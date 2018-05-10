 

У Долині троянд відгримів концерт гурту «Тартак»

10 травня 2018, 12:04 ПРОЧЕРК Таблоїд

Відомий український гурт «Тартак» побував із концертом у Черкасах. Їхній виступ відбувся 9 травня у рамках фестивалю «Народ героїв», який проходив у Долині троянд до 73-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Для своїх черкаських шанувальників колектив зіграв пісні з нового альбому «АнТАРТАКтида» та свої найвідоміші хіти.

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Перед початком концерту до відвідувачів звернувся міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він подякував усім бійцям, які перебували й досі перебувають на передовій, та завдяки яким ми можемо збиратися під мирним небом.

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– Ми маємо пам’ятати такі трагічні сторінки нашої історії, – наголосив він. – А ще –  цінувати нашу державу, цінувати мир у ній та бути готовими в будь-яким момент ставати на її захист.

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Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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