Автор балансуючої скульптури в Черкасах на церемонії відкриття розкрив її секрети (ФОТО)

Про те, як з’явилася ідея встановити в повітрі біля Черкаської філармонії балансуючу бронзову інсталяцію скрипальки, скільки вона важить і чому не перевертається, стало відомо під час церемонії відкриття скульптури в суботу 19 травня.

Скульптурну інсталяцію «Висока нота» встановлено на висоті близько 7 м на спеціальному дроті, натягнутому між стіною філармонії та спеціально встановленим опорним стовпом. Профінансували виготовлення скульптури приватні структури – «Saturn» і «UKRAVIT». На урочисте відкриття прийшли голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, міський голова Анатолій Бондаренко, чимало гостей.

Ініціатором встановлення в Черкасах балансуючої скульптури був засновник та акціонер компанії «Сатурн-Холдинг» Олександр Громико.

– Ідею я піддивився у Польщі, куди ми експортуємо нашу продукцію, – розповів Олександр Володимирович. – У Гданську, який стоїть на морі, встановлено схожу повітряну скульптуру. Тільки там це – рибалка з сіткою. Гості міста біля нього фотографуються, й багато хто дивується, як же він не падає... Я теж сфотографував цю скульптуру й прямо звідти відіслав світлину черкаським губернатору і мерові. І запропонував від себе проспонсорувати встановлення в Черкасах аналогічної інсталяції. Черкащани підказали, що це має бути саме постать музиканта й саме біля філармонії.

Олександр Громико подякував «своєму другові» – керівникові «UKRAVIT» Віталію Ільченку, який погодився співфінансувати встановлення скульптури.

Як повідомив у коментарі «Прочерку» автор інсталяції, київський скульптор Олександр Лідаговський, для нього в різний час позувало декілька моделей. Скульптура важить близько 150 кг, її висота 1,6 м, виготовлена з бронзи.

– Щоб фігура не переверталася, центр тяжіння ми розмістили внизу, в ногах – за принципом «ваньки-встаньки». Інша річ, що в нашому випадку цей принцип застосувати важко: ви бачите, що верх скульптури значно більший, ніж низ. Навіть навантажуючи нижню частину, довелося поморочитися. Ми маємо свої секрети.

Як зазначив скульптор, відливали «скрипальку» на ливаврному підприємстві у Вишневому на Київщині.

– Хоча все робилося досить швидко, весь проект затягнувся на півтора року, – розповів Олександр Лідаговський. – Працювали ми на замовлення Олександра Громика. Робили свою справу із задоволенням. Є такий собі постмодерністський жест у цьому – посадити «скрипальку» на канат. Поставити її у це дуже екстравагантне положення, щоб люди просто відірвали очі від асфальту, подивилися вгору. Часто люди проходять повз пам’ятники, навіть не замислюючись, кому їх встановлено. А тут присутній такий собі поштовх, який нагадує про щось... щось високе.

Оскільки відкриття інсталяції відбулося в рамках Дня вуличної музики, для учасників заходу грали музичні колективи та сольні виконавці різних музичних жанрів.

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