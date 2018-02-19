Як у черкаському парку святкували Масницю (ФОТО)

З млинцями та варениками, народними забавами та гарним настроєм. Саме так черкасці проводжали зиму в парку «Сосновий бір».

Минулої суботи комунальне підприємство «Дирекція парків» організувало там традиційне свято. Більше 20-ти локацій, майстер-класи, концертна програма, а ще – підкорення стовпа, на якому партнери заходу розмістили сім пакунків із подарунками: побутовим начинням, ковбасами та подушками.

– Таке свято стало улюбленим серед жителів нашого міста усіх вікових категорій, – говорить керівник підприємства Володимир Стойко. – Помітно, що люди скучили, бо востаннє бачилися в парках на Різдво. Як і торік, обрали місце проведення біля літнього театру, тут зручно та комфортно.

Крім того, говорить художній керівник «Дирекції парків» Інна Омелюх, цьогоріч свято має яскраво виражене спортивне спрямування, побільшало кулінарних яток за рахунок участі в проведенні Масниці навчальних закладів міста.

– Ми прийшли з подругами, подобаються веселі пісні і атмосфера, – ділиться враженнями пані Олена. – Також тішить, що на святі тепер не лише млинці, а й вареники, тобто складові вже української Масниці.

Кульмінацією свята стало спалювання опудала зими та яскраве вогняне шоу.

Цьогоріч стовп із подарунками підкорили у перші хвилини атракціону. Першим верхівки стовпа дістався 25-тирічний член ГО «Сокіл» Віталій Козир. Торік йому цього не вдалося зробити навіть із кількох спроб. Цього року в руках переможця опинився приз – подушка від компанії «Венето».

Решту пакунків учасники зняли зі стовпа упродовж півгодини. У одязі й без, дорослі, школярі і навіть дівчинка випробували себе під час атракціону.

За інформацією Черкаської міськради і КП «Дирекція парків».

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