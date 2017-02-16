реклама
5TV

Міський голова Черкас чекає ще одну дитину (відео)

16 лютого 2017, 16:50 ПРОЧЕРК Таблоїд

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко стане батьком вчетверте. Нині в нього загалом є три донечки.

IMG_8089-e1481540134856-768x503

Про любов мера до дружини розповідає сюжет телеканалу «ВІККА».

Зараз ця пара, як йдеться в сюжеті, очікує третьої дитини.

«У нас є двоє чудових діток. Зараз очікуємо третю. У нас романтичні стосунки все життя», – сказав в ефірі Бондаренко.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко стане батьком вчетверте. Про це він розповів телеканалу “Вікка” розповідаючи про своє кохання. Зазначимо що наразі у міського голови є три донечки.

Джерело: http://dzvin.news/anatolij-bondarenko-vchetverte-stane-batkom-video/ © Посилання на DZVIN.NEWS обов'язкове!

реклама
5TV

Коментарі  

 
-1 #8 федор принципиальный 17.02.2017 09:24
Бракодел-одни донечки.....
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+5 #7 Черкащанка 17.02.2017 09:24
Сейчас рискуют рожать,те кто уже наворовал достаточно,чтоб ы позволить себе эту роскошь, или деградирующие личности,чтобы кратковременно заработать и пропить.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+5 #6 правда 17.02.2017 09:23
одна від першого шлюбу, дві від реперші
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #5 федор принципиальный 17.02.2017 09:21
Так три или две у него донечки ?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #4 Щастя 17.02.2017 09:18
А я тільки рада за щасливі пари! Молодці.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #3 Дидикало 17.02.2017 06:04
Неутомімий!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #2 Сидоров 16.02.2017 18:27
То є особиста справа мера.Недобре піаритись на цій темі.Люди у місті оцінюють його роботу на посту мера негативно. Що , він своїм донькам буде розказувати, як був шанованою людиною у містян? То не є правда.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+12 #1 Балаганов.. 16.02.2017 17:39
А ми то думаємо чому родильні лікарні перевіряти стали. Та і Зеленька на члена своєї партії потрібно терміново замінити....
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

«Тату, війна…». Коли син воїн, а батько – волонтер (РЕПОРТАЖ)
Скандал під музику, або як в Черкасах головні документи року приймали
«Пане капітане... ти завжди будеш для мене з великої літери»
Театр
Loading...