Історія успіху: як черкащанка підкорила Туреччину своєю красою

В жовтні 2016 року Діана Осипенко представляла Туреччину на всесвітньому конкурсі краси Miss Grand International у Лас-Вегасі, а сьогодні її обличчя прикрашає найпопулярніші таблоїди малоазійської країни, інформує 24 канал





Вперше до Туреччини Діана потрапила два роки тому. Там купувала одяг, який продавала у своєму магазинчику в Черкасах. Згодом дівчина вирішила переїхати жити в теплу країну і зайнялась модельним бізнесом. Втім, справжня популярність до дівчини прийшла після конкурсу краси.

Минулого року Туреччина вперше брала участь міжнародному конкурсі краси Miss Grand International, а дівчину, яка мала її представити, обрали за анкетою. Виборола право представляти країну саме 27-річна українка Діана Осипенко.

Професійну кар'єру моделі Діана успішно поєднує із творчістю. Цього місяця в Черкасах має вийти друком її перша збірка віршів, написаних чотирма мовами. Також місцеві музиканти влаштують концерт, на якому співатимуть пісні, написані Діаною.

Незабаром у Туреччині українка працюватиме і телеведучою. Проте дівчина мріє стати кіноакторкою.



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