В Черкасах вперше відзначили День фонтанів (ФОТО) ПРОЧЕРК Таблоїд 28 квітня, запрацювали всі міські водограї, які обслуговує КП «Черкасиводокана». З цієї нагоди для черкасців та гостей міста було підготовлено святкові заходи біля чотирьох водограїв.



28 квітня, запрацювали всі міські водограї, які обслуговує КП «Черкасиводокана». З цієї нагоди для черкасців та гостей міста було підготовлено святкові заходи біля чотирьох водограїв.

Зокрема на «Водограї» біля водоканалу для відвідувачів організували концертно-розважальну програму від міського Будинку культури ім. І.Кулика «Грає вода водограю». Бездоганними виступами здивували вокальна студія «Палітра талантів», зразковий шоу-гурт «Квітограй» та народний художній колектив «Естрадна студія карамель».





Директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко привітав усіх присутніх зі святом, з весною та побажав гарного настрою.

Сезон роботи міських водограїв офіційно розпочато і мешканці нашого міста зможуть отримати естетичну насолоду та відпочити біля них в спекотні літні дні.

Про це інформує прес-служба КП "Черкасиводоканал", фото департаменту освіти та гуманітарної політики

Черкаської міської ради

















































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