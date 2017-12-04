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Черкащанка стала чемпіонкою світу з фітнесу (ФОТО)

04 грудня 2017, 11:05 ПРОЧЕРК Таблоїд
Оксана Оробець, яка родом із Черкас, учора здобула кубок чемпіонки світу з фітнесу Women's Fitness, що проходив у Франції. Про це у «Фейсбуці» повідомив її батько Юрій Оробець.
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Оксана стала переможцем з фітнесу на чемпіонаті світу у Франції серед жінок вищих за 163 см, до того ж – її абсолютна перемога і в фітнесі серед жінок.

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«Три рази була другою, а сьогодні в 2017 році першою!!!» – написав батько чемпіонки.

Сама Оксана так прокоментувала свою перемогу:

– Здійснилася моя найбільша мрія – я виграла чемпіонат світу з фітнесу, і я виграла абсолютну категорію. Що я сюди їду, що я готуюся – ніхто не знав. Навіть моя найкраща подруга. Вона знає, що я у Франції, але не знає, що я тут роблю. Федерація фітнесу зробила мені пропозицію (взяти участь у чемпіонаті, – ред.) 5 тижнів тому. Що сказати... Я тричі була на чемпіонаті світу другою. І могло статися найжахливіше – міг статися провал. Я могла знов стати другою або п’ятою, або десятою. Я ризикнула, нікому не сказавши. І все вдалося! Ось бачите, мрії збуваються! – наголосила Оксана Оробець.

На чемпіонаті друге місце посіла учасниця зі Словаччини, третє – з Естонії.

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Фото з "Фейсбуку" Юрія Оробця, Оксани Оробець, Ростислава Барчана

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Коментарі  

 
+6 #2 Зер гут 04.12.2017 12:44
У Росії кричали, що переможе їхня спортсменка,а вона у результаті - аж на четвертому місці, після України, Словаччини та Естонії.
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+13 #1 Черкащанин 04.12.2017 12:02
Дуже хороша новина. Українці - найкращі!!!
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