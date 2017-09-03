Красуня із Умані підкорила світові глянці та подіуми

Свої перші шоу Яна Годня зробила на показах у межах Ukrainian Fashion Week, а вже за кілька років вона підкорила Мілан, Париж та Лондон. Ставши відкриттям модного сезону, вона сяяла на подіумі у вбранні від Dolce&Gabbana, Valentino та Louis Vuitton. Сьогодні всесвітньо відома модель із Черкащини живе у Нью-Йорку та є фавориткою легендарного кутюр'є Стелли Маккартні, пише ВІККА

Народилася майбутня модель в Умані. На Черкащині Яна виховувалася у родині тітки. Після закінчення місцевої школи мама забрала доньку до себе в Ужгород. Там Яна поставила собі за мету стати моделлю та пішла до агенції.

"Я просувалася по кар’єрних сходинках поступово. Звичайно, ночі недосипала, бігала, як навіжена, з одного місця в інше, з подіуму на кастинг, з однієї фотосесії на іншу. Виборола перемогу на конкурсі "Міс Ужгород" і мене, як старанну та наполегливу особистість, рекомендували до київського модельного агенства. І там та ж сама історія, тільки відстані більші і нерви вимотують майстерніше", – пригадує Яна.

Вильоти до сусідніх країн спочатку були поодинокими, але згодом дівчину почали кликати і в країни далекого зарубіжжя: Мілан, Бейрут, Париж, Нью-Йорк.

Уперше до Нью-Йорка дівчина потрапила у 2010 році у свої 18. Перша ж фотосесія для журналу відомої американської мережі магазинів видалася вдалою і на дівчину посипалися пропозиції. Роботи було багато, Яна була дуже затребуваною, але ті всі замовлення були не такими, як їй хотілося, тож за три роки вона змінила агентство.

"Я одразу повідомила: хочу серйозну роботу, хочу працювати на тижнях моди, покажіть мене впливовим кастинг-директорам. Перший же кастинг-директор запропонував ексклюзив у Cеline, а другий – у Calvin Klein", – зазначає Яна.

Той момент модель вважає поворотним у своїй кар’єрі.

"В одну мить всі ніби прокинулися. У мене було по 20 кастингів щодня. У той сезон я зробила все, про що мріяла", – зізнається модель.

Після ексклюзиву у Calvin Klein Яна брала участь у показах Burberry на Лондонському тижні моди, потім були Dolce&Gabbana, Valentino, Bottega Veneta і Jil Sander у Мілані. І нарешті на Паризькому тижні моди модель працювала у Miu Miu, Hermеs та Louis Vuitton. 2014-ий став для Яни роком тріумфу – без неї не обходився показ жодного відомого бренду.

У Нью-Йорку Яна познайомилася і зі своїм майбутнім чоловіком.

"Знайомство відбулося за дивних обставин. Я прийшла на побачення до його друга, але його це не зупинило. Тієї ж ночі він повіз мене в Пуерто-Ріко. Там ми провели три неймовірні дні: гуляли, спілкувалися. За кілька місяців після цього ми одружилися", – розповідає дівчина.

У березні 2016 року модель стала героїнею обкладинки українського Vogue. До цього вона не була в Україні два роки і прилетіла до Києва всього на день. Пропозицію знятися для ювілейного номеру Яна прийняла з радістю, адже це була можливість побувати на батьківщині.

Сьогодні модель із Черкащини сміливо можна назвати фаворитом англійського дизайнера і активістки по боротьбі за чистоту довкілля Стелли Маккартні (Stella McCartney). Вона не тільки запрошує Яну брати участь практично у всіх своїх показах, але й долучає в якості амбасадора бренду в рекламних кампаніях.

Так, нещодавно дівчина знялася в осінній кампанії дизайнерки. У якості тла для зйомок було обрано імітацію гори сміття, зведеної з такої нагоди сучасним швейцарським художником Урсом Фішером (Urs Fischer). Через призму нової колекції і співпрацю з компанією з переробки океанічного пластику в екологічні матеріали Стелла Маккартні хотіла ще раз привернути увагу до проблеми екології, що вже перебуває у критичному стані.

Зйомки проходили на одному з полів Шотландії. Частиною кампанії стало двохвилинне відео, в якому моделі гуляють мальовничими місцями, а потім потрапляють в центр екологічної катастрофи.

За матеріалами Vogue Ukraine, Pre-party

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