Куди поїхати на травневий уікенд: каньйони Черкащини

Не "Софіївкою" єдиною! Які мальовничі каньйони можна відвідати на Черкащині?

Цікаві місця Черкащини часто пов'язують із "Софіївкою", Шевченком або історично-героїчними місцями нашого краю. Проте в області є живописні місця, які створила сама природа. Туди з'їжджаються туристи з усіх куточків світу. Травневий уікенд – чудова нагода відвідати найбільш живописні черкаські каньйони: Буцький, Корсунь-Шевченківський і Тясминський.

Буцький каньйон

Розташування: смт Буки Маньківського району, на річці Гірський Тікич

Буцький каньйон – скелястий берег із виступами сірого граніту. Його довжина – близько 2,5 км, висота кам'яних стін сягає десятиповерхового будинку. Буцький каньйон входить у сотню найкрасивіших місць України та посідає друге місце в рейтингу "Сім чудес Черкащини". Тут розташовані залишки споруди із величезних брил граніту, схожі на Стоунхендж. Місцеві жителі стверджують, що в Буках найкрасивіше весною, адже там багато квітів. У народі каньйон часто називають "маленькою Швейцарією".

Чим зайнятися: любителі висоти й адреналіну можуть підкорювати вершини Буцького каньйону або сплавлятися Гірським Тікичем. Туристи, які люблять більш спокійний відпочинок, можуть ловити раків, купатися та засмагати на камінних пляжах. А справжні романтики можуть звести намет і заночувати на території каньйону...

Віддаленість від Черкас: 160 кілометрів.

Як дістатися: на власному авто – через Смілу, Шполу та Звенигородку. Час у дорозі – близько 3 годин. Із черкаського автовокзалу їде автобус до Жашкова, Монастирища, що проїжджають через Буки.

Корсунь-Шевченківський каньйон ("Шумки")

Розташування: селище Стеблів, Корсунь-Шевченківський район, на річці Рось

Живописне місце, розташоване на річці Рось. Свою назву отримало через постійний шум води, яка витікає з гранітних стін. Первісний ландшафт, камінні брили, звивиста річка Рось, тихі заплави, гранітні скелі, чиста джерельна вода... За словами туристів, Корсунь-Шевченківський каньйон нагадує природу інших країн світу, нехарактерну для нашої місцевості.

Чим зайнятися: каньйон входить до складу Корсунь-Шевченківського заповідника. На його території знаходиться 27 пам'яток археології, історії, архітектури та природи. Якщо гуляти серед гранітних скель вам не до вподоби, можна насолоджуватися відпочинком, відвідуючи архітектурні пам'ятки, наприклад, залишки давньоруської фортеці, місце остаточного розгрому польських військ у битві під Корсунем, садибу родини Лопухіних-Демидових, виконану в стилі романтизму та інші. Заповідник працює з 8 до 17.00. Музеї заповідника працюють щоденно з 8.30 до 16.30, окрім 1 травня.

Віддаленість від Черкас: 87 кілометрів.

Як дістатися: власним авто із Черкас до Корсуня-Шевченківського через Свидівок, Мошни, Яснозір'я. Час у дорозі – близько 1,5 години. З черкаського автовокзалу прямує автобус "Черкаси-Корсунь-Шевченківський", "Черкаси-Жашків", "Черкаси-Комарівка", "Черкаси-Біла Церква", якими можна дістатися до Корсуня.

Тясминський каньйон

Розташування: м. Кам'янка, на річці Тясмин

Тясминський каньйон – одна з найдавніших природних пам'яток нашої області. За розмірами він поступається Буцькому, але теж зачаровує своєю красою. Це 12-15-метрові скелі, ландшафт лісової зони, мальовничі краєвиди, чисте повітря та... тиша.

Один берег каньйону заріс деревами та кущами, інший – степовими рослинами, більшість з яких занесено до Червоної книги. У межах каньйону є багато струмків і джерел зі смачною питною водою.

Чим зайнятися: якщо ви не любите ходити пішки, можна сміливо брати із собою велосипед та насолоджуватися активним відпочинком. І радимо у цю мандрівку їхати компанією: вказівки для туристів відсутні, тому можна легко заблукати.

Віддаленість від Черкас: 60 кілометрів.

Як дістатися: якщо ви їдете власним авто, дістатися місця призначення можна через Смілу за годину або автобусом "Черкаси-Кам'янка".

Джерело: in.ck.ua

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