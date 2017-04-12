Уманська художниця-аспірантка малює пальцями (ФОТО)

Виставка картин аспірантки кафедри лісового господарства Валентини Мамчур під назвою «Мелодія душі» відбулася в Уманському національному університеті садівництва.



Про це «Прочерку» повідомили у прес-центрі Уманського НУС.

Відкрив захід завідувач Центру культури та виховання студентів Уманського НУС Петро Паєвський, який привітав присутніх з непересічною подією, зазначивши , що дана виставка «… народжена з душі, за покликом серця». «Це перша, але, сподіваємося, не остання виставка Валентини Василівни», – підтримала Петра Борисовича голова профкому Уманського НУС Маргарита Парубок, яка побажала присутнім естетичної насолоди, а художниці – натхнення та творчого польоту думки й уяви.

У свою чергу художниця подякувала за підтримку та допомогу в організації виставки особисто ректору Олені Непочатенко та всьому колективу університету і зазначила: «Мелодія душі» – це жіночий образ, ніжність і таємничість жіночої душі, емоції радості і смутку. А тому хочу, щоб та любов, яку я вкладаю у роботи, передалася вам усім».

Особливість даної виставки тому, що художниця використовує техніку малювання картин пальцями рук. Не зважаючи на досить дивний спосіб малювання, результати, які демонструвала художниця просто вражаючі.

І дійсно – полотна вражали гостей яскравістю фарб і позитивних емоцій; світлим почуттям легкого суму і осяйним спокоєм щасливої жінки; пустотливістю ангелів і неперевершеною барвистістю природи; палкою пристрастю іспанських мотивів і живими квітковими композиціями.

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