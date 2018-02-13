Творець нового черкаського радіо: «Ми хочемо, щоб радіо «Sunfish» вражало!»

Світлана НЕБИЛИЦЯ Таблоїд

Громадське радіо “Sunfish” понад два роки працює в Черкасах. З того часу команда створила майже сто програм з людьми із різних міст України та світу. Нещодавно радіо відкрило новий третій сезон. “Прочерк” поспілкувався з його креаторкою Дарина Дячок про особливості “Sunfish”, внутрішню кухню та подальші плани з розвитку проекту.

В одному з інтерв’ю ти сказала, що ніколи не думала, що будеш створювати радіо. Чому змінила своє рішення?

– Це правда. Коли я була на першому курсі, то нас запитували: «Чому ви обрали журналістику?» Багато хто говорив, що прийшов через радіо. Це мене здивувало, бо сама ставилася до нього нейтрально. Але коли запропонували стати головою студентського радіо, я погодилася. З цього почався движ.

За що любиш радіо зараз?

– Мені подобається сам процес створення. Він максимально простий і приємний. Адже щоб написати гарний текст, потрібно розшифровувати диктофонні записи, шліфувати, редагувати його. Для відео потрібно багато морочитись із картинкою. А от радіо - це приємні розмови і неймовірна радійна атмосфера. Я б сказала, що це ЗМІ найбільш інтимне - ніхто не бачить де ти і що робиш, але всі чують твій голос.

Зараз радіо не таке розвинене в Україні, та і в Черкасах теж, як телебачення чи інтернет-видання, а що з цього приводу думаєш ти?

– Я б сказала, що це залежить від аудиторії. Кожен вид ЗМІ має свою. У телебачення - це переважно люди зрілого та похилого віку. Інтернет-видання більш універсальні. А от що стосується радіо, то можу навести нашу статистику. Аудиторія “Sunfish” - це люди від 18 до 35 років. Їм цікава культура, мистецтво, соціум. На ці теми ми і робимо власні програми. Щодня наше радіо вмикають понад 120 разів. Думаю, це свідчить про зацікавленість аудиторії нашим продуктом.

Можеш взагалі розповісти, як працює ваше радіо?

– Sunfish – це повноцінне радіо, яке завжди онлайн. Майже весь час у нас звучить музика, а по вечорах ще можна послухати програми.

Для роботи радіо, потрібно кілька речей: сайт, веб-хостинг, а також радіо-хостинг. На сервери останнього ми якраз і заливаємо музику та шоу. Стосовно створення програм, то тут теж все доволі просто: домовляєшся з людиною, визначаєш тему, місце і вперед! Запис відбувається або в мене вдома за чайком, або в МРЦ (Молодіжний ресурсний центр).

Для створення програм, у мене є мандрівна студія з купою різного приладдя: ноутбук, мікшер, блок живлення, кабель, щоб підключати мікшер до комп’ютера, два кабелі до мікрофонів, два мікрофони й стійка. Купила все це на власні кошти два роки тому, коли почали серйозно займатись “Sunfish”.

Коли програма записана настає процес монтажу. Він у нас максимально простий - додаєш музику, джингл, прибираєш шуми. Репліки людей у студії ми дуже рідко поправляємо, бо дотримуємось концепції природності і натуральності.

Зараз під час запису ще робимо відео та прямі відеотрансляції. Людям цікаво бачити як відбувається запис і ми задовольняємо ці їхні побажання.

Ваше радіо – громадське. Тобто доходів від нього ви не отримуєте. Можливо, плануєш знайти іншу роботу, більш прибуткову?

– У мене є інша справа, яка наразі дає прибуток - моє маркетингове агентство. Радіо - це проект для душі, який ми в подальшому хочемо розвинути у щось більше.

Як гадаєш, ти зможеш колись заробляти за допомогою радіо Sunfish?

– Монетизувати діяльність ми будемо, але на саме радіо це не вплине. Це швидше буде окремий проект, суміжний із радіо, який приноситиме нам кошти. Можна, звісно, зробити прослуховування платним, але мені здається, наші слухачі ще не готові сплачувати кошти за радіо. Особливо коли в інтернеті є багато безкоштовної музики та подкастів.

Останнім часом у вас з’явились нові програми. Як саме змінився ваш контент?

– Нові програми, які у нас з’явилися – це «Гедоністична античність» з Антоном Ведулою та «Від Данте до Селінджера» з Ігорем Шатовим. Крім того, в цьому сезоні продовжуємо цикли старих програм. Зокрема, «Гутірка.mp3», в якій ми нещодавно спілкувались із Анною Петровською, а також «Книжковий маестро» та “Sunfish show”, до яких ми вже записали по 15 випусків.

З кожним сезоном наше радіо розвивається та змінює концепцію. Так перші ефіри у нас були побудовані на читанні підготовленої інформації. Ми просто знаходили щось цікаве в інтернеті і розповідали це. Тепер наш контент, заснований на досвіді наших авторів чи гостей студії. На нашу думку, це робить програми більш живими та кориснішими.

Як відомо, зараз над проектом працює три людини. Які стратегії у своїй роботі ви використовуєте, щоб все встигнути і зберегти якість контенту?

– Головна фішка - у розділенні обов'язків. Наприклад, я працюю над програмами, Олег Магльований – над музикою, Ярослав Хандусь – над звуком.

Ще один фактор, який полегшує роботу над радіо - це авторський формат. Він передбачає, що концепцію та контент певних програми формує одна людина, за нею закріплена. Переважно, це експерти у своїй галузі. Я, як працівник радіо, просто допомагаю їм із записом. Тобто веду діалог, а наші автори діляться своїми знаннями із аудиторією. Це схоже на дружню бесіду, від якої ти багато чого нового дізнаєшся.

Ви позиціонуєте себе, як радіо на межі масової культури та андеграунду. Чому саме так?

– Тому що масова культура – це така штука, яку всі знають. Ми ж натомість хочемо дивувати і давати щось свіже та нове. Так, Олег Мальований формує плейлист із треків, які не трапляються на кожному кроці, однак вирізняються чудовим звучанням. Те ж стосується і програм - ми постійно перебуваємо у пошуку цікавих авторів та гостей студії із неймовірним досвідом.

Які прийоми ти використовуєш, щоб залучити аудиторію?

– Перш за все - це соцмережі. Активно користуємося Фейсбуком та Інстаграмом. Нещодавно зайшли ще й в Телеграм. Маємо також YouTube-канал із записами наших ефірів та подкастами. Скоро вийдемо ще й в офлайн. Для початку це будуть квартирники у кафешці, а там побачимо.

Яка частотність та кількість створюваних вами програм?

– У день зазвичай створюємо одну програму. Хоча бувають такі дні, коли не випускаємо жодної. Програми виходять ввечері. Люди слухають їх як онлайн, так і офлайн.

Найчастіше нас слухають з 3 години дня і до 4-5 ночі. Мабуть, сидять в ночі, сьорфлять в інтернеті і слухають радіо. Так, якийсь хлопець зі Львову слухав нас 10 годин підряд. Переслав, мабуть, всі наші треки (ред. – сміється).

Можеш пригадати найбільш фейловий момент, пов’язаний із радіо Sunfish?

– Справжній провал стався на день міста у 2016. Тоді ми організовували лаунж-зону. За задумом люди мали відпочивати на тюках із соломою і слухати нашу музику та інтерв'ю. Все було домовлено і розплановано, однак ми не подумали, що аудиторію свята зовсім не збігається з нашою. Це призвело до того, що ніхто не сидів та не хайфував. Натомість кругом бігали діти, роздирали ті тюки і кидатися соломою один в одного. Спочатку ми намагались навести лад, однак нічого не вийшло, і ми змирилися. Навіть зняли відео, типу «Гей, давайте всі покидаємось соломою». Коротше кажучи, ми не отримали нової аудиторії для радіо, але здобули хороший досвід.

Можеш розповісти про емоції, коли записуєш програму?

– Записувати програму – це нові знайомства, приємне спілкування. Ще круто, що це все залишається в аудіофайлах, наче маленький вклад в історію.

Як зробити своє популярне радіо в Черкасах?

– По-перше, треба мати бажання. По-друге, потрібна команда-ентузіастів. Такі ініціативи часто розпадаються, тому що людям стає нецікаво, або в них з’являються власні справи. Якщо говорити про наше радіо, то ідеальний рецепт – це правильно побудувати свій час та розподілити обов'язки. Але найголовніше - це зрозуміти для себе навіщо ти це робиш і чого хочеш цим досягти.

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