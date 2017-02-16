Міський голова Черкас чекає ще одну дитину (відео)

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко стане батьком вчетверте. Нині в нього загалом є три донечки.
Про любов мера до дружини розповідає сюжет телеканалу «ВІККА».
Зараз ця пара, як йдеться в сюжеті, очікує третьої дитини.
«У нас є двоє чудових діток. Зараз очікуємо третю. У нас романтичні стосунки все життя», – сказав в ефірі Бондаренко.
Джерело: http://dzvin.news/anatolij-bondarenko-vchetverte-stane-batkom-video/ © Посилання на DZVIN.NEWS обов'язкове!
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