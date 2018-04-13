Весняні подорожі: топ-5 локацій та оренда квартир у Черкасах

Черкащину природа щедро обдарувала мальовничими місцями. Умань зачаровує своєю «Софіївкою», село Буки славиться водоспадом Вир, Черкаси потопають у зелені парків і скверів. Куди здійснити весняну подорож і де зняти квартиру на добу в Черкасах, розповідають експерти центру бронювання «Добово».

Гостинні Черкаси

Старовинне місто в центральній частині України — затишне місце для сімейного відпочинку теплою весняною порою. Черкаси знайдуть, чим зацікавити туристів. Тут зосереджені архітектурні пам'ятники, музеї, великі зелені зони, величні храми та собори. Експерти радять забронювати квартиру подобово в центрі Черкас, звідки зручно будувати екскурсійні маршрути в різні кінці міста.

«Візитна картка» обласного центру — монумент «Батьківщина-мати», який стоїть на «Пагорбі Слави» (Замковій горі). Неподалік на березі Дніпра розкинувся дивовижний парк «Долина троянд» зі штучними міні-озерами та величезним сонячним годинником «Птах» (діаметр циферблата — 15 м). На околиці міста є мальовничий парк «Сосновий бір». Більшість приїжджих вибирають для оренди квартири подобово в Черкасах у Благовісному районі, щоб насолодитися запахом хвої та співом птахів.

Шедевр паркового мистецтва

Уманський дендропарк «Софіївка» — «родзинка» Черкаської області та одне з найпопулярніших туристичних місць в Україні. Парк був закладений наприкінці XVIII століття Станіславом Потоцьким — польським магнатом, який був закоханий у прекрасну грекиню Софію. Щоб потішити кохану графа, більше ніж 800 кріпаків працювали над вирубкою гротів, побудовою водної системи, висадкою дерев. Уже в 1802 році господиня садиби гуляла алеями парку, названого на її честь.

Яскрава весняна зелень дерев перетворює цей рукотворний сад на казкове місце, де оживають легенди. Каскади водоспадів, лабіринти доріжок, штучні ставки та тінисті алеї, альтанки та паркові скульптури вражають та пробуджують уяву. Щорічно тисячі романтиків приїжджають сюди, щоб отримати насолоду від краси садово-паркового мистецтва кінця XVIII — першої половини XIX століття.

«Маленька Швейцарія» в центрі України

Село Буки, що знаходиться в 160 км від Черкас, прославило Черкаську область далеко за її межами, а точніше — розташований на його території глибокий звивистий каньйон (висота — понад 20 м), який починається двометровим водоспадом Вир і повною мірою демонструє людині первозданну силу природи. Гранітному скелястому берегу річки Гірський Тікич виповнилося понад 2 млрд років. Цей природний пам'ятник з кожним роком залучає на Черкащину все більше туристів. Мандрівники приїжджають посидіти над смертельним обривом, помилуватися мальовничими українськими «фіордами» та «стоунхенджем».

Каньйон «Шумки» розташований на річці Рось у 85 км від Черкас. Первісні гранітні скелі та кам'яні брили, тихі заводі та кристальні джерела «перенесуть» вас до якоїсь північної країни. Каньйон входить до складу Корсунь-Шевченківського історико-культурного заповідника, на території якого розташовані не тільки природні дива, а й археологічні та архітектурні пам'ятки (залишки стародавньої оборонної фортеці, садиба Лопухіних-Демидових, будинок-музей письменника І. С. Нечуя-Левицького та інші об'єкти, що мають культурну та історичну цінність).

У місті Кам'янці (60 км від Черкас) на річці Тясмин розкинувся Тясминський каньйон, який своєю красою та розмірами не поступається Буцькому. Скелі висотою 12–15 м, мальовничі пейзажі, природні джерела з чистою смачною водою в теплу пору року запрошують на відпочинок.

Резиденція Хмельницького

Вперше Чигирин згадується в документах 1582 року як укріплена козацька зимівля. У наші дні на території міста розташований національний історико-культурний заповідник, який знайомить відвідувачів із життям Черкаських земель за часів правління Богдана Хмельницького. На місці гетьманської столиці відтворені за історичними документами копії фортечних укріплень, гетьманський будинок, храм, господарські та інші споруди. Реконструкція наочно демонструє побут козацького міста.

У центрі Чигирина збереглися залишки оборонної фортеці XVI–XVII століть, гетьманська резиденція 1649–1657 років, Спаська церква XVII століття. Туристам буде цікаво відвідати Музей Б. Хмельницького, розташований у реконструйованому будинку XIX століття біля підніжжя Замкової гори.

Трипільські городища

Ще одне цікаве місце Черкаської області, яке радять відвідати експерти, — заповідник «Трипільська культура». У 132 км від Черкас археологи виявили залишки великого поселення, жителі якого займалися скотарством і землеробством. На території Тальнівського, Уманського та Звенигородського районів у III столітті до н. е. були розташовані поселення трипільців. Навколо села Легедзине виявлені городища-гіганти, тому в 2003 році тут відкрито музей трипільської культури. Тут можна побачити реконструйоване у повному розмірі житло, предмети побуту, посуд, наконечники стріл, фрагменти сільськогосподарських знарядь праці.

Відправляйтеся на Черкащину — край, який дихає історією та зачаровує природними дивами. Бажаємо цікавої подорожі!

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