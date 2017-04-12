10 маловідомих фактів про черкаський Палац одружень

Міський РАЦС є архітектурною родзинкою Черкас. Більшість путівників рекомендують туристам подивитися на пам'ятку. А ось черкащан уже складно здивувати розповідями про міський Палац одружень... Але видання in.ck.ua спробувало!





Незвичні молодята

Близько 15 років тому в міському РАЦСі взяла шлюб незвична пара. 60-річний американець одружився з 20-річною черкащанкою. Щоправда, цей шлюб протримався недовго. Незабаром пара розлучилася.

Рекордсмен за заявами

Ще до розпаду СРСР один черкащанин подавав заяву в РАЦС понад 20 разів! Хоча одружений він був усього один раз. Річ у тім, що тоді закоханим, які мали намір одружитися, давали талон, за яким молодята могли зробити покупки в розташованому поруч магазині «Лілея» та ювелірному магазині «Рубін». У часи дефіциту придбати щось у цих магазинах міг далеко не кожен. А винахідливий чоловік просто вирішив скористатися такою пропозицією РАГСу.

Нестандартний обмін

Не секрет, що під час реєстрації шлюбу наречена може взяти прізвище свого обранця і навпаки наречений може взяти прізвище нареченої. Але прохання однієї черкаської пари виявилося дуже незвичним. Вони вирішили помінятися прізвищами: наречена хотіла носити прізвище чоловіка, а він захотів узяти прізвище дружини. В незвичному проханні молодятам відмовили.

Спекотний день

У серпні 2010 року в розпал весільних церемоній черкаський РАЦС відвідала абсолютно гола дівчина. Працівники Палацу одружень згадують, що дівчина пройшла по всіх коридорах, потім вийшла. Мета такого візиту досі залишається загадкою. Вийшовши з РАЦСу, гола і боса дівчина з незворушним виразом обличчя, обійшла машини і людей, що фотографувалися поряд, попрямувала в піцерію навпроти. Серед найбільш популярних версій такої поведінки – програш парі, помста нареченому і порушення психоемоційного стану.

«Працюючи в РАЦСі можна побачити багато цікавого. На одному весіллі свідками наречених були їхні діти, – розповідає начальник відділу ДРАЦС Лідія Літовкіна. – Одного разу наречена вказала точний день та час (до хвилин) проведення церемонії, тому що саме в цей час зірки були прихильними до її шлюбу. А один черкаський ветеран одружився чотири рази за 2 роки. Кожен раз його не влаштовувала дружина.

Декілька років тому щовівторка біля РАЦСу можна було побачити 50-річну жінку. Протягом року раз в тиждень вона чекала своє кохання – французького льотчика. Взимку і влітку жінка стояла з ранку і до вечора в очікуванні свого нареченого. Наші працівники неодноразово запрошували її до зали, але кожен раз вона відмовляла, боялася пропустити свого льотчика. Все, що вона говорила: "Він зараз приїде". Приблизно за рік візити загадкової пані припинилися, її доля невідома».





Найбільш весільний день

За один серпневий день 2015 року в черкаському РАЦСі уклали шлюб 50 пар. Церемонії проводили кожні 15 хвилин з 7:30 ранку і до 6 вечора.

А що на другому поверсі?

Більшість черкащан хоча б раз у житті відвідували Палац одружень. Але мало хто бував на другому поверсі. Зараз там розташовується Черкаський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги і франкомовний центр "Альянс". З початку 1980-х і до 2010-х років тут була редакція газети "Молодь Черкащини".

Весільні сюрпризи працівникам РАЦСу

Повторну церемонію одруження на своє власне срібне весілля – такий подарунок декілька років тому отримала одна з працівниць РАЦСу. Чоловік разом із колегами потай від нареченої організував повторну церемонію одруження. Коли все було готове, і на свято зібралися гості, "наречену" запросили в зал, нібито у справах. Важко описати її реакцію, коли жінка побачила свого чоловіка в парадному костюмі біля реєстратора.

Раніше приміщення міського РАЦСу мало інший вигляд

Раніше біля маєтку розміщувалися стайні та господарські споруди. На жаль, ці будівлі зруйнували. У палаці були зимовий сад і фонтан, які зникли через зміну внутрішньої будови. За сто років тут побувало 6 різних організацій, від Земської управи до Палацу піонерів. В 1941-1943 році в будинку облаштувалася німецька жандармерія і поліція. І тільки з 1970 року – будинок Щербини перетворився в Палац одружень. А ви звертали увагу, що ім'я грабаря Щербини практично ніде не згадується? Просто точно його ім'я не відоме: деякі джерела згадують Щербину як Афанасія, інші називають його Адріаном.

Весілля за добу

25 березня Черкаси долучили в перелік міст, де можна укласти шлюб за добу. Така з'явилася у черкащан з початку квітня. Щоб скористатися пропозицією, потрібно подати документи в комунальне підприємство, яке перенаправить їх в РАЦС. На наступний день представники РАЦСу виїжджають на місце реєстрації і створюють нову родину. Така послуга буде платною.

Як багато щастя!

За останні 15 років з черкаського міського РАЦСу вийшло 32 525 нових сімей!!! Найактивнішим був 2003 рік: тоді сімейному щастю сказали «Так!» 2545 пар. Для порівняння, у 2016 році розписалося 1123 пари.

Маргарита Годуліна

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