На Черкащині відгримів фестиваль «Холодний Яр»

Центром фестивального життя України минулими вихідними стало село Грушківка Кам’янського району, що на Черкащині. Тут уже втретє відбувався масштабний фестиваль «Холодний Яр».

Протягом трьох днів учасники фестивалю мали змогу послухати виступи українських гуртів, подискутувати з відомими політиками та громадськими активістами, стати слухачами літературних читань, а також насолодитись природою Холодного Яру.

Цього року на фестиваль приїхали близько восьми тисяч гостей з різних куточків України.

- Холодний Яр – це магічне місце, побувавши в якому раз, обов’язково повернешся ще, - говорить учасник літературної сцени Фестивалю нескореної нації «Холодний Яр», відомий письменник Василь Шкляр. – Часто, коли підписую книги, пишу «Зустрінемось у Холодному Яру». А потім уже тут бачу цих людей, і вони кажуть: ну, от і зустрілись.

Окрім Шкляра, на локації «Малярове джерело» учасники фестивалю також могли поспілкуватись із головою Черкаської облдержадміністрації Юрієм Ткаченком, колишніми народними депутатами Іриною Фаріон, Юрієм Сиротюком та Олегом Тягнибоком, представниками Інституту національної пам’яті Павлом Подобєдом та Володимиром Тиліщаком, поетом Юрієм Руфом, головою громадської організації «Сокіл» Юрієм Черкашиним (Чорнотою) тощо.

- Цей фестиваль дуже атмосферний, – говорить очільник Черкаської області Юрій Ткаченко. – І мені приємно, що з кожним роком його учасників усе більшає. Причому тут люди різного віку з різних куточків України. Ми зі свого боку поліпшуємо умови для фестивальників і робитимемо це надалі. Із проведенням цього заходу нам допомагають благодійники. Оскільки одного бюджетного фінансування бракує. Патріотичне виховання, такі об’єднавчі заходи дуже потрібні. Ми формуємо нове покоління українців.

Родзинкою цьогорічного фестивалю стала нічна сцена. Її хедлайнером виступив Орест Лютий. Крім того, під час нічної сцени діяв «вільний мікрофон», де всі охочі могли поділитись своєю творчістю.

Не менш запальними були й вечори фестивалю. На головній сцені «Холодного Яру» виступили більше десятка українських гуртів. Хедлайнерами стали гурти «Тінь Сонця», «Go-A» і «ТАРТАК».

- Я знаю, наскільки важко організувати один-єдиний концерт. Можу собі уявити, наскільки важко організувати щорічний фестиваль, - говорить лідер гурту «ТАРТАК» Сашко Положинський. – Цей фестиваль – по-справжньому драйвовий, дуже енергійний, попри те, що називається «Холодний Яр». Це був дуже приємний для нас концерт, хочу подякувати всім за це.

Уже традиційно організаторами фестивалю виступили громадські організації «Сокіл», «Національний Альянс» і «Самооборона Майдану Черкащини». Захід відбувся за підтримки Черкаської облдержадміністрації, а також Міністерства молоді та спорту України.

Як і у попередні роки, фестиваль був безкоштовним для учасників, а також безалкогольним. Не змінилася й мета фесту – благодійний збір коштів для допомоги військовим. Цьогоріч спільно з фестивальниками організаторам вдалося зібрати 60 тисяч гривень. Їх на сцені фесту було передано батальйону ім. Кульчицького. Кошти підуть на обладнання автомобіля швидкої допомоги.

– Основний посил нашого фестивалю – просвітництво. Ми хочемо показати наші історію, культуру, традиції. З огляду на ці три роки хочу сказати, що наш фестиваль, люди, які сюди приїжджають, події тут – це така собі модель ідеальної української України. Такою вона має бути. Щороку учасники фестивалю своєю активністю мотивують нас на проведення фесту наступного року, – зазначає голова організаційного комітету Фестивалю нескореної Nації «Холодний Яр» Зоя Бойченко.

Фото з фестивалю – Олександра Рибалки.

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