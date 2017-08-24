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Кіношот

У Черкасах пройшов парад візочків (ФОТО)

24 серпня 2017, 12:26 ПРОЧЕРК Таблоїд
Шостий традиційний парад дитячих візочків відбувся сьогодні в Черкасах до свята. Декілька сотень транспортних засобів, а це і візочки, і велосипеди та самокати, взяли в ньому участь.

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Попереду йшли ходулісти та ляльки-велетні.

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Як завжди, візочки були прикрашені і вишиванками, й досить оригінальними конструкціями. Так, тут були і «кавуни», і «відеокамери», і «кораблі» тощо.

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Учасники параду пройшли Хрещатиком до скверу за обласною державною адміністрацією, де їх чекала виставка дитячих робіт, концертна програма, шоу.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко привітав присутніх, закценгтувавши увагу на дітках та їх мамах.

– Будуємо Черкаси, щоб наші діти жили в найкращому місті, – сказав мер.

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