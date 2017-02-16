Казкар з Умані хоче стати сучасним «дідом Панасом»

Український казкар Сашко Лірник висловив ідею про відновлення формату дитячої вечірньої казки на кшталт телепередач із дідом Панасом, які транслювалася у 1980-ті на українському ТБ. Лірника непокоїть, що народна казка зникла з ефіру.



“Телевізор – то взагалі частина життя. Непомітна ніби, але іноді важливіша за тата і мамую Бо тато на роботі, мама на роботі, всі зайняті. Тож ввімкнули дитині мультики і займаються своїми справами. А дитина, замість спілкуватися із родиною, спілкується з Губкою Бобом і прибацаною Машею з її Ведмедем, – пише Лірник. – Я все розумію. Я теж просунутий і сучасний. Але все своє життя поклав на відродження тієї зниклої української казки, яку колись передавали дідусі бабусі онукам і тато з мамою дітям. Казка це не просто забавлянка і небилиця , яку розказують зовсім малечі,щоб перестала плакати. Казка – це найпотужніший інструмент виховання, впливу і передачі родинної, сімейної, і, якщо хочете, народної інформації і національного коду”.

Ідею Сашка Лірника підхопили у соцмережах. Пост казкаря поширило майже три сотні користувачів. Більшість його підтримують. “Що ми зараз в дітей вкладаємо, те і отримаємо і значно швидше, ніж здається. Хочемо мати Україну, мусимо створювати дитячий український контент у всіх можливих варіантах”, – пише одна користувачка.

Про це інформує «Рідна країна».

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