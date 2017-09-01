Черкащина зустрічає 1 вересня (ФОТО)

Сьогодні на Черкащині, як і по всій країні, пролунав Перший дзвінок. Черкаські школярі дружно рушили на перший у цьому навчальному році урок. Багато школярів були у вишиванках та з букетами.

Сьогодні соцмережі будуть заповнені насамперед шкільними світлинами.

Ми підібрали для читачів «Прочерку» фото відомих черкащан і не лише, що повели своїх діток до школи.

Депутат Черкаської міськради Альона Цегвінцева на святі:

Екс-депутат Черкаської міськради Сергій Кудактін пояснив френдам: "Еще плюс один школьник в семье!))"

Працівниця черкаського Палацу Молоді Мар'яна Верховцева з рідними:





АТОвець зі Сміли Юрій Фартушний позує з малим:

Донька черкаської журналістки Людмили Коваленко Оріяна:

Перший раз у перший клас відвів свого сина депутат Черкаської міськради Іван Сухарьков.

Начальник управління ЖКГ Золотоніської міськради Олександр Флоренко похвалився квітами, якими його родина привітала вчителів.

«Букети, які зібрала дружина, з квітів, котрі ростуть на наших клумбах, спеціально для привітання вчителів з Днем Знань. Вітаємо, шановні вчителі та учні! Бажаємо Вам здоров'я, наснаги та терпіння».

Черкаський актор Олекснадр Гуменний уже у другому класі… всією родиною!

«А ми вже в 2-ому класі... всією родиною! Хвилюємося, наче самі до школи йдемо».

Черкаська журналістка Анна Романенко теж відвела свої дітей у другий клас.

«Аж не віриться, уже другий клас! Щиро собі зичу терпіння і не з'їхати з глузду. Люблю своїх дітей!», - написала журналістка.

Черкаський богатир Віктор Юрченко виклав світлину зі своїм сином-школярем.

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