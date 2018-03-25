Від метеликів до драконів: черкащанка плете унікальні прикраси з мідного дроту

Дівчат дорогими та гарними прикрасами вже геть не здивуєш. Здавалося б, усе вже можливе вигадали. Майстри хенд-мейду пропонують різноманітні прикраси з пластику, бісеру та навіть штучних квітів. 28-річна Ольга Мрига виконує оригінальні дрібнички з міді в техніці «wirewrap» або інакше – крутіння дроту, яка зустрічається в сучасному світі дуже рідко.

Про особливості техніки, перші спроби та любов до хенд-мейду з дитинства жінка поділилася з виданням vikka.ua.

«Матеріал, з якого я роблю прикраси, не дуже то і вражає, але техніка надає величезний спектр можливостей, – каже Ольга. – Мені дуже подобається та тонка робота, складні візерунки, які можна зробити з дроту, адже найтонша, яку я використовую в роботі, – всього 0,22 міліметри».

Більше трьох років тому черкащанка Ольга Мрига відкрила для себе нове хобі, яке захопило її відразу. Вона розповідає: почати займатися такою роботою можна з дуже мінімальним набором інструментів і не потрібно вкладати великі кошти на це.

«Колись, ще у 16 років, у своєї подруги я побачила дуже цікаві сережки, вони були наче сплетені з дроту, але це була насправді китайська біжутерія. Через деякий час я знайшла у батька мідний дріт і скрутила собі подібні сережки. Не знаю чому, але вже у 25 років згадала про цей випадок і знайшла цю техніку плетіння дротом в інтернеті, – ділиться майстриня. – Згодом я почала читати та заглиблюватися в це, мені дуже сподобалося, вирішила спробувати щось зробити своїми руками».

Жінка розповідає, що в цій техніці є великий спектр технічних можливостей, адже товщина матеріалу дозволяє робити дуже тонкі обмотки та цікаві деталі.

Першою роботою майстрині були сережки-кафи у вигляді ельфійських вушок, крил.

«За увесь час робіт зробила чималу кількість, навіть важко порахувати. У мене є кілька улюблених. Це два метелики з коштовним каменем. У них вийшло практично все ідеально, і це наразі мій улюблений дизайн, – ділиться вона. – Іншою любов’ю є дракон, якого я робила три дні поспіль. Він зайняв у мене більше двадцяти годин часу. Поки що це рекорд за кількістю витраченого часу на виготовлення однієї прикраси та рекорд за складністю і тонкістю деяких деталей».

Ольга каже, що дуже прості роботи займають від двох годин часу. Це можуть бути сережки з легким дизайном. А в середньому – від п’яти до десяти годин роботи на одну прикрасу точно витрачає.

«Найчастіше замовляють саме сережки і кулони, їх я роблю постійно. Такий хенд-мейд поціновують у західних країнах, а ось у нас – поки що не дуже», – розповідає Ольга.

Також жінка часто бере участь у різноманітних середньовічних фестивалях, адже її прикраси виконані саме в такому стилі. Зі своїми роботами відвідує такі міста, як Кам’янець-Подільський, Тростянець, Білгород-Дністровський, Чернігів, Умань та Старокостянтинів. Рідше проводить майстер-класи з плетіння дротом.

«Іноді свої роботи навіть стилізую під фестивалі, роблю якісь тематичні прикраси в стилі вікінгів, – каже Ольга. – А от із майстер-класами дещо важко. Я використовую в своїх роботах небезпечні інструменти, якими можна дуже легко поранитися. Також мені не хочеться нав’язувати людям свій стиль, адже кожен має виховувати щось своє, унікальне. Також просто не знаю, який би з мене вийшов учитель».

Ольга ще з дитинства мала тягу до хенд-мейду. Вона пробувала себе в шитті ляльок, робила букети із цукерок, квіти із тканини, малювала акварельними фарбами. Першими спробами було в’язання, до якого надихнула мама.

«Одна з улюблених історій моєї мами – як вона мене у шість років навчила в’язати. Я була надто активною дитиною, завжди були збиті коліна, адже я постійно залазила на різні небезпечні висоти. А після того, як мама показала мені в’язання, то виявилося, що я досить посидюща і здібна до кропіткої роботи», – розповідає Ольга.

Усі фото надані героїнею публікації

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