Найдорожче вбрання для VIP-персон: черкащанка підлаштовує одяг для голлівудських знаменитостей

Церемонія нагородження премією «Оскар», вручення музичної нагороди «Греммі», гучні заходи. Все, що пов’язано з червоною доріжкою, – завжди шоу зі своїми головними героями: голлівудськими зірками та знаменитостями. Вони мають сяяти та мати блискучий вигляд. Над створенням їхніх образів працює ціла індустрія. Їхні наряди є окремою темою для обговорення, тому все має бездоганний вигляд і до останньої хвилини тримається у таємниці. На всіх цих хитрощах дуже гарно знається черкащанка Тетяна Старовєрова.

Вона робить так, щоб найпопулярніші люди у світі мали якнайкращий вигляд у найпрестижнішому вбранні. Історією свого життя та секретами, що залишаються за лаштунками голлівудського блиску, вона поділилася із сайтом vikka.ua.

Колись черкаська школярка та студентка, а наразі майстерна кравчиня престижного ательє Лос-Анджелеса Тетяна каже, що зараз вже не впізнає Черкаси. У рідному місті вона відчуває себе гостем і пам’ятає його таким, яким воно було у 90-ті.

«При тому, що я люблю Черкаси, Україну, не бачила тут свого майбутнього. У 90-ті роки я відвідала Німеччину, Іспанію, Францію. Їздила туди у гості до друзів, побачила Європу і затвердилася у своєму бажанні жити за кордоном. Якось мені підказали, що можна виїхати до США. Там жили знайомі моїх друзів. І я поїхала. При цьому не знала мови, не мала професії. До того ж позичила гроші, які треба було віддавати», – пригадує черкащанка.

Це був початок 2000-х, 24-річна Тетяна Старовєрова прилетіла до Лос-Анджелеса, де майже нікого не знала. На той час дівчина мала за плечима незакінчену юридичну освіту та рішучий характер, який давав про себе знати.

Тетяна зазначає, що у шкільні роки не відрізнялася зразковою поведінкою. Вона була хуліганистим підлітком, вивчала бойові мистецтва у храмі «Білий Лотос».

«Якось покинула тренування у храмі. Пройшов час і я захотіла повернутися. Прийшла, а мені сказали, що зможу це зробити, тільки якщо пострижуся наголо. Я взяла і постриглася. Ніхто не очікував, що я зможу це зробити. Всі були просто шоковані», – пригадує черкащанка.

Мабуть, саме цей бунтарський дух і допоміг їй наважитися шукати долі за океаном, реалізувати там себе. Натомість від початку її подорож геть не обіцяла престижної роботи в оточенні знаменитостей та коштовних речей.

«США – країна емігрантів. Американці добрі та терплячі до іноземців люди. Я почала брати уроки англійської мови у коледжі, шукала роботу. Якось влаштувалася офіціанткою. Це каторжний низькооплачуваний труд. Тим більше, працювати доводилося у нічну зміну. Шукала щось краще, мені відмовляли. І я стала пригадувати, що я вмію, що мені подобалося», – розповідає черкащанка.

Тоді вона згадала, що під час навчання у старших класах школи відвідувала курси крою та шиття, вчилася шити і у неї це гарно виходило. У 90-ті роки це вміння дівчину дуже виручало.

«У старших класах я сама шила собі гарні модні речі. Якось пошила яскраво-жовту вельветову куртку досить кричущого кольору і класний керівник заборонила мені у ній приходити до школи», – посміхається кравчиня.

Для Тетяни Старовєрової, як і для багатьох приїжджих до Лос-Анджелеса з пострадянських країн, рятівним колом тоді стало російськомовне комюніті.

«У російськомовній газеті знайшла оголошення про те, що потрібні кравці. Це було ательє у Беверлі Хіллз на Rodeo drive "Florie Couture". Дуже престижна робота. Кравці цього ательє обслуговують магазин Versace. Тут виконують підгін одягу бренду для зірок Голлівуду та інших світових селебріті. Кравчині ательє також супроводжують різний VIP-одяг на приміряння до найбагатших людей. Селебріті одразу мають знати, як вбрання буде на них сидіти», – пригадує черкащанка.

Її знайомі тоді сказали Тетяні, що навряд чи вона зможе туди влаштуватися. Та її це не зупинило.

«Коли дуже чогось бажаю, то прошу у Бога, укладаю, так би мовити, договір. Я попросила здійснення цього бажання, а взамін пообіцяла кинути палити. От з того часу до цигарок не торкаюся», – розповіла кравчиня.

Власницею ательє виявилася українка. Вона вирішила допомогти своїй землячці і взяла Тетяну на роботу.

«Коли я туди прийшла, то думала, що вмію шити. Але там був зовсім інший рівень. Я вчилася на ходу. Вдячна, що у власниці ательє вистачило на це терпіння. Я тут працюю вже 15 років і дуже люблю свою роботу», – розповідає кравчиня.

Дороговартісне унікальне вбрання, відомі заможні клієнти – все це створює особливу специфіку у роботі та вимагає дотримуватися жорстких правил.

«Ми не маємо права розголошувати інформацію про клієнтів, адже буваємо дуже близько до них, відвідуємо їхні домівки. До того ж перед нагородженням преміями "Греммі", "Оскар", перед весіллями знаменитостей модний будинок надсилає їм вбрання від кутюр. І до самого заходу ніхто не має дізнатися, у чому будуть селебріті. Тому ми часто підписуємо документи про нерозголошення. Часто і без документів це само собою зрозуміло», – розповідає черкащанка.

Найдорожча сукня, з якою працювала кравчиня вартувала 60 тисяч доларів.

«Дизайн цієї сукні розробив сам Майкл Корс. Це була весільна сукня, в якій виходила заміж за власника одного з американських казино українська модель. Вся сукня була прикрашена перлинами. Нашими клієнтами часто бувають арабські принци та принцеси. Буває, що в готелі вони орендують цілий поверх», – розповідає черкащанка.

Часто, коли вона супроводжує VIP-одяг, не знає, кому він адресований. Такі дні бувають сповнені сюрпризів.

«Колись приїхали до одного будинку і я побачила знайоме з екранів обличчя. Подумала: не може бути, щоб це була Анджеліна Джолі! А потім впізнала її дітей, яких часто бачила на світлинах у ЗМІ. Це був будинок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Тоді саме він обирав одяг, здається, перед церемонією нагородження "Оскар"», – пригадує черкащанка.

Тетяна Старовєрова підкреслює, що робота з селебріті вимагає дисципліни, ввічливості та високого рівня майстерності.

«Знаменитості – приємні, цікаві люди, з почуттям гумору. Вони цінують, коли ти щось вмієш робити руками. Але це не означає, що поряд з ними можна собі дозволити щось зайве. Зірки бувають стомлені, біля них дуже багато людей. Тож ми ніколи не забуваємо, для чого ми там знаходимося. Порушення певних правил вартуватиме роботи», – розповідає про професійний кодекс кравчиня.

До речі, у Лос-Анджелесі зірок Голлівуду можна зустріти часто. Навіть потрапити з ними на одну вечірку.

«Коли я щойно приїхала до Лос-Анджелеса і ще не працювала в ательє, друзі запросили мене на приватну вечірку. Туди завітав засновник журналу "Playboy" Х'ю Хефнер зі своїми подругами. Для мене це стало великим сюрпризом, але згодом звикла до зіркових особистостей. Було, що спілкувалася по телефону на вулиці, а повз мене пройшов Арнольд Шварценеггер. Надивилася і на кумира своєї юності Сільвестра Сталлоне. З ним обов’язково сфотографуюся при наступній нагоді. Зазвичай в нашій роботі таке заборонено, але я вже попередила колег про свою давню мрію», – каже черкащанка.

Наразі життя Тетяни геть не схоже на ті дні, що вона провела у Черкасах. Востаннє вона була тут у вересні 2017 року – приїжджала на весілля сестри. До США майстриня забрала жити маму. Заради неї та свого сина Тетяна переїхала до російськомовного району Лос-Анджелеса.

«Я назвала сина Олександром. Незважаючи на те, що я вже маю американське громадянство, хочу, щоб він відчував своє коріння, щоб дома були рідні традиції. Зробила все, щоб Олександр відвідував російськомовний дитячий садочок. І мамі тут легше, є коло для спілкування», – ділиться черкащанка.

Усі фото надала героїня публікації.

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