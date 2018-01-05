В Україні відзняли найбільший телесеріал-мелодраму про життя у Черкасах

Найбільший україномовний серіал про події, що розгортаються у Черкасах та Києві, невдовзі з'явиться на телеекранах. Йдеться про 95-серійну мелодраму «Обручка з рубіном», що розповідає про життя черкащан. Прем’єра серіалу відбудеться у січні на одному з вітчизняних телеканалів. Це історія двох сестер Ганни та Яни, які потрапили в автомобільну аварію та впали у кому. Серіал розповідає про те, як дівчата повертаються до життя. Подробиці дізнавався сайт vikka.ua.

Серіал зняли за сценарієм Тетяни Гнєдаш. Головні ролі у мелодрамі виконали: Дарія Баріхашвілі, Марія Пустова, Олексій Нагрудний та зірка української фентезі-стрічки «Сторожова застава» Роман Луцький. Він грає перспективного жениха, сина заможних черкащан. Також у фільмі знялася відома українська актриса Ада Роговцева. Зірка кіно зіграла у серіалі бабусю головного героя.

За словами креативного продюсера серіалу Міли Погребиської, історія, за якою був знятий серіал, вигадана. А Черкаси, як майданчик для розгортання подій, обрали через краєвиди та мову.

«Черкаси – красиве місто, я там була неодноразово. Є красиві види і недалеко від столиці, що мало бути по сюжету. У Черкасах привітні люди і вони найчастіше говорять українською. Знімати, наприклад, в Одесі україномовний серіал було б неправдою», – пояснила сайту vikka.ua продюсер.

«Обручка з рубіном» – це історія двох сестер Ганни та Яни, звичне життя яких в одну мить трагічно перекреслює автомобільна аварія.

«Аварія сталася, коли дівчата прямували до Києва: Ганна їхала на репетицію власного весілля, а Яна поспішала на кастинг телешоу. Всупереч невтішним прогнозам лікарів, після автокатастрофи обидві дівчини вижили, але впали в кому. Вони отримали серйозні ушкодження, обличчя порізало склом: ні лікарі, ні родичі не змогли впізнати, хто з сестер Яна, а хто Ганна. Вирішальну роль зіграла обручка Ганни, яка на момент аварії за збігом обставин опинилася на руці Яни», – зазначила Міла Погребиська.

Цікаво те, що після аварії акторкам Дарії Баріхашвілі та Марії Пустовій доводиться помінятися місцями та втілювати упродовж фільму по два образи.

Серіал про черкащан здебільшого знімали у Києві, але частину кадрів зробили у Черкасах.

«Якщо чесно, то у Черкасах знімали лише один день. Ми приїхали зняти з квадрокоптера усі найкрасивіші види», – розповіла продюсер.

Подробицями зйомок мелодрами з сайтом також поділилася черкащанка Яна Гриценко, яка була одним із операторів знімальної групи проекту.

«У Черкасах ми знімали заявочні плани. Це кадри, які показують місце, де відбуваються події. Наприклад, будинок загальним планом, види Черкас. Зокрема знімали на черкаській дамбі», – розповіла оператор.

«Акторка Марія Пустова теж черкащанка. Ми разом навчалися у Канівському коледжі культури та мистецтв. Але на різних факультетах: Марія – на режисерському, а я – на операторському. Головний оператор серіалу Сергій Нікіфоров також наш земляк», – зазначає Яна Гриценко.

Кіно знімається за будь-якої погоди. За законами жанру, навіть коли вся знімальна група мерзне, обдувається вітром та мокне під дощем, запланована сцена має бути максимально безтурботною і затишною.

«Якось знімали на київському морі. Був шторм, хвилі ніби на справжньому морі, вітрюган, ноги операторів засмоктує мокрий пісок, ми у гумових чоботях, частина знімальної групи взагалі ховається у наметі, а головна героїня – у суконьці. Вона у кадрі біжить, кружляє, радіє, бо це романтична сцена», – сміється черкащанка.

Загалом серіал знімали протягом 5-ти місяців силами трьох знімальних груп. Яна Гриценко під час зйомок повним робочим днем відзначила свій День народження. Але найбільше її вразив 80-річний ювілей Ади Роговцевої, який акторка відсвяткувала на знімальному майданчику.

«Ада Миколаївна весь цей день знімалася. Вона дуже класна. Часто робила зауваження нашим хлопцям, навіть кричала на них, коли бачила, що я піднімаю важку техніку. А коли її знімали, поверталася до моєї камери і питала: «Мій крупний план у тебе?» Я відповідала, що так, і вона була задоволена», – розповідає Яна Гриценко.

Фото з архіву Яни Гриценко та з Instagram

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