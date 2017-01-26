Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки

Віталій ЧЕРВОНЕНКО, ВВС Україна Таблоїд

За мовою пасажирів автобус від польського Катовіце до містечка Тихи може нагадати подорож райцентром України. Тут чути і українську, і суржик, і російську. Цей маршрут – не унікальний для Польщі, де в останні роки говорять про наплив українців. Особливо молодих заробітчан, які вперше спробували поїхати «на працю».





У чому причина нової «польської хвилі», як там живуть українці та чи варто чекати посилення трудової міграції? Кореспондент «ВВС Україна» провів кілька днів з українськими заробітчанами у містечку Тихи на південному заході Польщі.

«Зміна вектору»

Останнім часом, приїжджаючи на рідну Черкащину, я помічав, що дедалі більше знайомих від'їжджають на заробітки.

Якщо раніше їздили переважно до Росії, то зараз вектор змінюється – почали прокладати маршрут до Польщі.

Деякі заробітчани таку зміну пояснюють просто: у Росії «обвалився» рубль, офіційно влаштуватись складно, часто «кидають на гроші».

При цьому у Польщу їде багато молодих хлопців, які кілька років тому про поїздку на заробітки навіть не говорили.

«Друзі-ровесники зібрались і поїхали "на Польщу"», – таке можна почути від знайомих у Києві, які їздять до батьків чи бабусь у провінцію. І це не міста Західної України, які давно звикли до заробітчанства у Європі. А саме містечка центру і сходу країни.

Не дивно, що в самій Польщі керівник уряду говорить про мільйон трудових мігрантів з України.

Попередній посол Польщі в Україні Генрік Літвін в одній фразі пояснив вигідність заробітчан із України.

– Українці – вигідні мігранти. Їх не потрібно навчати мови і професійним навичкам, не потрібно надавати їм житло – вони з цим питанням самі справляються, – заявляв дипломат у 2016 році.

Спілкування з українцями в Польщі цю тезу підтвердило.

Тільки за перше півріччя 2016 року Польща видала українцям близько 315 тисяч національних робочих віз. Це на чверть більше, ніж за перше півріччя 2015-го.

«Молода кров»

Олександр та Анатолій мають вищу освіту. Один працював у відділі якості новозбудованого металургійного підприємства, інший – у торгівлі.

До 2014 року непогано заробляли, як для Сміли. Хоча більше 3-3,5 тисяч гривень там отримувати складно.

– Але в останні кілька років стало зовсім важко. Ціни зросли, гривня обвалилась, а нам підвищили платню тільки на 10%, – скаржився Олександр.

Не побачивши перспектив, вирішили спробувати попрацювати у Польщі. За кілька місяців вони там і опинились.

Простий шлях у Польщу

Дорогою до Тихів із Катовіц Олександр розповідає, як можна виїхати до Польщі.

«Виїхати у Польщу дуже просто і майже безкоштовно», – каже Олександр. Уточнює, що головне – мати знайомого, хто там вже був.

Або ж трохи знати мову і знайти вакансію та необхідну інформацію в Інтернеті.

Для початку треба знайти фірму з працевлаштування у Польщі, яка має надіслати запрошення на роботу.

Хлопцям було простіше. Кум Олег першим з'їздив до Польщі і «набив ґулі».

– Деякі посередники можуть брати за запрошення від 100 гривень до неймовірних сум, але наживаються на цьому швидше наші, а не поляки, – каже Анатолій.

Хоча на самому запрошенні чітко вказано, що воно безкоштовне.

Він розповідає історію, як кілька українців виклали за запрошення і візу по 8-10 тисяч, тоді як їм це все обійшлось майже задарма.

– Поляки якось не так намагаються на нас заробити на документах, як самі українці накручують, – додає Анатолій.

Порожні обіцянки

Він згадує, що одному українцю посередники в Україні навіть обіди обіцяли. З цього «старожили» довго реготали.

Отже, якщо знайти фірму-посередника, то вона за тиждень або трохи більше надсилає запрошення. Головне – вислати їм свої паспортні дані.

Таке запрошення дає право на національну польську робочу візу. З нею там можна працювати півроку.

Така віза безкоштовна. Проте витратитися треба на збір візового центру у близько 500 гривень, а також піврічну страховку – ще 700 гривень. Із запрошенням у видачі віз майже не відмовляють.

Ще треба оплатити дорогу в Польщу. Це більше півтисячі гривень. На цьому витрати, за правильного підходу, закінчуються.

– Звичайно, на кожному з етапів можна "попасти", – продовжує Олександр. Прикордоннику може не сподобатись запрошення – і не пустить.

«Головне – заїхати у Польщу, а там усе вже простіше», – згадують хлопці.

Систему з простими і доступними запрошеннями у Польщі мали скасувати з січня 2017 року, проте відклали будь-які зміни щонайменше на кілька місяців, а, можливо, й до 2018 року.

Схеми і гроші

«Найголовніше – обрати хорошу роботу», – стверджують заробітчани.

Фірма, яка надішле запрошення, може в останній момент запропонувати малооплачувану роботу. Вакансії актуальні всього кілька днів, хороші – розходяться як гарячі пиріжки.

А коли на руках уже є готова віза, довго чекати на вакансію немає часу.

Тому дехто бере візу за одним запрошенням, а перетнувши кордон, переходить до інших посередників з кращими умовами.

– За це ті, хто запрошували, можуть погрожувати анулювати візу, але мало хто з них таке робить, – додав Олександр.

Самі вони перед виїздом домовились з іншим роботодавцем, який запропонував їхати у промисловий регіон Сілезії, де заробити можна більше.

Але за це посередник попросив по тисячі гривень.

– Це було варте того, – кажуть хлопці.

Мінімальна ставка для наших заробітчан у Польщі – 8 злотих за годину «чистими». За місяць виходить «гола ставка» у 1 750 злотих (за нинішнім курсом у сім гривень за злотий – понад 12 тисяч гривень).

Таку платню дають на найгірших вакансіях – переважно сільськогосподарських роботах. У промисловості платять більше – від 9-10 злотих на годину.

Хто найбільш спритний і потрапить на будівництво чи більш-менш кваліфіковану роботу, особливо у північних містах або Варшаві, мають на кілька злотих більше.

Рецепт схуднення

Хлопці потрапили у промислове місто Тихи на завод, який виробляє вузли для автомобілів різних марок.

2016 року завод через трудових посередників набрав перших 45 працівників з України.

Місто входить до спеціальної економічної зони Катовіце. Завдяки податковим пільгам тут відкриваються машинобудівні підприємства.

– У нас плата 9,5 злотих на годину і ставка десь 2 тисячі, це якщо працювати мінімальні 8 годин на добу. Якщо працювати у вихідні і по 12 годин за зміну, можна і 3,5 тисячі мати, – розповідає Олександр.

За нинішнім курсом злотого до долара на рівні 4,15 – це близько 800 доларів.

Вдома вони заробляли учетверо-вп'ятеро менше.

Чоловіки визнають, що шалений темп роботи витримати важко.

– Але інакше грошей не заробиш, – зітхають Олександр і Анатолій. Вони за півроку скинули більше ніж по 5 кілограмів кожен.

– Деякі мужики і по 20 кілограмів скидали, – розповідають рецепт дієти хлопці: шість робочих днів на тиждень по 12 годин.

Все легально

Але що подобається хлопцям – зараз робота у Польщі у багатьох випадках легальна, а самі вони захищені законом.

Більшість українців, принаймні у Тихах, працює офіційно. За цим стежать контрольні органи.

Із платні у 3,5 тисячі злотих на місяць роботодавець відраховує близько 1300 злотих податків.

Техніку безпеки контролюють дуже суворо, а в разі травм – повністю оплачують лікування.

– Одна дівчина палець у верстаті пошкодила. Медична страховка все покрила, а спецкомісія ретельно розслідувала, чому стався інцидент, – згадує Сашко.

На заводі стимулюють сумлінну працю. За старанність і відсутність зауважень щомісяця виписують премію 300 злотих.

Таку ж премію дають раз на квартал, якщо немає претензій.

Понаднормова робота – більш ніж 8 годин – оплачується у будній день з надбавкою 50%.

У суботу надбавка на всі години роботи складає 100%, а в неділю – взагалі потрійна платня.

– Ми і в неділю працювали би, але українців на таке рідко кличуть. У неділю переважно працюють поляки, – скаржиться Олександр.

«Комфортне життя»

Попри важку фізичну працю, хлопці життям у Польщі задоволені.

– Місто гарне, комфортне, заробляємо, можемо собі дозволити і м'ясо, і сир, і пиво інколи, – хваляться вони.

Ціни на продукти, як кажуть заробітчани, не набагато вищі за українські.

Ще у містечку є своя футбольна, волейбольна та хокейна команди, є льодовий палац.

– Тут все так розвивається, що не вистачає працівників. Свої переважно поїхали на роботу у Німеччину, – пояснює Олександр.

Він каже, що у них на виробництві багато поляків, але це переважно малоосвічені і некваліфіковані люди.

Загальний рівень освіченості у них, як стверджують хлопці, нижчий за українців, багато з яких мають вищу освіту.

Квартирне питання

Проблема з житлом – одна з найактуальніших. Багато компаній або посередників його надають, та це переважно забиті під зав'язку гуртожитки.

– Нас поселили у жахливий хостел, вісім людей у кімнаті, всього кілька туалетів на декілька поверхів, – згадують Олександр та Анатолій.

Домовившись з кількома колегами, вони зняли квартиру. Вона коштує десь по 500 злотих з людини (3,5 тисячі гривень).

– Це багато, але жити в гуртожитку нестерпно, – визнає Сашко.

«Живемо учотирьох в одній кімнаті, ще дві жінки в іншій», – заводять хлопці до помешкання.

Показують ремонт – вище середнього, є вся техніка на кухні. Хлопці задоволені.

У кімнаті живуть із Максимом з Херсона та Василем із Черкащини – всі зовсім молоді.

Кожен має свою історію, але це їхні перші спроби заробітків у Польщі. Всіх змусило поїхати з України безгрошів'я.

Повертатись не можна залишитись

Максим щойно з України, привіз української горілки. Хлопці готують вечерю, нарізають олів’є, запікають у духовці м'ясо.

За вечерею тільки і розмов про те, як далі залишитися тут на заробітках.

В Олександра і Анатолія невдовзі закінчується піврічний термін роботи. Треба повертатись додому.

За стандартною процедурою треба чекати півроку, щоб їхати знову за новим запрошенням.

– Все одно за півроку дома нічого не знайду, треба швидко повертатися, – наполягає Анатолій.

Для цього українці мають дві опції: спробувати дістати «воєводське запрошення» або навіть «карту пОбиту».

Воєводське запрошення затверджує влада вищого рівня, і його отримати не так просто. Воно дає право щонайменше на рік роботи.

На нинішньому заводі керівництво відмовилось його зробити, тож хлопці шукають інші опції.

Ще кращий варіант – «карта побиту», яку дають за спеціальним зверненням роботодавця. Вона дає право на три роки роботи.

– Карта побиту - це круто, – повчає Анатолій 22-літнього Василя.

Той вдома пройшов конкурс у патрульну поліцію. Деякий час там працював, але робота не склалась.

Зараз один з роботодавців погоджується зробити йому омріяну карту.

Але той сумнівається – перший час доведеться працювати за мізер.

«Жодних конфліктів з поляками»

Хлопці дивуються, коли спитав, чи виникають конфлікти з місцевими на тлі історичних суперечок між країнами.

– Жодних проблем, ніхто нам і слова поганого не сказав. Ставлення поляків до українців хороше, – наполягає Сашко.

У цьому регіоні проблеми з робочими руками, українців цінують, якихось ідеологічних протиріч не виникає.

– Якось стоїмо на зупинці автобусній, говоримо українською. А тут п'яний поляк почув, почав кричати «Люблю Україну!» і обніматись, – згадують хлопці.

Повільна українізація

Українців тут дійсно багато, розповідає Максим, і каже про створену «українську громаду», яка допомагає розв'язати юридичні проблеми.

«Міжгалузеву профспілку українських працівників у Польщі» створили у 2016 році. Долучитись до неї вартує 10 злотих.

Поки що хлопці до цього кроку не дозріли – тільки обговорюють.

– Он бачиш балкон напроти – там теж наші знімають, то вони нам кричать: «Слава Україні!», а ми: «Героям Слава!», – показує Сашко на сусідній будинок.

Точних цифр хлопці не знають, але масштаб заробітчанства уявляють.

– Іду якось по Тихах, бачу – сидить мій колишній колега із нашого маленького цеху в Смілі, – розповідає Олександр.

Він допускає, якщо у малих Тихах можна зустріти колегу з колективу в кількадесят людей, то що відбувається у більших містах?

Навіть на їхньому заводі з'являються демобілізовані з АТО, які також вирушають на заробітки.

Про потік українців може свідчити і розвиток транспорту.

За останній рік авіакомпанія Wizzair відкрила рейси з Києва в чотири польські міста, а також відкриває переліт зі Львова до Вроцлава.

Автобус до Варшави взагалі стає чи не найпопулярнішим міжнародним маршрутом, який рекламують в українських містах.

Назад у Польщу

На запитання, чи помітне для них збільшення кількості українців за останні місяці, хлопці відповідають ствердно.

Наступного дня ми їдемо в офіс компанії з пошуку персоналу одного з місцевих заводів. Там нібито пообіцяли видати бажане «воєводське запрошення».

– Це не посередники, погодились зробити запрошення, хоча довелось трохи заплатити за послугу, – розповідає дорогою Олександр.

Анатолій додає, що за воєводське запрошення вони у конторі сплатили по 100 злотих, а в Україні дехто купує його собі за 350 і більше євро.

– Хтось непогано наварює, – посміхається він.

У конторі хлопцям пообіцяли, що документи вже здали, і до кінця місяця запрошення буде готове. Якщо не встигнуть до їхнього від'їзду в Україну, то надішлють поштою.

Хлопці сподіваються, що на новому заводі отримуватимуть більше. До того ж, від 1 січня у Польщі встановили нову мінімалку – 12 злотих за годину «брудними».

Хоча Олександр та Анатолій до кінця не розуміють, чи пошириться ця норма на заробітчан-українців.

Вони вже вирішили побути вдома в Україні кілька тижнів чи місяць і знову повертатись у Польщу. А для цього потрібно зробити ідентифікаційний код для податкової.

Заходимо у місцеву податкову службу, хлопці заповнюють анкету, і за годину всі документи вже подані.

Хлопці вже пристойно говорять польською. Для оформлення документів вистачає – вчаться досить швидко.

Вирішивши всі справи, вони повертаються додому пообідати, щоб о шостій вечора йти на чергову 12-годинну робочу зміну.

– А все ж, воно того варте? – запитую наостанок. Адже зрозумів, що надто багато грошей додому вони не привезуть.

Усі в один голос кажуть, що варто.

Побачити світ

– Звичайно, щоб привезти більше – треба у всьому обмежуватись: їсти дешеві сосиски, жити в хостелі, нікуди не ходити, без цигарок і пива, одяг не купувати, – розмірковує Анатолій.

Він намагався постійно надсилати частину платні додому, і не зміг назбирати багато.

– Для нас цей перший раз – ознайомчий, подивитись, життя спробувати, зачепитись, а далі будемо заробляти, – сподіваються друзі.

Вони тільки відкривають для себе можливості подорожей, хтось уже навіть літав у Німеччину. На лоукостах можна з аеропорту Катовіце злітати у багато європейських міст.

Національна польська робоча віза дозволяє подорожувати по ЄС без права на роботу.

Заробітки дали можливість їм уперше побувати в ЄС і подивитись на світ.

– А що зараз робити вдома, роботи практично немає, а якщо є, то платять копійки. Аби хоч тисяч 7 заробляти, можна повертатись додому, а так будемо працювати у Польщі, – каже Анатолій.

Перспектив в Україні для себе хлопці поки що не бачать.

А на вокзалі у Катовіцах – знову групи українців з рюкзаками, які намагаються зрозуміти, як доїхати до їхнього містечка «на працю».

Передрук із ВВС Україна



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