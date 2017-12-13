Шоумен із Черкащини отримав титул «посмішка року»

Відбулося відкриття виставки і презентація соціального проекту «Країна здорових посмішок», який закликає українців піклуватися про стан своїх зубів і ясен. Про це пише "Газета по-українськи".



Серед тих, хто отримав титул «посмішка року» є і черкаський шоумен Олександр Скічко.

Проект підтримали 20 українських знаменитостей, які знялися в фотопроекті і розповіли, як важливо бути здоровим і яку роль в їх житті і кар'єрі зіграла посмішка.

Ініціював проект відомий стоматолог Ярослав Заблоцький. Він вчить мільйони дорослих і дітей правильно доглядати за зубами і ротовою порожниною.

"Мрію, щоб кожен українець розумів, що, тільки піклуючись про здоров'я, можна досягти успіху. Посмішка відкриває нам всі двері, робить життя радісним, а кар'єру - успішною. Це своїм прикладом доводять 20 українських зірок, які взяли участь у фотопроекті. У своїх інтерв'ю та відео я детально розповідаю, як правильно піклуйся про здоров'я зубів. Також важливо кожні 6 місяців відвідувати лікаря-гігієніста, який буде робити діагностику і професійну чистку. Це світовий досвід, який Україна тільки бере на озброєння ", - говорить Ярослав Заблоцький.

Зірки, які підтримали проект були відзначені статуетками "Посмішка року". Одна з власниць статуетки телеведуча Лілія Ребрик зазначила на церемонії:

"Важливо любити і поважати себе. Коли ти себе любиш - бережеш себе від хвороб і починаєш стежити за собою".

Публіку, яка завітала на вечір, щоб оцінити фотороботи Дмитра Денисова, на вечорі розважав віртуоз-оркестр Kiev Tango Project. Статуетками були відзначені - Тимур Мірошниченко, Лілія Ребрик, Олександр Скічко, Олександра Кучеренко, Катерина Павлюченко, Ольга Цибульська, Микита Добриднев, Влад Яма, Леся Никитюк, Сергій Бабкін, Яна Соломко, Регіна Тодоренко, В'ячеслав Соломка, Людмила Барбір, В'ячеслав Узєлков, Олена Шоптенко, Аніта Луценко та інші.

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