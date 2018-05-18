Черкаси святковим маршем відзначили День вишиванки

«Вишиванка – твоя броня!». Під таким гаслом у Черкасах відбулися урочистості з нагоди Дня вишиванки.

17 травня сотні містян у національному вбранні пройшли маршем від пам’ятника Тарасу Шевченку до стели Борцям за волю України. Святкову колону очолив міський голова Анатолій Бондаренко із донькою Лізою, секретар міської ради Ярослав Нищик та заступник міського голови Юрій Ботнар. За ними слідували містяни у яскравих і різнобарвних вишиванках. Багато хто прийшов на захід разом з колегами та сім’ями.

Під час руху учасники ходи вигукували патріотичні гасла та співали українські пісні.

Біля стели Борцям за волю України відбувся невеликий мітинг. Міський голова Анатолій Бондаренко привітав усіх зі святом, зазначивши, що вишиванка – це не просто красивий одяг, а душа і оберіг України.

- Мені приємно, що сьогодні більшість черкащан одягнули вишиванки. Одягнули їх у своєму серці, в своїй душі, вийшли разом з нами, щоб разом пройтися і засвідчити свою громадянську позицію.

Директор департаменту освіти і гуманітарної політики Сергій Воронов додав:

- Вишиванка завжди була оберегом української нації. Я, наприклад, сьогодні одягнув вишиванку, у якій досягаю найвищих у житті висот. Тому принагідно хочу кожному побажати, щоб ви знайшли вишиванку, яка б вас захищала і стала для вас життєвим талісманом.

Учасники вишиванкової ходи виконали флешмоб – своїми тілами створивши фігуру «Я люблю Черкаси». Після цього присутні послухали кілька композицій у виконанні Черкаської капели бандуристів та під супровід бандур заспівали гімн України.

Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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