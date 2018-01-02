«Новорічні купання»: Як черкаські пенсіонери розпочали 2018 рік

У перший день нового року черкаські пенсіонери влаштовують «новорічні купання». У той час, коли всі одягаються якнайтепліше, вони пірнають у Дніпро. Зимова купіль не лякає моржів. Навпаки, кажуть – пірнають у крижану воду за хорошим настроєм та довголіттям, інформує «5 канал».







Поки дехто спить, або ж доїдає новорічні салати, пенсіонери клубу довголіття уже вдосвіта прямують на берег Дніпра.

Вони відмовилися від шкідливих страв та алкоголю, обравши здоровий спосіб життя та крижану молодильну воду. Микола Котко починає підготовку до новорічної купелі ще з першими курантами.

– Коли починаються феєрверки, я виходжу на вулицю, беру відро води і виливаю якраз в оцей період, це вселяє надію, здоров'я, щастя, – говорить учасник «Клубу довголіття» Микола Котко.

Найстаршим учасникам клубу – за 80. І незважаючи на пристойний вік, вони хваляться відмінним здоров'ям. Мовляв, саме новорічне крижане пірнання – тому причина.

– Як коли прихворіла, я прийшла, скупалася і все як рукою зняло. Я набагато менше стала хворіть, не болять ноги. Настрій піднімається як заходиш у водичку, кидаються всі стреси, усі напряги, шо в нас по життю, – зазначає учасниця «Клубу довголіття» Тетяна Михайленко.

Після купання – святкове застілля. У меню – новорічний трав'яний чай із секретним інгредієнтом.

Ярослава Литвин, Олександр Коваленко, Черкаси, «5 канал».

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