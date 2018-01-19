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Черкащани святкують Водохреща

19 січня 2018, 12:57 ПРОЧЕРК Таблоїд

Незважаючи на проблеми, викликані негодою, – засипані снігом дороги і тротуари, вимкнення водопостачання і подекуди – електрики, черкащани традиційно відзначають православне свято Хрещення Господнього.

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У Черкасах на березі Дніпра підготували 4 місця для безпечного купання на Водохреща, де працюють рятувальні пости. Це – розважальний комплекс «Рів’єра», пляж на вулиці Козацькій біля фітнес-клубу «Спорт Лайф», пляж «Митницький» на перехресті вулиць Сержанта Смірнова та вул. Героїв Дніпра, розважально-оздоровчий комплекс «Бочка».

У рамках святкування Водохреща відбулася хресна хода від Свято-Троїцького кафедрального собору до пляжу «Рів’єра». Потому там було проведено церемонію освячення води в Дніпрі.

Освячували воду й поблизу Свято-Андріївської церкви на Митниці.

Пропонуємо увазі читачів фоторепортаж фотографа Артема Ківака з купання на пляжі «Митницький» («Живчик»).

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