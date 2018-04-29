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В Черкасах вперше відзначили День фонтанів (ФОТО)

29 квітня 2018, 14:08 ПРОЧЕРК Таблоїд
28 квітня, запрацювали всі міські водограї, які обслуговує КП «Черкасиводокана». З цієї нагоди для черкасців та гостей міста було підготовлено святкові заходи біля чотирьох водограїв.

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Зокрема на «Водограї» біля водоканалу для відвідувачів організували концертно-розважальну програму від міського Будинку культури ім. І.Кулика «Грає вода водограю». Бездоганними виступами здивували вокальна студія «Палітра талантів», зразковий шоу-гурт «Квітограй» та народний художній колектив «Естрадна студія карамель».

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Директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко привітав усіх присутніх зі святом, з весною та побажав гарного настрою.

Сезон роботи міських водограїв офіційно розпочато і мешканці нашого міста зможуть отримати естетичну насолоду та відпочити біля них в спекотні літні дні.

Про це інформує прес-служба КП "Черкасиводоканал", фото департаменту освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

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