У сільському музеї на Смілянщині туристам показують, як жили українці століття тому

Про це пише у «Фейсбуці» журналіст Олександр Слєпцовський.

6 років тому – у серпні 2012 року – з його ініціативи у селі Плескачівка було відкрито перший на Смілянщині музей українського народного побуту, де представлено близько півтори тисячі оригінальних речей, якими користувалися українці у своєму повсякденному житті. Переважна більшість цих експонатів були знайдені, зібрані та дбайливо збережені особисто паном Сергієм. Цей музей вже відвідало чимало гостей не лише з усієї України, а й з інших країн, викликаючи непідробний захват тим, що можна побачити, до чого можна доторкнутися і навіть спробувати покористуватися самому. Сьогодні цей куточок давнини має офіційну назву: музей «Берегиня».

За задумом Сергія Петровича, музей «Берегиня» – це не просто зібрання колекції унікальних експонатів, а передусім можливість доторкнутися, вивчити й скористатися самому величезним духовним досвідом української родини: її устрою, її сили, її краси...

– Ми втратили й продовжуємо втрачати зв’язок з традиціями, з тими духовними енергіями, які не давали родинам руйнуватися, допомагали жінкам залишатися жінками, а чоловікам – чоловіками, – переконаний пан Сергій. – Сучасна жінка не витримає тих навантажень, з якими легко могла впоратися жінка, чиє життя було органічно вмонтоване у життя навколишньої природи, та й сама природа була зовсім іншою. Тому ми намагаємося максимально скористатися тими можливостями, яке дає нам смілянська природа.

Разом із Сергієм Петровичем активно працює черкащанка Анжела Тимчура: вона вже реалізує на базі того, що має Сергій Тимофієв, комплексні програми психологічної допомоги українським воїнам, які постраждали в зоні АТО, молодим сім’ям, молодим жінкам і чоловікам, які зіткнулися з непростими психологічними проблемами. З різними категоріями людей проводяться тренінги, походи лісом, спеціальні оздоровчі та лікувальні заходи, харчування екологічно чистими продуктами. Усе це у комплексі дає учасникам програм відчутний позитивний ефект. Головною ж базою для проживання та занять стала зелена садиба «Холодноярський зорепад» — іще один креативний проект Сергія Тимофієва.

І от з ініціативи Сергія Тимофієва неподалік Сміли – у мальовничому селі Сунки – розвивається новий проект: школа народних українських ремесел імені княгині Наталії Яшвіль. Вона має вже незабаром відкритися і надаватиме широкі можливості для відродження ткацтва, гончарства та вишивки: для цього вже створені всі умови. Свою підтримку цьому проекту надав народний депутат України Сергій Рудик: він виділив на цю справу 150 тисяч гривень. А опікуватиметься цією школою буде особисто голова Всеукраїнської спілки народної творчості та ремесел Володимир Стадник.

– Смілянщина має широкі можливості для ефективного розвитку зеленого туризму, — переконаний Сергій Тимофієв, – тому ми готові співпрацювати з усіма, хто любить наш край і бажає скористатися у благо всім, що зберегла наша природа.

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