Донька Бондаренка дефілювала на показі мод

«MIFIDA – fashion day. Cherkassy» пройшов у Черкаському обласному художньому музеї 18 березня. Дизайнери презентували свої лінії одягу і аксесуари жителям та гостям міста.

Черкаський обласний музей перетворився на справжню фешн-територію: кілька модних фотозон, барні стійки з випивкою та великій подіум. Навколо чутно звуки затворів фотоапаратів та розмови світських дам.

Про «MIFIDA» розповідає головний організатор цього заходу Ольга Баштовенко:

-Це вже третій проект, який ми проводимо в Черкасах. У першу чергу, він направлений на те, щоб просувати молодих дизайнерів, щоб люди бачили їх нові колекції. Сьогодні було представлено 9 колекцій. Одна з них дитяча, одна – чоловіча. Усе інше – жіночі, або змішані. Я думаю, що гостей усе здивувало, оскільки художній музей у такому форматі ще ніхто не бачив. Ми дуже багато сил та часу витратили, щоб його перетворити.

На подіумі моделі показали одяг та аксесуари як від черкаських дизайнер, так і від представників інших міст. Серед них були Вікторія Лювена, Людмила Кориненко, TD «Frank Walder», Олександр Капсамун, Наталя Гур’євська, TМ «Mann», «TM Allu-r», Дарій Пилявець, ТМ «Весільний будинок Афродіта».

На обличчях гостей можна було побачити розчулення, коли на подіум виходили маленькі моделі. Однією з них була донька Анатолія Бондаренка.

Сам мер міста розповів, що після футбольного матчу відразу прийшов на показ мод, оскільки його донька презентувала одяг з дитячої колекції.

Одна з гостей, Олександра Павлушкіна, прийшла на «MIFIDA – fashion day. Cherkassy» зі своєю племінницею:

-Я вважаю, що такі заходи для Черкас – це майбутнє. Для молоді і старшого покоління – це дуже класно. Люди повинні розвиватися у різних напрямках. Коли проводяться такі заходи, місто розквітає. Дитину я взяла із собою, тому що ми хочемо її розвивати з дитинства, брати на усі заходи, де ти буваєш. Мене так теж виховували.

Також, Ольга Баштовенко проанонсувала, що вони планують створити ««MIFIDA – fashion kids».

Марина Клімчук

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