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Черкащину на Міні Міс Україна представлятиме уманчанка

25 квітня 2017, 09:04 ПРОЧЕРК Таблоїд

Маленькі красуні та принци змагались за титули найкращих. 22 квітня в місті Умань відбувся конкурс таланту і краси «Міні Міс і Містер Черкащини» та Олімпіада сценічних мистецтв «GOLDENLAURELЧеркащини». Маленькою Міні Міс стала 6-річна уманчанка Марія Рафалька, - саме вона представлятиме Черкащину на Національному фестивалі«Міні Міс Україна 2017». Про це пише "Вечірня Умань".

«Я дуже люблю виступати, люблю гарні сукні, співати і танцювати. На сцену виходити не боялась, бо в залі була мама. Дуже рада, що перемогла,» - ділиться враженнями Марійка.

Ще зовсім маленькі і тендітні учасники вражали публіку   публіку своїми талантами. Одні показували акробатичні шоу, інші дивували вокалом та грою на музичних інструментах, треті - цікавими гуморесками та артистичністю.

«На конкурсі я танцював разом з мамою, ми викрадали дорогоцінний камінь, і в танці сперечалися хто його забере,» - розповідає Даніель Гут.

За резус татами конкурсу маленькою Міні Міс  стала Марія Рафальська, а  містером Єгор Киященко. Гран – Прі талант кнкурсу GoldenLaurel Черкащини 2017 дісталось  – Gut Dance Family постановка  «Маленькі та невгамовні артисти».

Окрім переможців запрошення представити Черкащину на всеукраїнському конкурсі краси отримало ще двоє дівчат: Катерина Пуздерко та Аліна Решетняк, які вразили публіку та журі.

«Раніше я брала участь лише у вокальних конкурсах, тому Міні Міс стала для мене справжнім відкриттям, - розповідає 14-річна  Катерина Пуздерко,- запрошення на Міні Міс Україна стане для мене стимулом розвиватися і активно працювати над собою».

Нагороди і призи на конкурсі отримали не тільки переможці. Усі дітки, що приймали участь у конкурсі таланту і краси були відзначені титулами у своїх вікових категоріях:

Молодша категорія 3-6 років

Маленька Міс Черкащини 2017-  Борківець Катерина Маленька Міс Черкащини 2017 ,Талант - Рафальська Марія

Маленький Містер Черкащини 2017- Гут Даніїл Маленький Містер Черкащини 2017, Талант - Киященко Егор

Маленький Містер Черкащини 2017, Телезірка - Косіцов Роман

Середня категорія 7-10 років

Міні Міс Черкащина 2017 - Коваленко Мішель

Міні Міс Черкащини 2017, Артистичність - Кишінько Софія

Міні Міс Черкащини 2017, Талант - Рябоконь Єлизавета

Міні Міс Черкащини 2017, Творчість - Буряк Олександра

Міні Містер Черкащини 2017, Телезірка  - Коцюба Назар

11-13 років  –Junior группа

Міні Міс Черкащини 2017 Junior - Решетняк Аліна

Міні Міс Черкащини 2017 – Junior, Топ Модель - Нестерова Аліна

Міні Міс Черкащини 2017- Junior, Телезірка - Ніженська Аліна

14-16 років – Teen группа

Міні Міс Черкащини 2017 Teen - Пуздерко Катерина

Міні Міс Черкащини 2017 – Teen, Талант - Остроушко Юлія.

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Коментарі  

 
0 #1 Котя 25.04.2017 09:24
Як приємно, що діти виглядають природньо, без дорослого макіяжу!
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