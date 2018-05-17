Грантовий конкурс МХП «Село: Кроки до розвитку» розширює межі і збільшує гранти

14 травня в Києві відбулась прес-конференція, під час якої було анонсовано старт цьогорічного грантового конкурсу «Село: Кроки до розвитку» від агроіндустріального холдингу МХП. У 2018 році компанія розширює територію проведення конкурсу на 5 регіонів і збільшує розмір гранту до 50 тис. грн.



У цьому році отримати грант на втілення власного проекту зможуть жителі сіл Канівського, Черкаського, Городищенського, Катеринопільського, Корсунь-Шевченківського та Чигиринського районів Черкаської області, а також 8 районів Вінницької області, 3 районів Тернопільської, 4 — Івано-Франківської та Петриківського району Дніпропетровщини. Крім того, сума гранту збільшилась до 50тис.грн.

«Ми раді оголосити старт цьогорічного проекту «Село: Кроки до розвитку». Нам дуже подобаються результати торішніх конкурсів. І ми пишаємося тим, що реалізовуємо проект разом з громадськими організаціями. Ми починали з Черкаської області, торік додалася ще й Вінницька, а в цьому році їх уже 5. Цьогоріч — це 22 райони. Основна ціль проекту — розвиток бізнес-ініціатив у сільській місцевості. Ми не хочемо, аби люди покидали села. Тому намагаємося допомогти їм розвиватись, масштабувати власний бізнес та створювати новий. Аби люди не лише не виїжджали із сіл, а й навпаки, приїжджали і бачили в цьому перспективу. У нас уже є переможці 2016 і 2017 років. Кількість людей, які бачать успіхи інших і хочуть долучитися, постійно зростає. Тому ми збільшуємо також кількість грантів. Якщо торік у нас було 45 грантів, то цьогоріч ми заявляємо 85. Однак це — не межа. Якщо ми побачимо більше цікавих і перспективних проектів, ми готові збільшити цю кількість. Також зростає сума грантів із 40 до 50 тис. грн. Як правило, грант не покриває всіх затрат. Ми розуміємо, що якщо майбутні підприємці, окрім своїх знань і зусиль, будуть інвестували і власні кошти, вони відчуватимуть більшу відповідальність за почату справу», — підкреслює Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом і комунікацій МХП.





МХП втретє проводить конкурс «Село: Кроки до розвитку». Цьогоріч програма отримала нагороду в Конкурсі кейсів з корпоративної соціальної відповідальності за внесок у розвиток міст та спільнот у 2017 році. Конкурс покликаний виявити та підтримати проекти, які матимуть суттєвий вплив на розвиток сільської місцевості та покращення добробуту громадян. Надійними партнерами МХП в цій ініціативі розвитку сільської місцевості стали громадські організації, зокрема Ресурсний центр Асоціації недержавних громадських організацій в Черкаській області (АНГО).

«Українство ідентифікують саме за сільською місцевістю. У селі високий рівень диспропорції, безробіття, тому першочергове завдання — створити стимули для мікропідприємництва і самозайнятості сільського населення. Проект має 2 складові — комерційну і соціальну. Окрім отримання прибутку, конкурс повинен сприяти розвитку місцевості і поширенню уже набутих знань підприємництва серед сільських мешканців. Проект дає можливість вийти дрібному бізнесу з тіні, отримати вигоди не лише для себе, а й для громади, а також фінансову незалежність. За 2 роки існування проекту ми побачили, що люди об’єднуються задля розвитку громади, створюються кооперативи, наприклад, в Катеринопільському районі. У Черкаській області уже реалізовано 35 грантових проектів за 6 найпопулярнішими напрямками: рослинництво, тваринництво, зелений сільський туризм, надання послуг на селі (ательє, дрібні майстерні), а також бджільництво. Було дуже багато цікавих ідей для бізнесу, приміром, козина ферма «Кізонька», вирощування раків, равликова ферма. Для отримання гранту головне — бажання і готовність розвивати почату справу», — зауважив Анатолій Рекун, виконавчий директор ЧОГО «Ресурсний центр АНГО».





Проект МХП «Село: Кроки до розвитку» сприяє не лише розвитку мікропідприємництва на селі, а й є прикладом того, як успіх однієї людини може вплинути на розвиток цілої громади. Цьогорічні очікування від проекту — це розвиток мікропідприємництва в селах Черкаської області, вихід бізнесу з тіні, генерація нових ідей розвитку підприємництва, основаного на розвитку потенціалу краю з використанням місцевих ресурсів.

Конкурс стартував у 2016 році і був реалізований у 3 районах Черкаської області. У результаті 10 грантерів отримали безповоротну фінансову допомогу до 40 тис. грн. У 2017 році проект розширив свою географію. МХП інвестував у бізнес-ініціативи місцевих мешканців 2 регіонів присутності: охопив 6 районів Черкаської області і 5 — Вінницької. Торік в рамках програми було визначено 45 переможців, які отримали гранти до 40 тис. грн на розвиток своїх ініціатив.

Поширення кращих практик комплексного розвитку сільських територій, ефективних соціальних технологій розвитку села, сільського зеленого туризму, екологічного будівництва дає свої плоди. МХП допомагає змінювати село, робити його сучаснішим і європейським. Кооперація зусиль, всебічна підтримка кращих ініціатив регіонів з боку МХП пришвидшить поступальний розвиток села — основи стабільного майбутнього країни.

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