самоврядування. Цьогоріч ситуація повторюється та навіть є критичнішою, зважаючи на накопичення боргів попередніх років. Напередодні зими у Смілі так само є непогашені мільйонні борги попередніх періодів і неукладені як слід договори з постачальником. Фактично перед приходом морозів жителі міста знову можуть опинитися заручникам ситуації. Чи можна було вирішити ситуацію та як? Деталі у інтерв’ю з головою правління ПАТ «Черкасигаз» Сергієм Буяном.

– То яка зараз ситуація в Смілі напередодні приходу зими?

– Другий рік поспіль забезпечення сталого функціонування теплопостачання в Смілі під загрозою. Відповідно до Закону, всім установам та підприємствам здійснюється розподіл природного газу за наступних умов: наявність укладеного договору розподілу природного газу, наявність укладеного договору на постачання природного газу, відсутність заборгованості, наявність підтвердженого обсягу газу по об’єкту споживача, дотримання Правил безпеки та наявність комерційного вузла обліку. На 2 жовтня більшість котелень комунального підприємства «Смілакомунтеплоенерго» не були готові до відновлення газопостачання внаслідок невведення комерційних вузлів обліку в експлуатацію. Відсутні підтвердні номінації (ліміти або обсяги природнього газу, що підтверджені - ред) та наявна заборгованість. Крім того, на перше число опалювального періоду жодних звернень щодо опломбування, перевірки працездатності вузлів обліку з подальшим їх введенням в експлуатацію від КП «Смілакомунтеплоенерго» до ПАТ «Черкасигаз» не надходило. Тобто по трьох із шести пунктів вимог Закону у Смілі повний провал! За таких обставин комунальне підприємство не готове до користування природнім газом на початок опалювального сезону 2018-2019 років.

– Які борги у Смілі?

– ТОВ «Сміла Енергоінвест», що діяло в місті до передачі так званої естафети по опаленню КП «Смілакомунтеплоенерго», заборгувало нам 73,5 мільйони гривень. Так само, як це було і минулого року. Окрім того, маємо унікальну ситуацію, коли у січні Смілою споживався газ, за використаний обсяг якого жодна організація не бере на себе відповідальності. Люди зривали пломби. Вважаю, що там було організовано щось на зразок злочинного угрупування. У результаті ані Смілянська міськрада, ані ТОВ «Сміла Енергоінвест», ані КП «Смілакомунтеплоенерго» не підписали акти на споживання газу і тому вони не мають права включатися в опалювальний сезон. Бо є чітко прописані правила Кодексом, якщо був допущений несанкціонований відбір, то об’єкт до газу більше не може мати стосунку. А мова йде про 2 мільйони 66 тисяч кубів! А ще є мільйонні борги за лютий… Проте по цьому місяцю підписали акти КП «Смілакомунтеплоенерго», але ж вони не мали номінацій, тож фактично також відбирали газ без погодження. У нас є кримінальне провадження на крадіжку газу в січні, є відео, де керівники міста погрожують нашим співробітникам, лізуть в колодязі й відкривають засувки.

– Можливо, та група осіб, що несанкціоновано відбирала газ, врятувала смілян від холоду?

– На мою думку, у Смілі група людей з метою "дерибану" бюджетних коштів і крадіжки природніх ресурсів нагнітає політичну і економічну ситуацію. Тобто хтось доводить до краю настрої звичайних людей і під цей шум забувають розраховуватися з постачальником. Не те, що в області, але по Україні немає подібної ситуації! Але за Законом «Про теплопостачання» і борги, і споживання газу вже числяться на тій юридичній особі, яка стає власником чи утримувачем теплогенеруючих потужностей. У даному випадку це КП «Смілакомунтеплоенерго», якому перейшли права від ТОВ «Сміла Енергоінвест». Але керівник комунального підприємства зволікав зі вступом у права. Саме через це, вважаю, Сміла отримала додаткові збитки.

– Як формується ціна на газ?

– НАК «Нафтогаз України» має різні ціни для різних категорій споживачів. Підприємство могло свого часу купити дешевший газ. Якщо ж воно бере його без номінацій, то вже нам, як розподільній компанії, виставляється вдвічі більша ціна за той газ. Через недолугість місцевих керівників і були нанесені теплопостачальному підприємству такі збитки. Так само накопичувалися борги ТОВ «Сміла Енергоінвест» за жовтень 2016 року і лютий-березень 2017 року. А ще ж є борги цих теплопостачальних компаній перед НАК «Нафтогаз України»! Там близько 80 мільйонів. Тобто в Смілі сформувалося таке собі об’єднання господарських суб’єтків з місцевою владою, які вирішили не платити за енергоресурси.

– Чим перекриваєте нестачу коштів, які заборгували смілянські керманичі?

– Ми забезпечуємо транспортування природного газу, який беремо на газовимірювальних станціях. В кінці місяця складаємо суму актів по всіх споживачах, і сума має дорівнювати тому обсягу, який ми взяли на точці входу. Якщо відрізняється сума, то «дірка» нам виставляється в якості послуги балансування, іншими словами, газ іде дорожче, вище за середньоринкову. Система працює так, що це фактично нам такий штраф за те, що ми допустили безлімітне споживання газу. Населення платить за природній газ своєму підприємству, яке має платити постачальнику, трейдеру… Нам доводиться відсуджувати гроші, але боюся, що ми можемо потрапити в дуже скрутний фінансовий стан. Скажу, що тепер Сміла винна усім на світі таку суму коштів, що, мабуть, перевищує вартість майна, що є на балансах смілянської громади. А, приміром, боргів січня-лютого 2018 року могло б не бути зовсім! Просто треба було вступити в договорні стосунки з НАК «Нафтогаз України», купити дешевий газ, переробляти його на тепло і потім продавати людям та виходити потрохи з кризи. Чому комунальне підприємство не змогло працювати як слід? Чому знову вводилося в оману вище керівництво? Питання риторичні. В обласній державні адміністрації було нарад втричі більше по Смілі, ніж по всіх інших містах області. Проте смілянські керманичі, м’яко кажучи, і обласну владу обманювали, і постачальника газу обманювали, і втручалися в роботу газотранспортної системи. От хочу зробити комплімент черкаським тепловикам. Вони з 2013 року завжди все роблять якісно, а це «Черкаситеплокомуненерго», «Черкаська ТЕЦ». Немає в нас проблем і з підприємством «Смілаенергопромтранс», що виконує зобов’язання і обігріває десь 20% населення. Тобто робимо висновок, що проблема не в якихось природних аномаліях, а в керівниках конкретного підприємства.

– Якщо Сміла зараз не має коштів, то що ж робити?

– Я думаю, справа в альтернативній енергетиці. Може, твердопаливні котли. Але ж це також інвестиції, що коштують десятки мільйонів!

– То як же бути?

– Фактично законних підстав для отримання КП «Смілакомунтеплоенерго» газу немає. Обласна державна адміністрація робить все, щоб смілянська влада таки вирішила проблему, наприклад, у Києві. Та хоч в область можна поїхати для вирішення ситуації! Зі мною спілкувалася заступниця мера (нова людина у владі і займає активну позицію по вирішенню питання), бо з мером я познайомився весною і після цього не спілкувався…

– Що робило ваше підприємство для вирішення питання?

– Ми почали перейматися ситуацією з червня. Це я маю на увазі підготовку до опалювального сезону 2018-2019 років. Ми неодноразово з липня 2018 року звертали увагу керівництва КП «Смілакомунтеплоенерго», міських голів (бо там була зміна керівництва), облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, профільного міністерства про невиконання КП «Смілакомунтеплоенерго» заходів підготовки до своєчасного початку опалювального сезону. Наші мережі готові до експлуатації та розподілу природного газу всім сумлінним споживачам природного газу, а щодо Сміли, то складається враження, що там просто штучно створюють ситуацію саме напередодні опалювального сезону.

– Були ще десь подібні проблеми, як в Смілі, за часів вашого керівництва?

– Пригадую проблему в Чигирині. Коли там підприємство, знаючи, що буде закриватися, перестало платити і, завершивши опалювальний сезон, просто закрилося. А нам залишили борги. Вважаю, що за такі речі б в іншій країні когось посадили, а в нас людям розказують, що гарно для громади зекономили кошти. Але все рівно там не такий масштаб проблеми, як в Смілі…

– У кінцевому підсумку постраждають сміляни. Чи можна жителям міста виходити з положення, встановлюючи індивідуальне опалення?

– Система постачання природного газу створювалася півсторіччя тому і не була розрахована на значне збільшення споживання природного газу кінцевими споживачами. Чи це газ, чи електрика… Перш ніж говорити про можливість переведення житлових кварталів на інші види палива, треба спершу перерахувати загальну гідравліку по всьому місту. Бо труби ж закладені з певним діаметром, з певними можливостями транспортування, з певним робочим тиском. Я маю негативний досвід переведення багатоповерхових будинків на індивідуальне опалення без прокладення додаткових мереж. Це було в інших регіонах країни. Стандартний варіант, коли в хрущовці понаставляли індивідуальне опалення і в мороз тухне все і вимикається газорегулююча апаратура. Бо через трубу не може пройти така кількість газу. Тож якщо хтось зараз і намагається оформити дозволи на індивідуальне опалення, або робить монтаж котла без проекту, то все рівно це не вдасться. Якщо дізнаємося, що хтось котли поставив без дозволів, змушені будемо відключити весь будинок. Зокрема, в Смілі ми цього сезону не дали жодного дозволу! Та й згідно нових норм Міністерства житлово-комунального господарства, переходити на індивідуальне опалення можна лише повністю цілими будинками. Якби спитали мене, чи варто переходити на індивідуальне опалення, я б заперечив. Бо це тупікова гілка, бо витрачається значно більше коштів на опалення і йде мова про безпеку людей. Небезпекою є вентиляційні канали, вихід продуктів згорання, зношеність системи.

– Наостанок, все таки як вирішити ситуацію в Смілі?

– Не обирати тих людей, що сьогодні там у владі. Дехто в Смілі, наскільки я розумію, сидить у владі років з десять. І гарно себе почуває. У них все вдалося… Але при тому багато хто дотичний до неоплати за природний газ.

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