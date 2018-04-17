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Кольорова інсталяція та особлива «зебра» незабаром з’являться поблизу Черкаського зоопарку (ФОТО)

17 квітня 2018, 15:30 ПРОЧЕРК Таблоїд

Встановлення оригінального елементу благоустрою на опорі лінії електропередач по вул. 30-річчя Перемоги поблизу Черкаського зоопарку сьогодні погодили члени виконавчого комітету Черкаської міської ради.

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Про це інформує сайт Черкаської міськради.

Крім цього, на проїжджій частині у районі пішохідного переходу буде особливим чином виділено «зебру».

Відповідний проект рішення було підготовлено в рамках  Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки, враховуючи пропозиції управління планування та архітектури департаменту архітектури та містобудування.

Згідно з документом, відповідний елемент благоустрою буде передано на баланс Черкаського міського зоологічного парку, який у подальшому буде займатись його утриманням.

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