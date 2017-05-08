Черкащанка на Балі розвиває власний бренд сумок зі шкіри рептилій

Авторські сумки та аксесуари із натуральної шкіри пітона, варана та крокодила народжуються у майстерні на райському Балі. Дизайнером та засновником бренду є Ірина Сеньковська. Поїздка на індонезійський острів та зустріч із місцевим знахарем повністю змінили її життя, перетворивши на успішного гравця фешн-індустрії. Про екзотичні вироби, дизайнерську творчість та острів, що надихає, з черкащанкою спілкувався сайт vikka.ua.





"Якось на прийомі в одного з місцевих знахарів острова Балі я почула пророцтво: "Твоя діяльність найближчим часом дуже круто зміниться. Ти будеш займатися чимось яскравим, різнобарвним і дуже красивим". Після цього він видав дивний звук, і до нього в руки прибігла ящірка – гекон. Знахар продовжив: "Гекон – це особливий символ, символ багатства, успіху і благополуччя в домі", – пригадує Ірина.

Тоді черкащанка згадала про свою дитячу мрію. Ще маленькою дівчинкою вона побачила журнал з рекламою сумок відомого виробника та відразу закохалася в одну із них. З того часу інтерес до створення красивих аксесуарів тільки зростав, а зустріч із знахарем стала відправною точною до заснування власного бренду. Ящірка-гекон стала ж його натхненницею.

"Ми робимо яскраві аксесуари зі шкіри рептилій. Наші сумки – це чиста квінтесенція гармонії і природної енергії. Всі вироби виготовляються вручну. Ми ретельно відбираємо зразки шкіри, працюємо безпосередньо з постачальниками на острові Ява. Досі кожну шкіру я відбираю сама, адже якість для мене залишається вищим пріоритетом", – пояснює черкащанка.

Наразі бренду вже більше трьох років. Його засновниця розповідає: почати було легко. Найскладнішим видався пошук майстрів і їхнє навчання тонкощам роботи. Тепер увесь колектив є ніби справжньою родиною.

"Наші сумки замовляють по всьому світу: Франція, Англія, Канада, США, ОАЕ. Клієнтів з України теж чимало, зокрема з Києва та Одеси. У Черкасах є теж модниці із нашими виробами. Багато дизайнерів, фешн-блогерів і зірок також їх замовляють, зокрема Тіна Канделакі, Саті Казанова, Слава Камінська (ред. – солістка гурту "Неангели"), Альона Омаргалієва та інші", – розповідає Ірина.

Розробка моделі та дизайну кожної сумки – досить тривалий і складний процес. Якщо мова йде про нову модель, це можуть бути місяці експериментів.

"Я стежу за світовими трендами, але в той же час не поспішаю з новими релізами. Часто малюю одну і ту ж сумку, змінюючи дрібні деталі, аксесуари, колір... багато експериментую. Таким чином, нова модель перероджується і переробляється кілька разів поспіль, поки не досягне досконалості", – зазначає Ірина.

Черкащанка зізнається: величезну роль відіграє сам острів, де просто неможливо не творити. Проте із самого початку родина не планувала там оселитися – острів не відпустив, коли вони приїхали взимку на відпочинок.

"Ніколи в житті подумати не могла, що буду жити на Балі, однак доля розпорядилася інакше. Приїхавши сюди на відпочинок, я відразу закохалася в це прекрасне місце. Мені пощастило, що цю любов зі мною поділяє і моя сім'я (чоловік та син). Балі – це магічне місце. Тут кожен бачить і отримує те, на що заслуговує його уява. Цей острів дозволяє бути самим собою, знімаючи будь-які соціальні стереотипи і переконання. Я думаю, що це одна з важливих складових, яка сприяє розвитку мого бренду. Вічне літо, велика кількість фруктів, океан, красиві пляжі, заходи, гори, джунглі, вулкани... Це справді надихає", – каже черкащанка.

У реалізації творчих планів Ірині неабияк допомагає чоловік Микола.

"Із самого початку і до цих пір моєю опорою і підтримкою є мій чоловік. Основні технічні моменти, доставка і логістика, переговори з постачальниками і партнерами – це все за його участі. Мені дуже з ним пощастило, адже, взявши на себе рутину, він дав мені змогу займатися творчістю. А зараз ще готуємо чоловічу лінію аксесуарів, тож він працює ще й над цим", – додає Ірина Сеньковська.

Наразі у планах черкащанки відкриття шоу-руму та запуск моделі франчайзингу.

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