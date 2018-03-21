Каное на сцені під час виступу найпопулярнішого інді-гурту – чим здивували Черкаси

Під час виступу гурту “Один в каное” сцена Будинку культури заворожувала: строгі темні куліси, гра світла, тендітна вокалістка, барабани, гітара і… шестиметрове каное позаду них! Таке за вісім років існування бенду вперше. Музиканти зізнались, що приємно здивувались сюрпризу, адже самі за все життя лиш кілька разів бачили подібні човни. Символічності черкаському концерту додав черкащанин Максим Тимчій, який просто не міг не скористатись такою нагодою й вразити не лише містян, а й виконавців.

Поціновувач львівського гурту поділився:

– Подумав, що це буде круто. Не бачив такого ніколи раніше. Насправді я хотів втілити в життя назву бенду й сісти одному в каное, але музиканти попросили підняти човен на сцену. Шукав максимально подібний до того, який використали на фото для афіші.

По-секрету Макс розповів, що засмутився через те, що так і не реалізував свій першочерговий задум, втім чудова музика й проникливі тексти, які він, спільно з повним залом Будинку культури почув вперше, заворожували.

Відзначилось місто не лише цікавим перфомансом:

– До Черкас їхали з гарним настроєм і в передчутті чогось хорошого. Були приємно здивовані новиною про те, що квитки закінчились за кілька тижнів до нашого приїзду - значить ці почуття взаємні... - поділилась вокалістка гурту “Один в каное” Ірина Швайдак”, - не встигли подякувати хлопцеві, який приніс на концерт каное, тож передавайте йому вітання.

Черкащани зустріли гурт переповненим залом, вдумливим переслуховуванням нових пісень й гучними закликами “На біс”. Тому крім майбутнього альбому, ми мали змогу насолодитись хітами, які вже так полюбились українцям. Попереду “Один в каное” мають ще 10 міст, які включені до всеукраїнського туру, а команда Гайда чудові анонси, які потішать рідні Черкаси.

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