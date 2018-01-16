Дешево і сердито: у Черкасах можна взяти книгу напрокат

У Черкасах всі охочі можуть взяти книгу напрокат за 15 гривень. Ініціаторами такої акції стали активісти МГО «Книжковий Маестро». Її мета — вирішити проблему, коли читати хочеться, а грошей на книги бракує.



Як це діє? Читач спочатку оплачує повну вартість книги, а після прочитання організатори акції «Книга напрокат» повертають різницю. Тримати в оренді книгу можна до одного місяця.

Список книг, які можна «позичити»:

Авраменко О. 100 експрес-уроків українською

Андрухович С. Сьомга

Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст

Антипович Помирана

Бойченко О. Мої серед чужих

Бондар А. І тим, що в гробах

Брукс Т. Ожеледиця

Вівчарик Н. П’ятеро як один

Гарпер Лі Вбити пересмішника

Годін С. Пробуй, не зупиняйся

Горліс-Горський Ю. Ми ще повернемось! Спогади. Повість, Поезії. Документи. Листування

Гриценко М. Самар-і-я

Ґейман Н. Небудь-де

Ґейман Н. Американські боги

Гендрікс М. Тибет. Зцілення Муші, доньки м’ясника (графічний роман)

Ґільбо К. Стартап на 100 ₴

Забужко О. І знов я влізаю в танк…

Зелінський А. На ріках вавилонських…

Зелінський А. Русь не Росія

Дара Корній Звороний бік світла

Дара Корній Зворотний бік темряви

Дара Корній Зворотний бік сутіні

Дара Корній Зворотний бік світів

Дара Корній Місячне насіння

Дереш Л. Спустошення

Джеймс Е. Л. П’ятдесят відтінків

Джеймс Е. Л. П’ятдесят відтінків темряви

Джеймс Е. Л. П’ятдесят відтінків свободи

Джон Грін Провина зірок

Джон Грін В пошуках Аляски

Джордано П. Чорне і сріблясте

Дерманський С. День народження привида

Дерманський С. Чудове чудовисько

Донцов Д. Націоналізм

Єрмоленко В. Далекі близькі

Єрмоленко В. Ловець океану

Єрофєєв В. Енциклопедія російської душі

Жадан С. Інтернат

Жолдак Б. Укри

Забужко О. Казка про калинову сопілку

Залізниці, потяги, вокзали (оповідання суч. авторів)

Зелінський А. На ріках вавилонських: кілька думок про повернення

Івченко В. Детективна агенція «Буря і натиск

Іздрик Ю. Номінація

Іздрик Ю. Після прози

Ірванець В. Харків 1938

Історія України очима письменників

ІшіҐуро К. Не відпускай мене

Калабуха Л. Навчись говорити «ні»

Калантрі П. Коли подих стає повітрям

Калитко К. Земля загублених

Камиш М. Оформляндія

Карпа І. Супермаркет самотності

Кемерон Д. Шлях митця

Кідрук М. Бот

Кідрук М. Зазирни у мої сни

Кідрук М. На Зеландію

Кінг С. Мізері

Кінг С. Воно

Кларксон Д. Кларксон та світ довкола

Клейман П. Психологія 101

Кові С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей

Кокотюха А. Автомобіль із Пекарської

Кокотюха А. Аномальна зона

Кокотюха А. Коханка з площі Ринок

Кравець А. Генерал Момот: наш міф

Лазуткін Д. Червона книга

Лаюк М. Баборня

Лис В. Століття Якова

Любка А. Спати з жінками

Макаров Ю. За чверть десята

Макеєв В. 100 днів полону

Макеєв В. Привиди Президента

Матіос С. Солодка Даруся

Михед О. Понтиїзм

Михед О. Транзишн

Моем С. Розмальована вуаль

Норт Дуглас, Джон Волліс, Баррі Вайнгест Насильство та суспільні порядки

Портников В. Тюрма для янголів

Прохасько Т. Одної і тої самої

П’юзо М. Хрещений батько

Ренд А. Атлант розправив плечі (3 томи)

Робакідзе Г. Зміїна сорочка

Роздобудько І. Ґудзик-2

Роздобудько І. Тут і тепер

Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і розбудова держави

Сафон Карлос Руїс Тінь вітру

Сафон Карлос Руїс Гра янгола

Сафон Карлос Руїс В’язень неба

Слоун Р. Цілодобова книгарня містера Пенумбри

Смерек О. Мірки і лекала

Стасюк А. Як я став письменником

Сунь-дзи Мистецтво війни

Терлецький В. В.І.Н.

Тіль П. Від нуля до одиниці

Ухачевський С. Карпатський капкан

Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу

Цілик І. Глибина різкості

Чапай А. Подорож із Мамайотою в пошуках України

Чапай А. Тато в декреті

Чупа О. 10 слів про вітчизну

Шарма Р. Святий, Серфінгіст і Директор: Дивовижна історія про те, як можна жити за велінням серця

Шелепало О. На кордоні ходять чорні пси

Шевченко Анна К. Гра

Шевченко Анна К. Спадок

Шевчук В. Дім на горі

Шкляр В. Троща

Шкляр В. Чорний ворон

Українські жінки у горнилі модернізації

Юдовський М. Богиня

Дитячі книги:

Арєнєв В. Душниця

Арєнєв В. Порох із драконових кісток

Бардуго Лі Шістка воронів

Дара Корній Петрусь хімородник

Дерманський С. День народження привида

Дерманський С. Чудове чудовисько

Лафлер С. З любов’ю, Обрі

Рот Вероніка Нескорена

Рот Вероніка Бунтівниця

Чат для дівчат

Ясіновська Н. Лізка Мармизко

Наразі конкретної локації розміщення полиць із книгами немає. Тому активісти «Книжкового Маестро» просять звертатись до них та домовлятись про зустріч у зручний час та місце.

Активісти МГО «Книжковий Маестро» дякують тим, хто подарував книги задля її ще більшої доступності та закликають небайдужих допомогти міні-книгарні — позичити або ж принести свої книги. А за виручені кошти обіцяють поповнювати міні-бібліотеку.