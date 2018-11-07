Поліція охорони Черкащини

29 жовтня виповнилося 66 років з дня створення служби охорони. Незважаючи на зміни, що відбувались в суспільстві з дня створення служби, для працівників охорони завжди було і залишається єдине завдання – вірно служити своєму народові, охороняти майно всіх форм власності, життя і здоров’я громадян.

В умовах загострення криміногенної ситуації діяльність поліції охорони набуває нового значення і більшої актуальності, адже поліцейські охорони, на відміну від інших охоронних структур, мають визначені Законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій-зазначає начальник управління Василь Курятник.

Саме поліція охорони, як структурний підрозділ Національної поліції, стала першою на заваді зухвалим рейдерським захопленням підприємств та бізнесу, захистила сільгоспвиробників.

В час загострення міжконфесійних відносин, на етапі зародження єдиної помісної православної церкви-запоруки незалежності нашої держави, саме поліція охорони відіграє важливу роль у збереженні миру і злагоди між вірянами. На сьогоднішній день під охороною перебуває близько 40 церковно-культових споруд.

Головний пункт централізованого спостереження, приведений до вимог Європейського стандарту EN50518, забезпечує цілодобове, безперебійне функціонування та управління нарядами груп реагування. На сьогодні за допомогою пультів централізованого спостереження підрозділів УПО Черкаської області охороняється близько 5500 об’єктів різної форми власності, більше 2000 об’єктів обладнано тривожною сигналізацією, 7500 квартир та приміщень з особистим майном громадян.

Для забезпечення охорони використовуються засоби охоронного призначення, які мають сертифікати відповідності та забезпечують охорону за допомогою GSM та GPRS каналів зв’язку.

Підрозділами УПО Черкаської області у громадських місцях розповсюджено понад 700 систем термінового виклику поліції, завдяки яким громадяни мають можливість сповістити правоохоронців про правопорушення, очевидцями яких стали або зазнали злочинних посягань, та викликати допомогу.

Наряди груп реагування поліції охорони забезпечені сучасним обмундируванням, спецзасобами та зброєю. Для забезпечення своєчасного реагування за сигналами «Тривога» використовуються службові автомобілі Пежо 301, які за своїми характеристиками відповідають вимогам сьогодення. Оновлення службового автотранспорту здійснюється шляхом придбання нових автомобілів Рено Логан, які на даний час проходять випробування в нарядах поліції охорони. Службові автомобілі додатково обладнані системами GPS навігації та відеофіксації.

Налагоджено тісну взаємодію з Головним Управлінням Національної поліції в Черкаській області. Наряди поліції охорони, які входять до єдиної дислокації сил та засобів, спільно з групами реагування територіальних органів та патрульної поліції, задіяні на забезпечення публічної безпеки і порядку, реагують на правопорушення та події кримінального характеру, чи ті, що можуть мати суспільний резонанс.

Особовий склад Управління поліції охорони в Черкаській області являє собою колектив висококваліфікованих працівників (середній стаж служби становить понад 17 років!), які кожного дня професійно виконують свої обов’язки задля збереження безпеки і миру громадян. В підрозділах УПО проходять службу та працюють на цивільних посадах понад 30 осіб-учасників АТО та ООС.

Велика увага приділяється фізичному розвитку бійців. Для підтримання фізичної форми, відпрацювання та удосконалення навичок і прийомів рукопашного бою, за сучасними нормами облаштовано тренажерні та спортивні зали, розпочато роботи по облаштуванню поля з міні-футболу на базі батальйону.

Результати систематичної підготовки та самовдосконалення не змушують чекати на себе - поліцейські охорони Черкащини постійно знаходяться серед кращих, займаючи призові місця.

Активно проводиться соціальна робота. Управління протягом тривалого часу опікується комунальним закладом «Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради», діти якої з нетерпінням чекають на зустріч з поліцейськими. Надається допомога працівникам, в межах діючого законодавства, в тому числі ветеранам служби.

Приміщення підрозділів поліції охорони області підтримуються в належному стані, своєчасно проводяться капітальні та поточні ремонти будівель, проводяться заходи щодо енергозбереження. Протягом року замінено понад 30 вікон на металопластикові, проведено капітальний ремонт покрівлі будівель - замінено гідроізолююче покриття площею понад 300кв.м. Проведено капітальні ремонти мережі теплопостачання, водогону та водовідведення.

Вперше за часи Незалежності Управління поліції охорони Черкащини, серед підрозділів поліції охорони України, отримало диплом ІІІ ступеню за результатами службової та фінансово-господарської діяльності 9-ти місяців, що стало гідною оцінкою роботи всіх, без винятку, служб та підрозділів УПО.

– Прикладом довіри до поліції охорони Черкащини також є той факт, що щорічно від недержавних охоронних служб регіону під нашу охорону переходить понад сто об’єктів та квартир – зазначив Василь Курятник.

Слід зазначити, що за 9 місяців поточного року Управлінням поліції охорони сплачено податків та зборів на суму понад 19 млн. грн.

Активно проводиться робота по прийому на службу до поліції охорони. Молодь, наслідуючи приклади поліцейських, які віддано служать в органах Національної поліції, виявляє бажання служити народові України саме в поліції охорони.

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