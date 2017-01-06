Черкаські «Golden Ladies» посіли друге місце у конкурсі на кращу групу підтримки України

Напередодні нового року ФБУ визначила найкращу групу підтримки у Суперлізі Парі-Матч. Відрадно, що друге місце у престижному конкурсі зайняла група підтримки "Черкаських Мавп" -"Golden Ladies". При цьому журі конкурсу перше місце віддало саме нашим дівчатам! Дещо зіпсувало шанси на перемогу - голосування уболівальників

Змагання черлідерів відбувалися у два етапи. Кожен вболівальник міг переглянути на нашому сайті по одному номеру від усіх танцювальних груп Суперліги Парі-Матч та віддати свій голос за найкращих. Голосування тривало з 18 по 30 грудня. Перше місце отримало на свій рахунок 50 балів, друге – 45, третє – 40, четверте – 35, п’яте – 30, шосте – 25, сьоме – 20, восьме – 15, дев’яте – 10.

Потім своє вагоме слово сказало журі Федерації баскетболу України. Воно оцінило кожну з 9-ти робіт. Найкраще, на думку журі, додало собі 100 балів, друге – 90, третє – 80, четверте – 70, п’яте – 60, шосте – 50, сьоме – 40, восьме – 30, дев’яте – 20. Група підтримки, у якої сумарний результат виявився найбільшим, отримає звання найкращої в Україні.

Голосування виграла група підтримки одеської "БІПИ". Також ролик одеситок набрав і найбільшу кількість переглядів у YouTube. Далі у голосуванні "Кремінь", "Будівельник", "Запоріжжя" та "Черкаські Мавпи".

Голосування:

1. Група підтримки "Flash Stars", БІПА – 5041

2. Група підтримки "Infiniti", БК "Кремінь" – 4847

3. Група підтримки "Time-out", БК "Будівельник" – 3611

4. Група підтримки Roxette, БК "Запоріжжя-ZOG" – 2861

5. Група підтримки "Golden Ladies", "Черкаські Мавпи" – 2205

6. Група підтримки "Diamond Stars", БК "Волиньбаскет" – 1420

7. Група підтримки "Ultramarine Dance", БК "Дніпро" – 1230

8. Група підтримки "The KIllers" , МБК "Миколаїв" – 587

9. Група підтримки "KKGirlS", БК "Хімік"– 458

Дуже важливим у підсумковому розподілі місць була думка журі, якому було потрібно теж розподілити команди чітко від першого по дев’яте місце. До складу журі конкурсу увійшли: хореограф "ReD Foxes" - Олена Рожкова, головний тренер жіночої збірної України – Володимир Холопов та тренер чоловічої збірної України – Олександр Лохманчук. Перше місце журі віддало групі підтримки "Черкаських Мавп" - "Golden Ladies". Друге місце, на думку журі, у "Flash Stars" з Одеси, а третьою стала група підтримки столичного "Будівельника" –"Time-out".

Рейтинг журі:

1. "Golden Ladies", "Черкаські Мавпи"

2. "Flash Stars", БІПА

3. "Time-out", БК "Будівельник"

4. "Ultramarine Dance", БК "Дніпро"

5. "KKGirlS", БК "Хімік"

6. "The KIllers" , МБК "Миколаїв"

7. "Infiniti" БК "Кремінь"

8. "Diamond Stars", БК "Волиньбаскет"

9. Roxette, БК "Запоріжжя-ZOG"

Висока оцінка від журі (друге місце) та перемога у народному голосуванні забезпечила перемогу у конкурсі одеській групі "Flash Stars" - 140 очок, другими стали "Golden Ladies" - 130 очок, у трійці лідерів "Time-out" – 120 очок.

Підсумки змагань:

1. "Flash Stars", БІПА – 140 очок

2. "Golden Ladies", "Черкаські Мавпи" – 130

3. "Time-out", БК "Будівельник" – 120

4. "Ultramarine Dance", БК "Дніпро" – 90

5. "Infiniti" БК "Кремінь" – 85

6. "KKGirlS", БК "Хімік"– 70

7. "The KIllers" , МБК "Миколаїв" – 65

8-9. Roxette, БК "Запоріжжя-ZOG" – 55

8-9. "Diamond Stars", БК "Волиньбаскет" - 55

Переможці конкурсу:

1. "Flash Stars", БІПА

2. "Golden Ladies", "Черкаські Мавпи"

3. "Time-out", БК "Будівельник"

Про це повідомили в прес-службі «Черкаських мавп».



реклама