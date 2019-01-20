Порошенко на Черкащині розповів про свої успіхи і розкритикував популістів

Президент Петро Порошенко під час п’ятничного візиту на Черкащину зустрівся із громадськістю в Черкасах (у приміщенні філармонії), Золотоноші та Чорнобаї.

Нагадаємо, в Черкаси Петро Олексійович прибув разом із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, щоб узяти участь у відкритті та освяченні пам’ятника першому митрополиту УПЦ Василеві Липківському, який жив і працював у Черкасах.

Тут також відбувся подячний молебень за дарування українській церкві Томосу про автокефалію.

У центр уваги засобів масової інформації потрапили деякі інциденти, які сталися в Черкасах. Наприклад, після того, як черкаський підприємець Олег Лисак задав Президентові запитання про корупцію, той прийняв його за «москальського провокатора».

Разом із тим, зустрічі з громадськістю трьох міст Черкащини були також досить цікавими. Як зазначає «Опора», громадськість представляли значною мірою працівники бюджетних установ, яких звозили на зустріч централізовано. Проте, нікого до поїздки не примушували. На зустрічі пускали за списками, що обумовлено заходами безпеки і, оскільки Петро Порошенко ще не подав документи як кандидат у президенти на наступний термін, вочевидь, не є порушенням.

Як повідомляє кореспондент «Прочерку», кожна зустріч тривала довше, ніж передбачалося, тож у Чорнобай Петро Олексійович прибув із запізненням у три години. Щоб полегшити чекання, людей пригощали чаєм та кавою з печивом. Даючи можливість задати питання, організатори попросили, однак, щоб ці питання стосувалися діяльності саме Президента, а не Кабінету Міністрів.

Петро Порошенко, виступаючи перед людьми, розповів про досягнення держави за період, коли він її очолює.

Розпочав із найсвіжіших новин – Томосу про автокефалію Православної церкви України.

– Тільки ті, хто зневажає Україну, кажуть, що автокефалія – це чийсь «піар». Мільйони українців молилися за те, щоб Господь дарував автокефалію, – сказав Президент. Він додав, що Томос – це документ не менш важливий за Декларацію про суверенітет України, оскільки дає православним українцям (яких більшість) духовну свободу. Відтепер їм не доведеться, входячи до церкви, питати, якого вона патріархату, а якщо Московського – то підносити молитви за Патріарха Кирила, котрий, у свою чергу, молиться за російське військо.

Серед інших досягнень України при своєму керівництві Петро Порошенко виділив становлення боєздатної української армії (нагодованої, добре озброєної, вмотивованої і патріотичної), децентралізацію (наближення влади до людини), нову українську школу, угоду про асоціацію з ЄС, безвіз, поширення української мови (відсоток українського теле- та радіомовлення зріс з 5 до 55%, українського книгодрукарства – з 13 до 58%), розвиток кіновиробництва, будівництво житла для військових тощо.

– А по інвестиційній привабливості ми вже обігнали окремі країни Європейського Союзу! – сказав Президент. – Наголошую – це під час війни!

Взагалі, Петро Олексійович часто наголошував, що все, чого Україні вдалося досягнути (а це більше, ніж за весь попередній період незалежності), здобуто під час збройної агресії та гібридної війни з боку Росії, переорієнтації економічних зв’язків з РФ на інші держави.

Президент переконаний, що в майбутньому Україні вдасться ввійти в ЄС і НАТО.

– Я впевнений, що це можливо, хто б що не говорив. Раніше не вірили, що ми підпишемо і ратифікуємо всеохопну угоду з ЄС, що буде бізвіз, що українська церква отримає автокефалію. Подивіться, все це є! – оптимістично заявив Петро Порошенко.

Також у найближчих планах Порошенка – розвиток дорожнього будівництва, сільської медицини, програми «Доступні ліки», інклюзивної освіти тощо.

Президент закликав українців не вірити популістам, які вміють гарно обіцяти, але, обіймаючи державні посади, не можуть зробити нічого корисного. Крім того, він відкинув ідею про «мир за будь-яку ціну».

– Мир можливий лише на умовах захисту національних інтересів, територіальної цілісності України! – підкреслив Порошенко.

Під час зустрічі в Чорнобаї українські атовці-учасники «Ігор нескорених» вручили Петрові Порошенку футболку члена команди.

А олімпійський чемпіон Андрій Хіміч запросив його в серпні приїхати в Красенівку на Свято пам’яті Івана Піддубного.

Президент відповів на запитання, пов’язані із війною на Сході, процесом створення об’єднаних територіальних громад, збереженням мережі поштових відділень, інклюзивною освітою тощо.

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