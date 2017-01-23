Селянка з Черкащини здійснила казкову подорож до Лапландії

Інтернет – ресурс «Про село» щороку проводить фотоконкурс «Від селянки до панянки». Париж з його модним шармом, Голландія, з її шлейфом тюльпанових ароматів, Кіпр, з його оксамитовим сезоном. Все це вже було. Цього року засновники конкурсу вирішили бути ще оригінальнішими і запропонували нагородити пані переможницю новорічною поїздкою до казкової Лапландії.



Отже, зустріч Нового року із Санта Клаусом, виграла сільський голова села Петрики, Городищенського району Наталя Гибало. Також нагадую, що найкраще перевтілення цього року визначали AngelaBond: візаж, AnnaSorel: одяг. Як і передбачалось, Президент Конфедерації Дизайнерів і Стилістів України Оксана Фурса оцінювала загальний образ наших перевтілених панянок. І зрештою, зачіски судив король стилю В’ячеслав Дюденко.

Що ж чекало на Наталю в казковій країні? Найперше, що вражає в Лапландії, це первозданна краса природи з лісами та горами, безліччю озер та кришталево чистим повітрям.

«…Мене вразив дух відкритості, доброзичливості, внутрішньої свободи, які несуть в собі європейці. Веселі, відкриті до спілкування, люди. Я дуже сподіваюся , що невдовзі і українці будуть таким ж» - ділиться своїми враженнями Наталія Гибало.

Що ще вразило гостю в країні зимової казки? Це розваги в лапландському стилі - катання на оленях, в собачих упряжках та мотосафарі! Наталя – ділова жінка, управляє громадою, вирішує часом не вирішувані проблеми, але в душі – все таж дитина. Найбільшою її мрією було побачення з хаскі. І воно відбулось. Ковзання на санях у зимовому лісі, годування тварин з рук - це так тішить і дорослих, і малечу. Далі. Найпівнічніший зоопарк в світі – Ranua. Він знаходиться неподалік від Рованіємі. 200 різноманітних видів тварин. 30 видів птахів.Олені, лосі, ведмеді,косулі, дикі кабани, рисі, росомахи. Безліч птахів! Для комфортної прогулянки зоопарком всі беруть санчата, і пані Наталя теж не відмовила собі в задоволенні. Єдине, що засмучувало. Недовготривалий день, у фінів він взимку починається о десятій ранку, а о чотирнадцятій уже справжня ніч.Щоправда, північного сяйва побачити не вдалось. Втім, порадувала погода. 0. – 2 вдень, -7 вночі, тихо, безвітряно, просто казково. А от наступним туристам пощастило менше. Температура впала миттєво, …до – 35, - 37!

Зрештою, сама новорічна вечірка з Сантою! Фотосесія, особисте знайомство, діалог, до речі Санта знає п’ять мов. Тому спілкування було тривалим та цікавим.Втім, найголовніша місія Наталі Гибало була в тому, щоб виконати бажання сільських діток, переможниця конкурсу привезла всім бажаючим листівки та подаруночки з казкової Лапландії. Їх вона підбирала в в селі Санти – Санта вілідж. Село називається Рованіємі. Там знаходиться офіційна резиденція Санта Клауса. Це безпосередньо за полярним колом. Наша панянка віднині має в паспорті відмітку про те що побувала в за північним колом.Діти з усього світу шлють Йолупуккі свої різдвяні побажання.В обов’язки ельфів, помічників Санти входить робота з листами. А ще ельфи печуть чудові імбирні коржики та вчать це робити туристів.«Санта - парк» – це велетенська печера, де живуть веселі ельфи, мають свої майстерні, пекарні, школи.При бажанні тут же, в селі Санти можна покататись на оленях, промчати в санях на собачих упряжках. І скрізь смачна фінська кухня!До речі, там найсмачніший у світі шоколад! І в Петриках уже в цьому переконались! Фіни обожнюють шоколад. Напевне, тому, що тут довга і темна зима, і так хочеться побалувати себе чимось смачненьким.

Варто ще зазначити хоча б у кількох словах, що наша щасливиця побувала не лише в Лапландії, дорогою сюди вона відвідала Хельсінкі, столицю Фінляндії. А звідси вже паромом до Лапландії. Це було дивовижне плавання.

А ще пані Наталя побачила всю Прибалтику! Каунас, Вільнюс, Рига, Таллін. Жила в прекрасних готелях, подорожувала прекрасними європейським дорогами! І ще…, на хвилинку! Завела 40 нових друзів, попутників, таких же любителів новорічної подорожі в Лапландію. І вони всі проголосували за неї на сайті «Про село», віддавши їй свої симпатії. А решті учасниць радимо не засмучуватись, є наступна нагода стати щасливою обраницею журі. Цього разу все залежить тільки від кожної з конкурсанток. Володарка найбільшої кількості народних симпатій, за результатами інтернет - голосування , отримає наступний приз – романтичну поїздку до Єгипту. Голосування триватиме всю зиму, щоб напередодні 8 березня зробити когось щасливою. Сподіваємось подорож до теплих країв буде не менш романтичною, і ми вам обов’язково про це розповімо.

Світлана Немилостива



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