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Як черкащани у Кропивницькому колядували

13 січня 2017, 17:06 ПРОЧЕРК Таблоїд

12 січня обласній філармонії у місті Кропивницький відбувся вечір духової музики "Коляда іде...Український вертеп". Виступали перед глядачами артисти Черкаського академічного заслуженого українського народного хору.

 

Про це повідомив інформаційний портал «Гречка».

Під час вечора зібралась майже повна зала людей різного віку. Також концерт відвідали священнослужителі міста та області.

"Коляда іде...Український вертеп" - це театралізоване дійство, яке складається з двох частин. В першій дії розгортався біблійний сюжет народження Ісуса, який супроводжувався відомими українськими піснями. Такими, як "Щедрик" або "Тут ангели чудяться".

У другій частині глядачі могли побачити традиційні українські різдвяні гуляння – вертеп, та дізнатись особливості щедрування та колядування та обов'язки щудрувальників та колядників.

Черкащани показали свою майстерність в народних піснях та танцях. Родзинкою заходу став добрий український гумор. На дітей найбільше враження справила Солоха - героїня українського фольклору, яка вирізнялась майстерністю розповідати страшні історії.

Завершився вечір оплесками для артистів, а глядачі отримали порцію нових знань про українські традиції та насолодились виконанням народних пісень.


Аліна Маркіна

Фото: Аліна Каплій

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