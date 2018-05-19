 

Автор балансуючої скульптури в Черкасах на церемонії відкриття розкрив її секрети (ФОТО)

19 травня 2018, 17:59 ПРОЧЕРК Таблоїд

Про те, як з’явилася ідея встановити в повітрі біля Черкаської філармонії балансуючу бронзову інсталяцію скрипальки, скільки вона важить і чому не перевертається, стало відомо під час церемонії відкриття скульптури в суботу 19 травня.

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Скульптурну інсталяцію «Висока нота» встановлено на висоті близько 7 м на спеціальному дроті, натягнутому між стіною філармонії та спеціально встановленим опорним стовпом. Профінансували виготовлення скульптури приватні структури – «Saturn» і «UKRAVIT». На урочисте відкриття прийшли голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, міський голова Анатолій Бондаренко, чимало гостей.

Ініціатором встановлення в Черкасах балансуючої скульптури був засновник та акціонер компанії «Сатурн-Холдинг» Олександр Громико.

– Ідею я піддивився у Польщі, куди ми експортуємо нашу продукцію, – розповів Олександр Володимирович. – У Гданську, який стоїть на морі, встановлено схожу повітряну скульптуру. Тільки там це – рибалка з сіткою. Гості міста біля нього фотографуються, й багато хто дивується, як же він не падає... Я теж сфотографував цю скульптуру й прямо звідти відіслав світлину черкаським губернатору і мерові. І запропонував від себе проспонсорувати встановлення в Черкасах аналогічної інсталяції. Черкащани підказали, що це має бути саме постать музиканта й саме біля філармонії.

Олександр Громико подякував «своєму другові» – керівникові «UKRAVIT» Віталію Ільченку, який погодився співфінансувати встановлення скульптури.

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Як повідомив у коментарі «Прочерку» автор інсталяції, київський скульптор Олександр Лідаговський, для нього в різний час позувало декілька моделей. Скульптура важить близько 150 кг, її висота 1,6 м, виготовлена з бронзи.

– Щоб фігура не переверталася, центр тяжіння ми розмістили внизу, в ногах – за принципом «ваньки-встаньки». Інша річ, що в нашому випадку цей принцип застосувати важко: ви бачите, що верх скульптури значно більший, ніж низ. Навіть навантажуючи нижню частину, довелося поморочитися. Ми маємо свої секрети.

Як зазначив скульптор, відливали «скрипальку» на ливаврному підприємстві у Вишневому на Київщині.

– Хоча все робилося досить швидко, весь проект затягнувся на півтора року, – розповів Олександр Лідаговський. – Працювали ми на замовлення Олександра Громика. Робили свою справу із задоволенням. Є такий собі постмодерністський жест у цьому – посадити «скрипальку» на канат. Поставити її у це дуже екстравагантне положення, щоб люди просто відірвали очі від асфальту, подивилися вгору. Часто люди проходять повз пам’ятники, навіть не замислюючись, кому їх встановлено. А тут присутній такий собі поштовх, який нагадує про щось... щось високе.

Оскільки відкриття інсталяції відбулося в рамках Дня вуличної музики, для учасників заходу грали музичні колективи та сольні виконавці різних музичних жанрів.

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Коментарі  

 
0 #10 Черкасчанин 21.05.2018 11:23
Наконец-то в Черкассах стало появляться что-то интересное
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+2 #9 Меломан 20.05.2018 22:34
150 кг бронзи. Цікаво, як швидко поцуплять цю скульптуру? Відеокамери вже поставили?
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-3 #8 Туристы водники 20.05.2018 13:33
Цитую Савел:
Очень надеюсь, что когда это упадёт - а это неизбежно - люди не пострадают.

Кого убьёт - тот не утонет. Прокат касок не спасёт. http://procherk.info/news/7-cherkassy/62522-kamjanskij-zapovidnik-provodit-romantichni-ekskursiyi-chovnami-po-tjasminskomu-kanjoni
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+1 #7 Ghost 20.05.2018 07:12
"На урочисте відкриття прийшли голова облдержадмініст рації Юрій Ткаченко, міський голова Анатолій Бондаренко, чимало гостей".


??????????
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-2 #6 бродяга 20.05.2018 06:56
Браво !
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+5 #5 Савел 20.05.2018 01:58
Очень надеюсь, что когда это упадёт - а это неизбежно - люди не пострадают.
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+3 #4 Перехожий 19.05.2018 21:56
Та в будь якої гарної жінки п'ята точка завжди важча от і не перевертається.
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-5 #3 блазень 19.05.2018 20:44
знову десь підливились
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+8 #2 Щука 19.05.2018 19:40
З техніки безпеки: " Не стой под стрелой"!
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+8 #1 не радує 19.05.2018 18:40
Голубий палац жалко. Забудували навколо бездарними будівлями,а тепер ще й жо..у йому зверху показали.У відділу дізайну манєчка над головами прохожих щось таке розмістити,щоб рано чи пізно шандарахнуло, як це було з бігбордами. Фотки причетних зафіксували.
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