Черкащина зустрічає 1 вересня (ФОТО)

Сьогодні на Черкащині, як і по всій країні, пролунав Перший дзвінок. Черкаські школярі дружно рушили на перший у цьому навчальному році урок. Багато школярів були у вишиванках та з букетами.
Сьогодні соцмережі будуть заповнені насамперед шкільними світлинами.
Ми підібрали для читачів «Прочерку» фото відомих черкащан і не лише, що повели своїх діток до школи.
Депутат Черкаської міськради Альона Цегвінцева на святі:
Екс-депутат Черкаської міськради Сергій Кудактін пояснив френдам: "Еще плюс один школьник в семье!))"
Працівниця черкаського Палацу Молоді Мар'яна Верховцева з рідними:
АТОвець зі Сміли Юрій Фартушний позує з малим:
Донька черкаської журналістки Людмили Коваленко Оріяна:
Перший раз у перший клас відвів свого сина депутат Черкаської міськради Іван Сухарьков.
Начальник управління ЖКГ Золотоніської міськради Олександр Флоренко похвалився квітами, якими його родина привітала вчителів.
«Букети, які зібрала дружина, з квітів, котрі ростуть на наших клумбах, спеціально для привітання вчителів з Днем Знань. Вітаємо, шановні вчителі та учні! Бажаємо Вам здоров'я, наснаги та терпіння».
Черкаський актор Олекснадр Гуменний уже у другому класі… всією родиною!
«А ми вже в 2-ому класі... всією родиною! Хвилюємося, наче самі до школи йдемо».
Черкаська журналістка Анна Романенко теж відвела свої дітей у другий клас.
«Аж не віриться, уже другий клас! Щиро собі зичу терпіння і не з'їхати з глузду. Люблю своїх дітей!», - написала журналістка.
Черкаський богатир Віктор Юрченко виклав світлину зі своїм сином-школярем.