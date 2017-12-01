Гурт «Фіолет» закрив своїм концертом осінній сезон заходів від Гайда

На часі – виступ харків’ян «Жадан і Собаки» й січневий арт-фестиваль.

Запальним двогодинним сетом «Фіолет» тішив черкащан цієї середи. В програмі виступу – найкраще за 8 років існування, нове аранжування старих пісень, а також прем’єри треків, які увійдуть до нової платівки «Aurora».

Шаленство, яке заполонило зал клубу, ледве стримувалось у стінах. Невелика сцена, втім, не завадила хлопцям відриватись разом із публікою. А концерт від початку й до останніх акордів не покидав дух панк-року, поширюватись якому не заважали навіть ліричні композиції.

В одній зі своїх промов під час концерту Сергій Мартинюк, вокаліст гурту, висловив вдячність публіці й організаторам – команді ГайдаFest’у, закликавши усіх присутніх якомога більше цікавитись культурним життям міста.

- Принагідно, хочу запросити усіх на концерт гурту «Жадан і Собаки», який за лічені тижні пройде у Черкасах. І, звісно ж, на фестиваль «Гайда», з крутою підбіркою учасників, які точно прийдуть вам до душі.– зауважив він.

«Фіолет» у Черкасах далеко не вперше. Тут гурт приймають у всіх можливих іпостасях – з гітарною акустикою й піано версією, в колишньому складі гурту й з новими музикантами. Свою любов до виконавців прихильники показували бурхливими реакціями на пісні, знанням текстів пісень і насамкінець – гучною вдячністю, бісом й тривалою автограф-сесією вже після концерту.

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