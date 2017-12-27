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Звичайні обличчя надзвичайної професії: рятувальники знялися для календаря на наступний рік

27 грудня 2017, 14:53 ПРОЧЕРК Таблоїд

В останній робочий вівторок 2017-го побачив світ корпоративний календар черкаського міськрайонного відділу управління ДСНС у Черкаській області «Звичайні обличчя надзвичайної професії». Про це у «Фейсбуці» повідомив речник обласного управління ДСНС Костянтин Проценко.

Календар

«Знаю, знаю, жіноцтво Черкас ̶в̶и̶м̶а̶г̶а̶л̶о̶, натякало на стиль, який би зумів через фотографію просто й яскраво розкрити усю поезію притаманну справжній чоловічій ̶в̶р̶о̶д̶і роботі, – міць, переконливість, впевненість, силу, мужність, яскравість… Звісно ідей було безліч, як і натхнення. Проте, мабуть кожен крок на шляху до корпоративно-мистецького представлення професії, потребує впевненості та суцільного розуміння та сприйняття в межах творчого трикутника: фотограф – модель – глядач. Саме тому, в цьому році ми зупинилися на традиційній подачі, коли фотограф представляє Службу через антураж підсилений особистістю моделі».

Костянтин Проценко переконаний, що в майбутньому черкащани зможуть потягатися із «Pirelli» або щорічним календарем Нью-Йоркських пожежних «Firefighters».

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«А поки що зустрічайте – рятівники Черкаського міськрайонного відділу, – написав Костянтин Проценко. – Саме ці голоси заспокоюють, коли ви набираєте «101». Саме ці уважні та впевнені очі, ви побачите за панорамною маскою на пожежі. Саме ці міцні плечі та надійні руки стануть для вас опорою під час можливих випробовувань. Для цих хлопців та дівчат не мають значення жодні перешкоди, якщо хтось потребує допомоги, бо робота у них така, за потреби завжди приходити першими, завжди бути поруч».

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І на останок традиційні подяки:

Андрію Хижняку за неспокій і бажання щось зробити;

Ігорю Косенко і фотостудії «Nova Studio» за час, творчий підхід, а також ракурс та світло;

Владу Тимошенку за гарну дизайнерську роботу та відмінне відчуття кольору;

рятувальникам, які гостинно прийняли знімальну группу та були щирими та відкритими.

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І звісно ж торговій марці «TM Black» (Бон Буасон Беверідж) за допомогу у реалізації цього непростого проекту.

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