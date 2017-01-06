Черкаські «Golden Ladies» посіли друге місце у конкурсі на кращу групу підтримки України

Напередодні нового року ФБУ визначила найкращу групу підтримки у Суперлізі Парі-Матч. Відрадно, що друге місце у престижному конкурсі зайняла група підтримки "Черкаських Мавп" -"Golden Ladies". При цьому журі конкурсу перше місце віддало саме нашим дівчатам! Дещо зіпсувало шанси на перемогу - голосування уболівальників
Змагання черлідерів відбувалися у два етапи. Кожен вболівальник міг переглянути на нашому сайті по одному номеру від усіх танцювальних груп Суперліги Парі-Матч та віддати свій голос за найкращих. Голосування тривало з 18 по 30 грудня. Перше місце отримало на свій рахунок 50 балів, друге – 45, третє – 40, четверте – 35, п’яте – 30, шосте – 25, сьоме – 20, восьме – 15, дев’яте – 10.
Потім своє вагоме слово сказало журі Федерації баскетболу України. Воно оцінило кожну з 9-ти робіт. Найкраще, на думку журі, додало собі 100 балів, друге – 90, третє – 80, четверте – 70, п’яте – 60, шосте – 50, сьоме – 40, восьме – 30, дев’яте – 20. Група підтримки, у якої сумарний результат виявився найбільшим, отримає звання найкращої в Україні.
Голосування виграла група підтримки одеської "БІПИ". Також ролик одеситок набрав і найбільшу кількість переглядів у YouTube. Далі у голосуванні "Кремінь", "Будівельник", "Запоріжжя" та "Черкаські Мавпи".
Голосування:
1. Група підтримки "Flash Stars", БІПА – 5041
2. Група підтримки "Infiniti", БК "Кремінь" – 4847
3. Група підтримки "Time-out", БК "Будівельник" – 3611
4. Група підтримки Roxette, БК "Запоріжжя-ZOG" – 2861
5. Група підтримки "Golden Ladies", "Черкаські Мавпи" – 2205
6. Група підтримки "Diamond Stars", БК "Волиньбаскет" – 1420
7. Група підтримки "Ultramarine Dance", БК "Дніпро" – 1230
8. Група підтримки "The KIllers" , МБК "Миколаїв" – 587
9. Група підтримки "KKGirlS", БК "Хімік"– 458
Дуже важливим у підсумковому розподілі місць була думка журі, якому було потрібно теж розподілити команди чітко від першого по дев’яте місце. До складу журі конкурсу увійшли: хореограф "ReD Foxes" - Олена Рожкова, головний тренер жіночої збірної України – Володимир Холопов та тренер чоловічої збірної України – Олександр Лохманчук. Перше місце журі віддало групі підтримки "Черкаських Мавп" - "Golden Ladies". Друге місце, на думку журі, у "Flash Stars" з Одеси, а третьою стала група підтримки столичного "Будівельника" –"Time-out".
Рейтинг журі:
1. "Golden Ladies", "Черкаські Мавпи"
2. "Flash Stars", БІПА
3. "Time-out", БК "Будівельник"
4. "Ultramarine Dance", БК "Дніпро"
5. "KKGirlS", БК "Хімік"
6. "The KIllers" , МБК "Миколаїв"
7. "Infiniti" БК "Кремінь"
8. "Diamond Stars", БК "Волиньбаскет"
9. Roxette, БК "Запоріжжя-ZOG"
Висока оцінка від журі (друге місце) та перемога у народному голосуванні забезпечила перемогу у конкурсі одеській групі "Flash Stars" - 140 очок, другими стали "Golden Ladies" - 130 очок, у трійці лідерів "Time-out" – 120 очок.
Підсумки змагань:
1. "Flash Stars", БІПА – 140 очок
2. "Golden Ladies", "Черкаські Мавпи" – 130
3. "Time-out", БК "Будівельник" – 120
4. "Ultramarine Dance", БК "Дніпро" – 90
5. "Infiniti" БК "Кремінь" – 85
6. "KKGirlS", БК "Хімік"– 70
7. "The KIllers" , МБК "Миколаїв" – 65
8-9. Roxette, БК "Запоріжжя-ZOG" – 55
8-9. "Diamond Stars", БК "Волиньбаскет" - 55
Переможці конкурсу:
1. "Flash Stars", БІПА
2. "Golden Ladies", "Черкаські Мавпи"
3. "Time-out", БК "Будівельник"
Про це повідомили в прес-службі «Черкаських мавп».