У Долині троянд відгримів концерт гурту «Тартак»

Відомий український гурт «Тартак» побував із концертом у Черкасах. Їхній виступ відбувся 9 травня у рамках фестивалю «Народ героїв», який проходив у Долині троянд до 73-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Для своїх черкаських шанувальників колектив зіграв пісні з нового альбому «АнТАРТАКтида» та свої найвідоміші хіти.

Перед початком концерту до відвідувачів звернувся міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він подякував усім бійцям, які перебували й досі перебувають на передовій, та завдяки яким ми можемо збиратися під мирним небом.

– Ми маємо пам’ятати такі трагічні сторінки нашої історії, – наголосив він. – А ще – цінувати нашу державу, цінувати мир у ній та бути готовими в будь-яким момент ставати на її захист.

Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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