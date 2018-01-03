У Черкасах живуть 5 символів Нового року, які стали зірками інтернету (ФОТО)

Баррі-інстаграмер

Схожий на плюшевого ведмедика, аляскінський маламут Баррі із Черкас завоював публіку популярної соцмережі "Інстаграм". Там він має власну сторінку та майже півтори тисячі підписників, які слідкують за його пригодами.

"Це велика рідкість, коли вдалося пройти по вулиці і ніхто не підійшов, нічого не запитав чи не попросив сфотографуватися. Деякі навіть радили почати брати гроші за фотографування", – пригадує власник чотирилапого Богдан Євтушенко.

Чемпіонка Юзава

На престижній міжнародній виставці собак, що відбулася нещодавно у Києві, вихованка черкаського клубу службового собаківництва вівчарка Юзава завоювала титул найкращого представника породи та претендує на звання абсолютного чемпіона України.

Нагороду Юзава здобула з-поміж 5-ти тисяч собак-учасників.

"Конкуренція була сильна, адже на такі заходи привозять найкраще підготовлених собак. Перемога у таких змаганнях – заслуга всієї нашої команди, перш за все – її тренеру Вікторії Придатченко. Вона найбільше вірила в успіх Юзави", – розповіла керівник Черкаського обласного клубу службового собаківництва Наталія Кривоколінська.

Муха-даішниця

Цю безпритульну собачку знає багато містян. А нещодавно про неї дізналася і вся країна. Вона отримала прізвисько "даішниця" за те, що постійно "патрулює" черкаське перехрестя Смілянської-Вернигори: кидається на автівки, що нібито порушують правила дорожнього руху. З такою легендою Муха стала зіркою відомого телевізійного шоу із ведучою Машою Єфросініною.

Під час шоу собачці подарували ексклюзивний нашийник, будку із написом "Поліція" та річний запас корму. Однак після виходу програми в ефір нічого обіцяного не знайшлося, а собака повернулася патрулювати своє перехрестя. Місцеві зооволонтери поскандалили із організаторами шоу та намагалися знайти для Мухи притулок, мовляв, кидаючись під колеса, вона може постраждати. І тут, на місцевому базарі, знайшлися противники, які не хотіли її віддавати. Врешті Муха таки знайшла нового господаря та отримала обіцяні подарунки.

Джек-автомобіліст





А для цього собаки господар замість будки облаштував житло у старому "Запорожці". Три роки тому Джек жив просто неба. Тепер – мешкає у власній автівці.

Черкащанин Володимир Пучка не зміг покинути напризволяще безпритульного пса і вирішив облаштувати йому прихисток. Замість будки віддав під помешкання свій старенький "Запорожець", який роками стояв під будинком. Нині дворняга – улюбленець усіх сусідів. Гуртом його і годують.

Черкаський Хатіко

Історія собаки, яка вірно чекала свого господаря на одній із зупинок Черкас, розчулила багатьох. Адже, кажуть місцеві, власник чотирилапої помер. Відтоді місцевий Хатіко не покидає місце зустрічі.

Мешканці навколишніх багатоповерхівок підгодовували собаку і навіть спорудили їй тимчасовий будиночок.

Вже незабаром волонтери знайшли собаці домівку: вона відправилася на Полтавщину до нових господарів.

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