Усього 9 500 грн за квадратний метр! Мрію про власну квартиру можна здійснити в «Дніпровських мріях»* Спілкувався Володимир БЕЗУГЛИЙ Таблоїд Мати власне житло – заповітна мрія кожного українця. Особливо це стосується молодих людей, які завели сім’ї і прагнуть жити своїм життям, окремо від батьків. Ті ж батьки у свій час отримали квартиру від держави безкоштовно, правда, відстоявши десяток чи півтора років у квартирній черзі. Нині настали інші часи, тож сподіватися на дармове житло не доводиться. Перед охочими жити у власному помешканні вибір постає невеликий: або придбати квартиру на вторинному ринку, або ж – у новобудові. Може декому й подобається жити в тісній незручній квартирі в старому будинку, де й ліфт не завжди працює, де й електропроводка не витримує навантаження, де й каналізація настільки зношена, що без угаву протікає, де й сусіда за тоненькою стінкою чутно, як кашляє. Може кому й подобається, та не всім…

Бо хіба-таки не краще жити в просторій комфортній квартирі в новобудові, де все працює справно?! Серед основних переваг житла в новобудовах – це, перш за все, використання забудовником сучасних технологій будівництва та матеріалів, які відповідають загальносвітовим нормам і стандартам. Квартири в нових будинках зазвичай сплановані так вдало, що навіть найвибагливіший покупець приходить у захват! Та й площа апартаментів, як правило, більша, ніж у будинках радянської побудови. Бо хіба-таки не краще жити в просторій комфортній квартирі в новобудові, де все працює справно?! Серед основних переваг житла в новобудовах – це, перш за все, використання забудовником сучасних технологій будівництва та матеріалів, які відповідають загальносвітовим нормам і стандартам. Квартири в нових будинках зазвичай сплановані так вдало, що навіть найвибагливіший покупець приходить у захват! Та й площа апартаментів, як правило, більша, ніж у будинках радянської побудови.

До того ж, зведення будинків за новітніми технологіями, як і використання сучасних матеріалів, наприклад, утеплювачів, різного роду шумо- і гідроізоляцій дозволяє мешканцям суттєво економити на витраті тепла, води і електрики. Враховуючи прогресуюче зростання комунальних тарифів, ці переваги не будуть зайвими.

Саме такий сучасний будинок і зводить на черкаській Митниці проектно-будівельна компанія ПБК-Стройтрейд. Його адреса: вул. Гагаріна, 41/2, житловий комплекс «Дніпровські мрії». Що ж це за компанія така і чим вона знаменита? Власне, з цього запитання й розпочалася наша розмова з директором ТОВ «ПБК-Стройтрейд», відповідальним за виконання будівельних робіт Павлом Сергійовичем БРЄВНОВИМ.

– Павле Сергійовичу, компанія, яку Ви очолюєте, відома не лише в Черкасах та області, а й за її межами. Чи не так?

– Саме так, це правда. Будівельна компанія ПБК-Стройтрейд була створена в 2011 році і входить до групи компаній поряд із такими компаніями як ПБК-Агропроект, ПБК-Водпроект, завод залізобетонних виробів «Завод «Буддеталь» (колишній ЖБИ), який виступає надійним постачальником будівельних матеріалів у процесі зведення жилого комплексу «Дніровські мрії», компанія Черкаський проект та інші. Ми є наступниками потужностей тих компаній, які існували ще за Радянського Союзу.

Компанія здійснює управління проектами нерухомості, забезпечуючи їх комплексний цикл розвитку. За цей час ТОВ «ПБК-Стройтрейд» ініціювала й реалізувала успішні проекти в сфері будівництва в Черкаській області та за її межами. Історія компанії починалася з надання будівельних послуг для таких компаній як ТОВ «Черліс», яке входить до складу французької компанії «Євраліс Семанс Україна», АПК Маїс, ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод», «РБК-Гефест», ТОВ «Машинобудівельний завод», ТОВ «Великодолинський завод ЗБК»,ТОВ «Компанія «Агро-Буд», УЖКГ Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету, УКБ ЧОДА, Черкаський науково-дослідний інститут землеустрою ДП і багато інших.

Успішний досвід роботи компанії дозволив створити надійну структуру управління проектами, гарантувати якість робіт і чіткі терміни їх реалізації. Впровадження передових технологій дозволяє нам створювати еталонні проекти, унікальні як і з архітектурної, так і з технічної точки зору.

– Сферу діяльності компанії Ви щойно означили як «будівництво великих заводів». Тобто, ПБК-Стройтрейд раніше займалася зведенням нежитлових об’єктів. Тепер же завдяки їй в Україні й зокрема Черкасах побільшає не лише промислових об’єктів, а й житлових. Чому в компанії звернули увагу ще й на цей сектор будівельної галузі?

– Тому що маємо багатющий досвід у будівництві! Тому-то ПБК-Стройтрейд і не побоялася взятися за будівництво якісного, але доступного житла для черкащан, а також для тих громадян, які бажають придбати житло в затишному місті Черкаси.

До того ж, сталося так, що ми знайшли цікаву й, на мій погляд, дуже вигідну пропозицію – придбати цей об’єкт незавершеного будівництва. І ми його торік під осінь купили – два поверхи з підвалом і фундаментом. Цю будівлю за проектом черкаських архітекторів почала зводити київська фірма як елітне житло. Але в неї з цим об’єктом не склалося, тому його власником стали ми. Звісно, угода купівлі-продажу була посвідчена нотаріально з реєстрацією усіх належних документів. Роботи на об’єкті розпочали, як тільки-но отримали всі відповідні дозволи і допуски. Там є до чого докласти рук – ще 14 поверхів залишилося добудувати.

– Як Ви гадаєте, Павле Сергійовичу, чому тим, хто хоче придбати нове житло, квартиру варто вибрати саме в ЖК «Дніпровські мрії»? В чому його переваги перед іншими житловими комплексами?

– Судіть самі: житловий комплекс «Дніпровські мрії» знаходиться в мікрорайоні Митниця, який вважається одним із найкращих для життя в Черкасах. Будинок захищений від вітрів і має зручне розташування. Зелені зони, парки, сквери, пляжі і Дніпро – все це тут! Поруч – багато магазинів, школа №34, дитячий садок, кафе, ресторани, зупинки громадського транспорту, спортзал, до центру міста зовсім недалечко. Територія ЖК "Дніпровські мрії" дозволяє мати своє місце для паркування, дитячий майданчик.

Словом, тут є все, що потрібно для комфортного та активного життя. Вартість квартир – 9 500 гривень за один квадратний метр. Це на сьогодні найнижча ціна по місту. Втім, з початку будівництва 5-го поверху ціна буде зростати. Ніхто не виключає, що буде і 14, і 15 тисяч. А готове житло в цьому місці коштуватиме ще дорожче. Так що не переплачуйте, вкладайте в своє житло вже на ранніх етапах будівництва будинку. Здійсніть свою мрію з нами!

Житловий комплекс «Дніпровські мрії» – це втілення всіх достоїнств компанії і реалізація нашого багаторічного досвіду. Купуючи житло в ЖК «Дніпровські мрії», ви отримуєте: затишну квартиру з високими стелями в 16-поверховому цегляному будинку з застосуванням у будівництві сучасних технологій та інженерних систем; можливість створити індивідуальне планування; індивідуальний підхід до кожного клієнта, окремий договір, в якому будуть прописані всі особливості окремої квартири; мальовничі краєвиди з вікна; прекрасну інфраструктуру навколо будинку.

– Ви, Павле Сергійовичу, назвали досить привабливу ціну – 9 500 гривень за квадратний метр. Чому вона найнижча по місту?

– Найнижча ціна не означає, що і якість буде низькою. Як я вже казав, ми викупили цей незавершений будинок дуже вигідно для себе. Там уже були закладені всі комунікації – подача тепла, води, електроенергії, каналізація. Нам не треба їх зараз будувати, вкладати туди кошти. Це й зумовило таку ціну. Зекономили ми, зекономлять і наші покупці!

– Давайте детальніше зупинимось на тому, які ж матеріали використовує Ваша компанія в будівництві, й яке буде наповнення цього будинку. Що буде всередині нього?

– Почну з того, що весь будинок тримається на міцному надійному фундаменті на палях. Зовнішні несучі стіни ми будуємо з білої силікатної цегли, які додатково утеплюємо сертифікованими енергозберігаючими, екологічно чистими матеріалами й оздоблюємо високоякісною декоративною штукатуркою. Взимку в таких будинках тепло, влітку – прохолодно. Ви економите і на обігріві, й на кондиціонуванні! У кожній квартирі буде лічильник тепла, і ви зможете встановити комфортну для себе температуру. Їдете з дому? Тепло можна прикрутити і заощадити значну суму. Ви платите тільки за те, що використовуєте. Також буде горизонтальна розводка труб по підлозі до батарей, що слугуватиме додатковим джерелом тепла в квартирі. Мало хто це робить, а ми робимо утеплення і звукоізоляцію підлоги.

У квартирах будуть встановлені електроплити, індивідуальні лічильники холодної та гарячої води Sonosal 500, електроенергії, двокамерні енергоощадні склопакети «Rehau», вхідні двері, вивід під каналізацію. Опалення будинку – центральне (від Черкаської ТЕЦ) з установкою загального теплового лічильника Sonosal 2000 в підвалі. Електропроводка по всій квартирі буде мідною.

Міжкімнатні стіни ми будуємо з червоної цегли. Оскільки несучі стіни знаходяться по периметру будинку, це дозволяє замовникові всередині квартири легко пересувати ці перегородки, або ж прибирати їх зовсім, тобто компонувати квартиру так, як йому заманеться. У квартирах буде чистове стягування підлоги, маячна штукатурка стін із розведенням електропроводки.

На поверсі буде дві 3-кімнатні квартири площею 104 і 107 квадратних метрів, дві 2-кімнатні по 78 квадратних метрів і дві 1-кімнатні по 47 квадратних метрів.

У будинку планується встановити два сучасних безшумних швидкісних ліфти – вантажний і пасажирський.

– Ви почали добудовувати будинок по Гагаріна, 41/2 зовсім недавно, а коли планує здати його в експлуатацію?

– Орієнтовний термін здачі будинку – I квартал 2019 року. Мине небагато часу й «Дніпровські мрії» можуть стати реальністю для тих, хто так хотів мати сучасне комфортне житло в престижному мікрорайоні міста. Довіртеся досвіду й професіоналізму, вибирайте житло від ПБК-Стройтрейд!

– У зв’язку зі сказаним Вами вище, не можу не задати запитання про довіру. Купівля житла, як відомо, завжди пов'язана з істотними фінансовими ризиками, і новобуд – не виняток. У всіх досі на слуху історія з сумнозвісним «Еліта-Центром», який шахрайським способом виманив у киян гроші й залишив їх без омріяних квартир. Люди нині бояться бути ошуканими. Як довести потенційним покупцям, що ПБК-Стройтрейд можна довіряти? Що це справді вигідно, що є можливість їм зекономити кошти й отримати елітне житло по середній вартості квартири в Черкасах?

– Ми прекрасно розуміємо, що для більшості людей купівля житла – це відповідальне інвестування коштів і внесок у власне майбутнє. Довірити настільки важливий процес хочеться тільки надійному забудовнику. А таким ПБК-Стройтрейд і є. Наші основні переваги: солідний досвід у сфері будівництва; співпраця тільки з професіоналами; офіційне укладення договору з клієнтом; грамотний підхід до своєї справи; робота з найсучаснішими матеріалами і технологіями; доступна вартість житла (особливо на ранньому етапі будівництва); дотримання всіх правил і норм будівництва; контроль якості на кожному етапі.

Гарантією того, що ми не якісь там пройдисвіти, а серйозна підприємницька група, є наше майно. Ми не можемо скласти у валізи свої заводи й будівлі, де розміщуємося, й кудись гайнути з Черкас. Бо ми ж самі – черкащани й утікати нам нікуди. Це не те, що в нас є тільки ручка й стіл, а контора наша – «шарашкіна». В нас багато майнових обов’язків і перед іншими замовниками компанії ПБК-Стройтрейд, що не стосуються будівництва саме данного житлового комплексу, ми працюємо і за іншими напрямками будівництва де несем відповідальність за якісне виконання взятих на себе зобов’язань перед клієнтами, тому ЖК «Дніпровські мрії» не єдиний наш проект який ми втілюєм в життя і по котрому відповідаємо за взятими на себе зобов’язаннями.

Ми виконуємо всі зобов’язання перед людьми, які з нами мають справу. Ми співпрацюємо з європейськими й американськими компаніями. Вони нас навчили, що в першу чергу повинні бути якість і дотримання термінів виконання робіт. Цей досвід ми зараз переносимо й на будівництво житла. Ми теж хочемо, щоб людина могла покластися на нас стовідсотково. щоб розуміла: послуги, які ми обіцяємо, вона гарантовано їх отримає, раз ми в цьому підписалися.

Щодо цього будинку, то він однозначно буде добудований. Так, усім випала нагода зекономити. Це не тому, що ми такі хитрі, це просто так склалися обставини. На інших будинках, які ми будемо будувати, вже такої можливості не буде. Бо тоді доведеться підтягувати комунікації. З іншого боку, якість буде такою ж високою. В житловому комплексі «Дніпровські мрії» нам ще належить добудувати два будинки. Обидва вони зберігають у собі можливість економії грошей завдяки прокладеним комунікаціям.

До слова, кожен охочий може туди прийти й обдивитися не лише будову, а й подивитися в очі будівельникам, розвідати в них що й до чого. У продажу наразі залишилось 75 квартир.

Також можна відвідати наш центр продажу ЖК «Дніпровські мрії» зайти й до нашого офісу, що на бульварі Шевченка, 266/1. Будемо раді вас бачити. Або ж телефонуйте: Відділ продажу: (063) 282-78-78, (068) 282-78-78, Офіс: 0930197586. Забудовник ЖК «Дніпровські мрії» ТОВ «ПБК-Стройтрейд» діє на підставі ліцензії АЕ № 289463 виданою Держархбудінспекцією України від 14 лютого 2014 року.

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