У Холодному Яру масово зацвіли рідкісні підсніжники

У Холодному Яру, що на Черкащині, на площі у понад 60 гектарів розквітнув рідкісний підсніжник складчастий. Помилуватися красою з’їжджаються сотні туристів. Проте не всі вони обмежуються фотографуванням першоцвітів. Чимало з них також хочуть прихопити з собою частинку краси, не задумуючись, що нищать рідкісні червонокнижні рослини, інформує 24 канал







Уже 17 років кожної весни першоцвіти Холодного Яру захищають студенти-екологи та біологи.

Юні інспектори щодня долають 20 кілометрів лісових хащів, щоб оглянути всі найбільш квітучі ділянки. Кажуть: злісних браконьєрів мало, більшої шкоди завдають звичайні туристи. За останній тиждень таких зупинили більше десятка.

"Кожних 10-20 хвилин двоє людей обходять територію навколо. Це допомагає виявити людей, які тишком-нишком підбігли, таке буває дуже часто, зірвали і навтечки", – розповів громадський інспектор Андрій Журавель.

У Холодному Яру на Чигиринщині росте найбільша в світі рівнинна популяція підсніжника складчастого. Ще 20 років тому цвітіння першоцвітів не було таким рясним, квіти ніхто не охороняв, і туристи завзято збирали букети червонокнижних рослин.

"Якщо ми зірвемо підсніжник – ми його вб’ємо, тут пряма залежність. Звичайно, популяція від цього не загине, але з огляду на те, скільки людей приїздить сюди щодня, шкода може бути значною. Крім того, квіти витоптуються, змінюються умови зростання", – зазначив біолог Олександр Спрягайло.

Завдяки постійній охороні лісівниками та студентами червонокнижні квіти поширилися вже на 60 гектарів лісу. А цього року три території, де масово росте підсніжник визнали заказниками.

У сезон цвітіння підсніжникові простори відвідують сотні туристів, на свята – більше тисячі. Недобросвісним гостям навіть за крихітний букетик червонокнижних квітів доведеться заплатить штраф до 6,5 тисяч гривень та ще 62 гривні за кожну зірвану квітку.

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